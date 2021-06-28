Антироссийские хроники: Когда Запад впервые ввёл санкции, как часто и почему они случались

Политике экономических санкций более 2,5 тысяч лет. Первые дошедшие до нас свидетельства датируются V в. до н.э. в Древней Греции. Тогда афиняне запретили кораблям крупного поставщика зерна разгружаться у своего берега. Благополучия этот шаг никому не принес, а вот поводом к Пелопонесской войне послужил. Что касается российской истории, то, по наблюдениям историков, блокады и ограничения со стороны влиятельных государств традиционно выпадали на периоды русского подъема.
Все начиналось с Ивана Грозного
Царствование Ивана Грозного впервые обеспокоило западных лидеров и поставило так называемый русский вопрос./Фото: avatars.mds.yandex.net
Первые антироссийские санкции датированы 1558 годом, когда Иван Грозный развязал Ливонскую войну за выход России к Балтике. До того момента европейцы мало что слышали о Московии, а тем более не видели ее в числе значимых европейских держав. Но моментально уловив тревогу, крупнейшие европейские города немалым тиражом публикуют «летучие листки». В них рассказывалось о том, что Московия является страной тьмы, сами по себе русские абсолютные дикари, царь у них ужасный, и несут русские в Европу угрозу похлеще турецкой. Такие действия историки называют первой ласточкой информационной войны.
Окрепшее Московское царство в правление Ивана Грозного всерьез обеспокоило Европу. Одним из инициаторов экономических санкций был славившийся жестокостью герцог Альба, испанский наместник из Нидерландов. На Франкфуртском съезде европейских правителей в 1570 году он выступил с предложением не поставлять Московии медь и бронзу для изготовления пушек.
На тот момент русское государство начало масштабное строительство: развивалась промышленность, возводились каменные крепости, но собственных специалистов не хватало, поэтому приглашались иностранцы. Мастера, завербованные Иваном Грозным в Европе, были схвачены, а некоторые даже казнены. Так заработали экономические антироссийские санкции.
Дружба с сильной империей
Пропаганда в западных СМИ. Карта мира от 1900 года./Фото: s00.yaplakal.com
После петровского «окна в Европу» выстраиваемая столетиями экономическая блокада в отношении России стала неактуальной. В дальнейшем политика Елизаветы и Екатерины Великой позволила не только в полной мере обеспечивать безопасность русских, но и даже выступать гарантом европейской стабильности. Поэтому до российского кризиса второй половины 19 века западный мир антироссийские выпады открыто не совершал. А вот после неудач России в Крымской войне вопрос о санкциях встал в очередной раз. Самым ярким на тот момент стал запрет на российский флот в Черном море, что регулировалось Парижским договором от 1856 года. Россия оказалась в черноморской резервации, а ее внешняя торговля через проливы Босфор и Дарданеллы попала под контроль Великобритании и зависимой от нее Турции.
Только после выхода в 1860 году из навязанного Парижского соглашения русские занялись реализацией собственных национальных интересов, позиционируя себя как влиятельное и динамично развивающееся государство. И тогда уже Александр III смог позволить себе фразу о том, что Европа вынуждена ждать, пока он удит рыбу. На тот момент все, на что были способны европейские «доброжелатели», - это антирусская пропаганда, выставляющая Россию в образе угрожающего цивилизованному миру агрессора.
Антигитлеровская коалиция терпимости и послевоенные ограничения
Советский послевоенный плакат./Фото: img.gazeta.ru
Очередная волна санкций коснулась России в период революций 1917-го и гражданской войны по госсекретаря Соединенных Штатов Лансинга, чему предшествовала западная интервенция. Опасаясь большевиков Советской России, сюда были перекрыты поставки продовольствия. Экономическая блокада продлилась до 1920 года, когда Антанта ослабила санкции, возобновив торговые манипуляции с русскими.
В 1925-м в отношении Советской России инициировали «золотую блокаду». Формально поводом стали упреки в национализации иностранного имущества и разрыв действующих концессионных договоренностей. В итоге США, Франция, Великобритания и другие страны прекратили торговлю с Союзом за золото и потребовали расплачиваться нефтью, лесом или зерном. По мнению некоторых историков, подобная санкционная политика поспособствовала голоду 1932 ‒ 1933 годов.
Только к 1935 году золото снова принималось в качестве средства оплаты. После нападения гитлеровцев антисоветские санкций не вводились. Но уже по окончании Второй мировой пришла «холодная война» и новые ограничения. Согласно так называемой «доктрине Трумэна» СССР отныне сдерживался во всех его сферах. Ограничение экспорта оборудования, стратегических материалов и вооружений было закреплено отдельным законом. По задумке США технологии продавались Союзу только спустя 4 года после выпуска. Контролировались и поставки в СССР и соцстраны от лица остальных западных государств.
Эпопея антисоветского сдерживания
Олимпийские игры-80 бойкотировали десятки стран./Фото: ic.pics.livejournal.com
Так началась многолетняя эпопея антисоветских санкций. В 1962 году с целью задержки работ на трубопроводе «Дружба» США и союзники запретили продажу СССР труб большого диаметра. Резонансной стала попытка давления на Международный олимпийский комитет в 1980 году с целью запрета на проведение в Москве XXII летних Олимпийских игр. Основание стал ввод в 1979-м ограниченного советского контингента в Афганистан. Позиция МОК по несмешению спорта и политики оказалась принципиальной, и требования Запада не удовлетворились. Однако США и их единомышленники Игры все же бойкотировали. Ответная реакция СССР выразилась в бойкоте следующих Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
Столкновение двух держав в «холодной войне» длилось десятилетиями./Фото: cont.ws
С обретением власти Р. Рейганом политика «удушения» СССР заиграла новыми красками. В 1981 году введен запрет на поставки русским комплектующих для нефте- и газопроводов, поставив под вопрос строительство первой магистрали в Западную Европу. Однако в полной мере американцам не удалось сорвать планы Союза, и при поддержке некоторых европейских и японских компаний в 1984 году достроен и запущен трубопровод, по которому Россия экспортирует газ в Европу.
В сентябре 1983-го мир потряс инцидент с пассажирским южнокорейским лайнером, нарушившим советское воздушное пространство и пролетевшим над стратегическими объектами. Принятый за самолет-шпион, выполняющий разведывательный полет, он был сбит, жертвами оказались 269 человек. Этот случай развязал очередную антисоветскую кампанию, и на следующий день США блокировали воздушное сообщение с Советским Союзом. Правда, продержались американцы пару месяцев, не вынеся убытков собственных авиакомпаний.
В 80-х США решили нанести удар по экспорту углеводородов, инициировав обвал цены на нефть. Эта отрасль, являвшаяся главным источником финансовых поступлений СССР, стала нерентабельной. Это повлекло масштабный кризис, в последующем трансформировавшийся во внутриполитический системный. Примечательно, что даже декларируемая США дружба с новым руководством уже РФ после развала Союза практически не повлияла на антироссийскую санкционную политику.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии