9 ошибок в интерьере, которые часто совершают люди в погоне за уютом

Создание гармоничного интерьера– дело не из легких. Одни люди в попытке сделать квартиру красивой и стильной гонятся за новомодными трендами, а другие, наоборот, предпочитают проверенные решения, большинство из которых давно устарели.

И в первом, и во втором случае попытка создать идеальную обстановку не увенчивается успехом. Мы предлагаем ознакомиться с главными ошибками, которые допускают хозяева квартиры в погоне за уютом.

Ошибка 1: Маленький коврик посреди большой комнаты

Маленький ковер теряется в просторном помещении.

Для украшения большой спальни или гостиной маленький коврик не подходит. Он теряется на фоне просторного помещения и создает ненужный акцент. Дизайнеры называют такой прием «эффектом почтовой марки». Кроме того, на крохотном ковре собирается много пыли, и он быстро теряет форму. Размер нужно подбирать исходя из ваших целей: если вы хотите поставить на ковер кровать, проследите, чтобы изделие выступало за ее пределы хотя бы на несколько сантиметров. В случае с гостиной ковер должен быть шире дивана и охватывать всю зону отдыха.

Ошибка 2: Монохромный интерьер

Монохромный интерьер может показаться слишком мрачным.

Стиль total look в интерьере находится на пике популярности уже много лет.

И это неудивительно, ведь комната, выдержанная в черно-бело-серых тонах, смотрится очень красиво и эффектно. Однако здесь есть ряд нюансов. Во-первых, в таком помещении должна располагаться оригинальная дизайнерская мебель, а, во-вторых, в похожем стиле нужно оформлять всю квартиру, чтобы создавалась гармоничная картинка. Если проигнорировать эти моменты, то комната будет выглядеть очень уныло и ассоциироваться с больницей.

Обратите внимание: В монохромный интерьер очень сложно добавлять яркие детали. Они абсолютно не вписываются в черно-бело-серую обстановку и выбиваются из общего настроения.

Ошибка 3: Тропические принты

Тропические принты визуально уменьшают ванную комнату.

Не зря дизайнеры часто советуют покупать для квартиры однотонные обои и шторы, ведь они идеально сочетаются с остальными деталями интерьера. А вот если подобрать настенное покрытие либо текстиль с броским тропическим рисунком, то он вряд ли гармонично впишется в общую обстановку. Главная причина, по которой данный орнамент «конфликтует» с интерьером, заключается в том, что он не соответствует размерам помещения. Если тропический рисунок будет присутствовать в небольшой комнате, они визуально станет еще меньше. Поэтому лучше всего отказаться от него в пользу мелких узоров или китайских мотивов шинуазри.

Ошибка 4: Короткие шторы

Ассиметричные шторы на кухне смотрятся неаккуратно.

Очень часто ярким акцентом в комнате выступают шторы. И здесь очень важно подобрать текстиль правильной длины. Слишком длинные экземпляры будут «подметать» пол и станут легкой добычей для домашних животных и маленьких детей. А слишком короткие – испортят общий вид окна и интерьер в целом, так как визуально состарит его. Оптимальным вариантом являются шторы, которые свисают на 10-15 см ниже подоконника. Если же вы мечтаете именно о коротких занавесках, тогда позаботьтесь, чтобы у ткани была плотная подкладка. Она не только добавит текстилю объема, но также защитит от лишних потоков воздуха, когда окно будет стоять на проветривании.

Ошибка 5: Клеенки и скатерти из полипропилена

Клеенка на столе характерна для советского интерьера.

Первое, чем руководствуются хозяйки при выборе клеенок и скатертей из полипропилена, – это их практичность. Впрочем, на этом преимущества подобных изделий заканчиваются. Они смотрятся очень дешево и мешают интерьеру выглядеть стильным, современным. С точки зрения декора, отличным вариантом станут скатерти из ткани. Да, их нужно будет стирать время от времени, однако это совсем небольшая плата за прекрасный внешний вид, правда? Если же вы хотите совместить в одном изделии и красоту, и практичность, обратите внимание на силиконовые салфетки. Они просты в уходе, прекрасно смотрятся на столе, а также умело скрывают его несовершенства.

Ошибка 6: Вычурные кашпо

Яркие горшки привлекают слишком много внимания.

Казалось бы, как может испортить интерьер обычный цветочный горшок? Оказывается, может, если подобрать вариант со слишком вычурным декором. Комнатные растения призваны создавать спокойную, расслабляющую и умиротворенную обстановку. А если глаз постоянно будет цепляться за причудливые кашпо, ничего кроме раздражения это не вызовет. Самая большая ошибка – подбирать оригинальный горшок для яркого и необычного цветка. Этот «тандем» рискует испортить весь интерьер, который вы с таким трудом оформляли. Лучше всего отдать предпочтение лаконичным кашпо нейтрального цвета. Это могут быть модели из керамики, искусственного камня, стекловолокна и пр.

Ошибка 7: Репродукция и печать на холсте

Репродукция картин редко вписывается в современный интерьер.

Одним из самых популярных вариантов украшения стен являются постеры, картины, фотографии в рамках. Однако здесь нужно быть очень осторожным и тщательно подбирать изображение, которое будет висеть в гостиной или спальне. Дело в том, что репродукции картин старых мастеров в большинстве случаев «не дружат» с современной мебелью. Кроме того, цвета на полотнах зачастую не перекликаются с оттенками, которые использовались в интерьере. А если подобрать громоздкую картину для маленькой комнаты, она не только сузит ее до размеров кладовки, но и будет сильно «давить». За такие же деньги лучше купить стильный постер, подходящий по стилю, либо распечатать несколько личных фотографий.

Ошибка 8: Керамическая плитка с картинками

Керамическая плитка с картинками выглядит слишком наляписто.

Такую отделку часто можно было встретить на кухне и в ванной в советских квартирах. Впрочем, современные хозяйки тоже нередко используют керамическую плитку с рисунками в качестве настенного покрытия. И даже если в магазине она выглядит красиво, то совсем не факт, что она так же актуально будет смотреться и в интерьере. Практика показывает, что крупные картинки на плитке визуально уменьшают комнату, а мелкие – теряются на общем фоне. Лучше не рисковать и купить обычную однотонную плитку, подходящую по цвету. Либо отдать предпочтение вариантам с мраморным или геометрическим принтом, которые смогут привнести оригинальность в общую обстановку.

Ошибка 9: Блестящие обои

Блестящие обои придают комнате дешевый вид.

Блестящие обои в большинстве случаев выглядят дешево из-за яркого напыления, кроме того, их сложно вписать в интерьер. Оптимальным вариантом, который совмещает в себе красоту, практичность и универсальность, являются лаконичные матовые обои. Они удачно дополнят любую обстановку и не будут привлекать лишнее внимание. Еще одно хорошее решение – крашеные стены. Однако учтите, чтобы краска легла хорошо, они должны быть идеально ровными.