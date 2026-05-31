17 курьезных фотографий о том, как не стоит использовать технику

Казусы с бытовой техникой.

1. Когда снимал защитную пленку с новенького монитора и немного перестарался.

Только снял защитную пленку и... | Фото: reddup.

2. Кажется, кто-то не в курсе, что эти «рожки» - не антенны, а ножки...

А ведь монтажники уверены , что все правильно сделали. | Фото: Twizz.

3. «В следующий раз доверю заправку принтера профессионалу!»

Очередная жертва принтера. | Фото: AdMe.

4. По мнению Novate.ru, современные гаджеты оказались слишком мощными!

Гаджеты против сетевого фильтра . | Фото: Reddit.

5. «Умоляю, скажите, что это защитное стекло!»

«А что, с трещинами даже красиво...» | Фото: XopoM News.

6. Почему-то мой отец решил, что разъем для наушников создан для хранения шурупа!

Лучше места для шурупа и не придумаешь! | Фото: AdMe.

7. Похоже, я немного переусердствовал с распаковкой!

Отличная была бы мышка... | Фото: Pinterest.

8. «А что, экран не сенсорный?»

«А я ведь пользовался им, как сенсорным!» | Фото: Corriere.

9. «А что, могу себе позволить!»

Красиво жить не запретишь! | Фото: Twitter.

10. «Как думаете, телефон сломался или можно просто перезагрузить?»

По мнению Novate.ru, с батареей что-то не в порядке! | Фото: Zefirka.

11. «У нас дома как-то странно пахнет...»

12. «Электрощит всегда чистый, правда, иногда бьет током!

А вот и давние друзья: вода и электричество! | Фото: Gramho.com.

13.Внимание, скворец наблюдает и записывает!

Эко-система видеонаблюдения. | Фото: AdMe.

14. С котиком работает гораздо быстрее!

Усилитель процессора. | Фото: AdMe.

15.«Этот мужчина вообще понимает, как работает эта машина?»

Наверное , он бессмертный и у него есть запасная нога. | Фото: Watson.

16. «Машина, конечно, старая, но разбивать-то зачем?»

Просто тяжелый денек... | Фото: Мир Мистики.

17. «Когда соседи спросили есть ли у нас свет, я подумал не об этом...»

Если что, это телевизор соседей. | Фото: Rulez-t.info.