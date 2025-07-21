История советского лакомства: как появилась шоколадка «Алёнка», и почему она так называется

Современный дизайн шоколадки «Аленка» / Фото: gamemag.ru

Перед властью стал вопрос о том, как создать бюджетный, но вкусный молочный шоколад/ Фото: fb.ru

Изначально обёртка выглядела именно так

Ещё несколько вариантов обертки

Дизайн шоколадки сейчас / Фото: zavodfoto.livejournal.com