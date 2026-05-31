17 курьезных фотографий о том, как не стоит использовать технику

Казусы с бытовой техникой.
Любая техника не любит дураков, особенно тех, которые не читают инструкций. Даже самый надежный механизм можно поломать, если использовать его не по назначению. Что получится, если не заботиться о гаджетах – далее в обзоре.
1. Когда снимал защитную пленку с новенького монитора и немного перестарался.
Только снял защитную пленку и... | Фото: reddup.
2. Кажется, кто-то не в курсе, что эти «рожки» - не антенны, а ножки...
А ведь монтажники уверены, что все правильно сделали. | Фото: Twizz.
3. «В следующий раз доверю заправку принтера профессионалу!»
Очередная жертва принтера. | Фото: AdMe.
4. По мнению Novate.ru, современные гаджеты оказались слишком мощными!
Гаджеты против сетевого фильтра. | Фото: Reddit.
5. «Умоляю, скажите, что это защитное стекло!»
«А что, с трещинами даже красиво...» | Фото: XopoM News.
6. Почему-то мой отец решил, что разъем для наушников создан для хранения шурупа!
Лучше места для шурупа и не придумаешь! | Фото: AdMe.
7. Похоже, я немного переусердствовал с распаковкой!
Отличная была бы мышка... | Фото: Pinterest.
8. «А что, экран не сенсорный?»
«А я ведь пользовался им, как сенсорным!» | Фото: Corriere.
9. «А что, могу себе позволить!»
Красиво жить не запретишь! | Фото: Twitter.
10. «Как думаете, телефон сломался или можно просто перезагрузить?»
По мнению Novate.ru, с батареей что-то не в порядке! | Фото: Zefirka.
11. «У нас дома как-то странно пахнет...»
Кажется, яблоко немного запеклось! | Фото: Watson.
12. «Электрощит всегда чистый, правда, иногда бьет током!
А вот и давние друзья: вода и электричество! | Фото: Gramho.com.
13.Внимание, скворец наблюдает и записывает!
Эко-система видеонаблюдения. | Фото: AdMe.
14. С котиком работает гораздо быстрее!
Усилитель процессора. | Фото: AdMe.
15.«Этот мужчина вообще понимает, как работает эта машина?»
Наверное, он бессмертный и у него есть запасная нога. | Фото: Watson.
16. «Машина, конечно, старая, но разбивать-то зачем?»
Просто тяжелый денек... | Фото: Мир Мистики.
17. «Когда соседи спросили есть ли у нас свет, я подумал не об этом...»
Если что, это телевизор соседей. | Фото: Rulez-t.info.
