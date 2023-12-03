Подземная крепость, которой Китай надеялся сдерживать атаки СССР

Китайская крепость от вторжения СССР.
Было время, когда Китай всерьез готовился к войне не с капиталистическими оппонентами, не с Японией и даже не с меньшими странами региона. Китай готовился к войне с своим идеологическим партнером – Советским Союзом. Для этого в Поднебесной начали возводить сеть суперсовременных оборонительных комплексов.
Один из защищенных входов.
Задолго до того, как Китай начал насыпать искусственные острова в Южно-Китайском море, Поднебесная решила обезопасить себя от потенциального вторжения с севера. В те годы власти Китая всерьез рассматривали вероятность войны с Советском Союзом и думали, как можно обезопасить Пекин от стремительного броска советской армии, который неминуемо произошел бы, случись на геополитической арене худшее.
Крепость была отлично укреплена.
Для того, чтобы защитить столицу (и страну в целом), правительство Китая решило построить семь подземных крепостей, главной задачей которых, в случае войны, было бы сдерживание бронетанковых ударных групп Советского Союза. Одна из них, «Крепость №4» расположена в Эдзин-Ци в аймаке Алашань автономного района Внутренняя Монголия КНР. Строить крепость начали 6 мая 1963 года и закончили уже в 1969 году.
Даже сегодня сюда пускают немногих.
Выглядит крепость как огромных размеров искусственный холм. Его общая площадь составляет 324 тысяч кв.м. В поперечном сечении длина крепости достигает 340 метров. В центральной части была еще одна искусственная возвышенность, максимальная высота которой достигала 51 метр. Само собой, все самое интересное спрятано под холмом.
Внутри крепости.
Искусственная возвышенность пронизана сетью бетонированных фортификационных сооружений, позиций для артиллерии, огневых точек, тоннельных и наземных ходов сообщения, а также различных укрытий и «секретов». Кроме того, фортификационный комплекс был окружен рвом подобно средневековому замку. Гарнизон такой крепости достигал 4 748 человек.
Укрепленные рвы внутри холмов.
Но что же стало с этими массивными подземными крепостями сегодня? По счастью, все это милитаристическое великолепие стране так и не пригодилось. Часть некогда построенных укреплений сегодня просто заброшена или законсервирована. Лишь несколько из них все еще используются армией Китая, но уже не в качестве потенциальных оборонительных рубежей, а в качестве военных складов боеприпасов, амуниции и мест консервации военной техники.
Такие укрепления выдержали бы многое.
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