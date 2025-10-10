Случаи, когда папарацци заходили слишком далеко

В 1950-ых и 1960-ых годах папарацци были излюбленной группой фотографов в Голливуде. Такие звёзды, как Фрэнк Синатра (Frank Sinatra), заранее сообщали им о том, где они появятся и были счастливы попозировать для фотографов, прежде чем отправиться по своим делам. В те времена не было случаев погони за автомобилями знаменитостей на шоссе на большой скорости или преследования.
В то время как знаменитости знают, что одержимость публики является платой за славу, за последние два десятилетия в Голливуде наблюдается растущая неприязнь к тактикам, применяемым фотографами для того, чтобы сделать денежный снимок, и случаи ужасного поведения папарацци становятся всё более частыми. Существует просто огромный спрос на фотографии знаменитостей, занимающихся самыми обыденными вещами, такими как прогулка за покупками. Такие фотографии становятся средством очень быстрого и значительного обогащения папарацци. Учитывая тот факт, что такие фотографии могут стоить по несколько сотен тысяч долларов, совсем не удивительно, что фотографы не остановятся ни перед чем, чтобы их сделать. Начиная с незаконного проникновения во владения знаменитостей до опасных посягательств и даже смерти, мы представляем вашему вниманию десять случаев, когда папарацци переступали черту.
Тори Спеллинг (Tori Spelling) – 2011 год
Столкновение Тори Спеллинг с папарацци является типичным примером переступания черты. Для того, чтобы сделать свой снимок папарацци зачастую бегут за транспортными средствами знаменитостей или же преследуют их, чтобы узнать куда они направляются.
Николь Кидман (Nicole Kidman) – 2013 год
Во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2013 Николь Кидман заходила в элитный отель, когда папарацци по имени Карл Ву (Carl Wu) врезался в неё на своём велосипеде на скорости 32 километра в час. Он преследовал автомобиль актрисы, чтобы сделать несколько ценных снимков. Когда она появилась из автомобиля, тормоза на велосипеде Ву не сработали и он потерял контроль над транспортным средством, сбив актрису с ног. В итоге фотографу пришлось посетить полицейский участок и Николь Кидман подала на него в суд.
Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) – 2015 год
В начале этого года Райан Рейнольдс был в Ванкувере на съёмках фильма «Дэдпул». В период между 28 февраля и 11 апреля его преследовал папарацци Ричард Федик (Richard Fedyck). Они встретились на ограждённой парковке, где между ними разгорелся спор и Федик сбил Рейнольдса, уезжая на своём автомобиле. Актёр перенёс существенную травму спины и колена и с тех пор получил судебный запрет на имя папарацци, который не дает фотографу возможность приблизиться к актёру на достаточно близкое расстояние, чтобы сделать фотографию.
Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) – 2005 год
В 2005 году Риз Уизерспун устроила день рождения своей дочери в Диснеевском тематическом парке, когда папарацци по имени Тодд Уаллас (Todd Wallace) подошёл к актрисе, чтобы сделать несколько снимков. Из-за того, что на площадке было множество детей, фотограф отпихнул некоторых из них со своего пути, чтобы сделать снимок, ударив пятилетнего мальчика своим фотоаппаратом в лицо. Затем он начал отталкивать друзей Риз Уизерспун и ругаться матом перед детьми. Впоследствии Уаллас был арестован. Ему было предъявлено шесть обвинений в нанесении ударов.
Линдси Лохан (Lindsay Lohan) – 2005 год
Несмотря на то, что Линдси Лохан не чужды скандалы, её столкновение с папарацци в 2005 году вполне возможно является единственным случаем в её жизни, когда её присутствие в суде было обусловлено виной другого человека. После погони за автомобилем Линдси на протяжении часа, фотограф специально врезался на своём автомобиле в Мерседес актрисы, чтобы её сфотографировать. В тот момент Линдси разворачивалась и фотограф преднамеренно поехал прямо на её автомобиль со стороны водителя. До столкновения актриса позвонила в полицию, чтобы сообщить о том, что за ней ведётся погоня. Полиция искала папарацци за предыдущие нарушения и арестовала его по обвинению в хранении наркотиков. Он был позже выпущен под залог в 35000 долларов.
Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) – 1998 год
В 1998 судья в Калифорнии признал двух фотографов виновными в незаконном задержании Арнольда Шварценеггера и его жены. Эти папарацци заблокировали автомобиль актёра собственными автомобилями и не выпускали его в течение длительного периода времени. Шварценеггер уже думал, что они решили их похитить, а двое фотографов продолжали фотографировать пару, оказавшуюся в ловушке. Незадолго до этого актёр перенёс операцию на сердце, а его жена была беременна, поэтому суд США обошёлся особенно сурово с виновниками, чтобы подать пример остальным папарацци Голливуда.
Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) – 1999 год
В 1999 году актриса Дженнифер Энистон занималась своими делами и загорала топлесс в своём дворе, когда папарацци пробрался во двор её соседа, перемахнув через 2,5 метровую стену и сделал несколько фотографий Энистон издалека с помощью специального объектива высокой дальности. Затем фотографии были опубликованы в нескольких журналах, из-за чего Энистон подала в суд на фотографа. В то время как звезда получила полмиллиона долларов благодаря досудебному урегулированию, ей всегда придётся жить зная, что существуют фотографии, на которых она в одном только нижнем белье.
Шон Пенн (Sean Penn) – 1986 год
В 1986 году актёр Шон Пенн вернулся в свою комнату в гостинице в Макао, Китай после долгого дня съёмок фильма «Шанхайский сюрприз». Когда он зашёл в номер, на него бросился мужчина и Пенн со своим ассистентом схватили его – подозревая, что он был вором. Они свесили его за лодыжки с девятого этажа, прежде чем поняли, что он был папарацци. Они были арестованы по обвинению в попытке убийства, но в конечном итоге были освобождены из их тюрьмы и сбежали в Гонконг, где они были позже помилованы.
Джастин Бибер (Justin Bieber) – 2013 год
В 2013 году папарацци по имени Крис Герра (Chris Guerra) был убит при попытке сфотографировать то, что он думал, было белым Феррари Джастина Бибера, который был остановлен для плановой проверки в Новый год в Лос-Анджелесе. При попытке сделать фотографию в Гуэрра врезался другой автомобиль, который умчался, не остановившись. Феррари под вопросом даже не принадлежал Джастину Биберу и Крис Герра подверг свою жизнь риску за возможность сделать денежную фотографию певца. В конечном счёте и к сожалению, он был убит из-за своих безрассудных действий.
Принцесса Диана – 1997 год
Возможно самым известным случаем пересечения всяких границ фотографами явилась смерть принцессы Дианы в 1997 году. Отправив вперёд пустой автомобиль, чтобы избежать папарацци, принцесса Диана ехала по Парижу со своим бойфрендом на тот момент по имени Доди Фэйд (Dodi Fayed). Однако группа фотографов поняла в какой она была машине на самом деле. В итоге началась погоня за её автомобилем на большой скорости. При въезде в тоннель её водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в бетонный столб на скорости 105 километров в час. Бойфренд и водитель Дианы погибли на месте, в то время как член её охраны выжил. Сама принцесса позже скончалась в больнице от травм, а папарацци, которые гнались за ней, были арестованы на месте происшествия. Инцидент до сих пор считается примером самого ужасного поведения папарацци, несмотря на то, что водитель Дианы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент катастрофы.
