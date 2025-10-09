9 простых действий, которые переводят блюдо из разряда обычного в разряд «пальчики оближешь»

Несмотря на то, какие отношения у вас сложились с кулинарией – хорошие или натянутые – готовить для себя и членов семьи все равно приходится. А вот чтобы результат всегда радовал, необходимо иметь в арсенале несколько приемов, которые облегчат готовку и значительно улучшат вкус блюда. Novate.ru делится проверенными хитростями.
Прием 1: Раскройте пятый вкус
Соевый соус - это пятый вкус
Всем известно, что существует четыре вкуса: соленый, кислый, сладкий и горький. Однако французский повар Огюст Эскофье в XIX веке выделил еще один – вкус соевого соуса. Японский химик Кикунаэ Икэда подтвердил эту гипотезу научно, ведь действительно, соус нельзя отнести ни к одному из существующих вкусов – его сложно объяснить, но легко почувствовать. Глутаматы, которыми богат правильный соус, создают ощущение мясного послевкусия – именно на этом моменте часто играют профессиональные повара. Они добавляют небольшое количество соевого соуса в суп, рис, овощное рагу и ряд других блюд, чтобы полнее раскрыть их вкус. Попробуйте и вы.
Прием 2: Добавляйте соль в выпечку
Соль делает тесто более воздушным. / Фото: fb.ru
Если добавить небольшое количество соли в тесто, получится сделать выпечку более вкусной. Ингредиент помогает дрожжевому тесту быстрее подняться, улучшает его структуру – оно становится более легким и воздушным, а готовая выпечка приобретает красивый золотистый цвет.
Также некоторые виды теста (за исключением заварного, песочного и слоеного) улучшит небольшое количество манки. Добавляйте одну столовую ложку на пол литра жидкости и долго наслаждайтесь свежей, воздушной выпечкой.
Прием 3: Приготовьте пышный омлет с крахмалом
Крахмал добавляет омлету пышности и нежности
Любые виды яичницы, не считая глазуньи, получаются более пышными и нежными, если в рецепте присутствует кукурузный крахмал. Попробуйте добавить небольшое количество в процессе взбивания яиц и убедитесь в этом сами. Кроме того, крахмал существенно ускоряет время приготовления омлета – 15-20 секунд на сковороде вполне достаточно. На три яйца идет одна чайная ложка крахмала.
На заметку: Есть еще один секрет пышного омлета. О том, что блюдо нужно готовить под крышкой, знают все. А вот если смазать ее изнутри сливочным маслом, то омлет получится выше и нежнее, чем обычно.
Прием 4: Доводите масло до нужной температуры
Если масло дымит, можно класть на сковороду мясо. / Фото: shutterstock.com
Перед тем, как отправлять на сковороду мясо, рыбу или другие продукты, следует проверить температуру масла, так как она очень сильно влияет на вкус и вид готового блюда. Даже если на кухне нет термометра, правильное время закладки ингредиентов определить несложно. Когда от разогретого масла начинает идти дымок, можно класть на сковороду мясо, а если при опускании деревянной лопатки в масло начинают появляться пузырьки – пора отправлять овощи.
Прием 5: Используйте чай при выпечке булочек
Чай делает булочки румяными
Булочки, как у бабушки – это задача со звездочкой. Однако к идеалу из детства вполне можно приблизиться. Добавляйте в тесто небольшое количество черного чая. Этот ингредиент придаст ему приятный коричневый оттенок, благодаря чему выпечка получится золотистой и румяной. Кстати, можно использовать не чистый черный чай, а с добавками – тогда готовые булочки и пирожки будут источать ваш любимый аромат. Однако учтите, что дешевые пакетики с чаем для этой цели не подойдут – их запах может трансформироваться весьма непредсказуемо. Поэтому отдавайте предпочтение натуральным смесям чайным листьев и кусочков фруктов.
Прием 6: Добавляйте в фарш кабачок
Благодаря кабачку котлеты получаются сочными. / Фото: photorecept.ru
Большинстве хозяек в процессе приготовления котлет добавляют в фарш мякоть белого хлеба, предварительно замоченную в молоке. И это неудивительно, ведь так блюдо готовили еще наши мамы и бабушки. Однако есть и другой, более действенный способ сделать готовые котлеты мягкими и сочными – вместо хлеба положите мелко измельченный кабачок и взбитый желток. Благодаря тому, что овощ не имеет ярко выраженного вкуса, он будет служить вспомогательным ингредиентом и не сможет перебить вкус мясного фарша. Есть и другие плюсы – кабачок и яичный желток прекрасно скрепляют друге компоненты между собой, то есть в процессе формирования котлеты не будут разваливаться. А еще они значительно снижают калорийность готового блюда.
Прием 7: Готовьте рис с уксусом
Уксус нужно добавлять в конце процесса варки. / Фото: kirulya.livejournal.com
Иногда кажется, что сварить рассыпчатый рис – это утопия. Но все же несколько способов есть. Один из них предполагает добавление уксуса. Если вы не испытываете стойкую неприязнь к этому компоненту, налейте чайную ложку уксуса в крупу за пять минут до того, как будете отставлять кастрюлю с плиты. Стоит сразу отметить, что в блюде он не почувствуется, однако когда рис будет стоять на плите, резкий аромат распространится по кухне.
Уксус улучшит вкус риса, не даст ему слипнуться, а также поможет остаться белоснежным. Кстати, такой же эффект будет и от лимонного сока, поэтому при желании можете смело заменить один ингредиент на другой.
Прием 8: Варите кофе со сливочным маслом
Сливочное масло делает вкус кофе мягче. / Фото: lozhka-povarezhka.ru
Если вы не представляете свое утро без чашки бодрящего черного кофе, этот лайфхак как раз для вас. Смягчить напиток, сделать его более нежным, ароматным с плотной консистенцией поможет кусочек обычного сливочного масла. Да-да, его следует добавить в кофе за минуту до готовности или прямо в чашку, чтобы потом наслаждаться оригинальным и ни с чем не сравнимым вкусом.
Среди прочих секретных ингредиентов – соль, имбирь, специи, цитрусовые. Соль усилит вкус и аромат кофе, позволит ему лучше раскрыться. На турку понадобится всего несколько кристалликов крупного помола. Что касается имбиря, то его следует добавлять к свежемолотым зернам до того, как зальете в турку воду, так же, как и корицу, анис, перец, кардамон, которые прекрасно сочетаются с кофе. А вот ломтик лимона или цедру апельсина нужно класть уже после приготовления напитка, прямо в чашку.
Прием 9: Сделайте рыбу ароматной, с хрустящей корочкой
Бекон дарит рыбе копченый аромат. / Фото: kakprosto.ru
Рыба является идеальным вариантом для людей, которые не в восторге от мяса или стараются придерживаться правильного питания. Она не сильно калорийная, но при этом содержит множество полезных витаминов и микроэлементов, необходимых организму для правильного функционирования. Однако этот продукт еще нужно научиться вкусно готовить.
Так, чтобы избавиться от резкого запаха в процессе запекания, следует положить на нее кусочек жирного бекона. Он не только впитает малоприятный аромат, но также отдаст рыбе нотки своего копченого вкуса. Однако есть такой бекон не стоит – в данном случае продукт больше выступает в качестве абсорбента, чем ингредиента блюда. Если же вы планируете жарить рыбу на сковороде, вместо бекона можно будет положить очищенный картофель, нарезанный ломтиками – он быстро впитает резкий запах.
Еще один секретный компонент – сливочное масло. Им нужно смазать рыбу перед приготовлением, чтобы блюдо получилось ароматным, с румяной и хрустящей корочкой. Лучше всего приготовить масляный соус, только он должен иметь однородную консистенцию, без комочков, иначе добиться желаемого хруста не получится.
