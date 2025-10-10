Случаи, когда папарацци заходили слишком далеко

В 1950-ых и 1960-ых годах папарацци были излюбленной группой фотографов в Голливуде. Такие звёзды, как Фрэнк Синатра (Frank Sinatra), заранее сообщали им о том, где они появятся и были счастливы попозировать для фотографов, прежде чем отправиться по своим делам. В те времена не было случаев погони за автомобилями знаменитостей на шоссе на большой скорости или преследования.

Тори Спеллинг (Tori Spelling) – 2011 год

Николь Кидман (Nicole Kidman) – 2013 год

Райан Рейнольдс (Ryan Reynolds) – 2015 год

Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) – 2005 год

Линдси Лохан (Lindsay Lohan) – 2005 год

Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) – 1998 год

Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) – 1999 год

Шон Пенн (Sean Penn) – 1986 год

Джастин Бибер (Justin Bieber) – 2013 год

Принцесса Диана – 1997 год