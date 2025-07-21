История советского лакомства: как появилась шоколадка «Алёнка», и почему она так называется

Шоколад – это одно из самых любимых лакомств многих людей по всему миру. Это сладость, которая может поднять настроение и доставить массу удовольствия. Кроме того, шоколад имеет долгую историю и является неотъемлемой частью нашей культуры. Ведь ему отдавали предпочтение многие советские дети, да и сейчас вряд-ли кто-то откажется от вкусной шоколадной плитки.
Современный дизайн шоколадки «Аленка» / Фото: gamemag.ru
Не секрет, что этот шоколад покорил сердца многих людей. Ведь при виде него никто не останется равнодушным. Кроме того, даже сейчас этот шоколад выпускается фабрике, и причем огромными партиями, ведь на него есть значительный спрос. Именно поэтому шоколад «Аленка» можно встретить в любом российском магазине. Но уже давно не секрет, что начало своей истории данное лакомство берет ещё в советское время. Можно с уверенностью сказать о том, что этот шоколад пережил многие изменения, причем не только в своем составе, но и в дизайне обертки. Кто бы мог подумать о том, что именно «Аленка» станет настоящим символом Советского Союза?
Оказывается, что история данного шоколада берет свое начало ещё в 60-х годах прошлого столетия. Именно тогда власть решила заняться вопросом продовольствия. И в этих годах была создана программа, в которой говорилось о том, что нашей стране нужен недорогой, но вкусный молочный шоколад. Но все оказалось не так просто, ведь в СССР выпускали лишь темный шоколад, в составе которого имелся высокий процент содержания какао.
Перед властью стал вопрос о том, как создать бюджетный, но вкусный молочный шоколад/ Фото: fb.ru
Задача была весьма трудной, так как в стране был дефицит сухого молока, которое, непосредственно, являлось важным компонентом при создании настоящего молочного шоколада. Специалисты должны были решить данную проблему, и именно тогда началась активная работа по разработке рецептуры молочного шоколада. Это заняло достаточно много времени: целых два года.
Над созданием идеального рецепта трудились очень многие фабрики и предприятия. Но добилась значительного успеха в этом вопросе изначально фабрика «Красный Октябрь». Именно она выпустила в 1964 году первую шоколадку «Аленка». Тогда присутствовали различные варианты обертки. Например, на первом варианте шоколадки от фабрики «Рот Фронт» можно было увидеть белокурую девочку в красном платье, а в ее руках присутствовала лейка. Второй вариант был схож с первым: на обёртке была изображена девочка в синем платье вместе с собачкой и зайчиком. А внизу данных шоколадок красовалась разноцветная надпись «Аленка».
Изначально обёртка выглядела именно так
Также, в процессе разработки дизайна упаковки, руководство предприятия рассматривало идею использования знаменитой картины Виктора Васнецова «Аленушка». Однако, было принято решение отказаться от этой идеи, поскольку на рынке уже существовал шоколад с аналогичным названием. В течение времени, обертка для шоколада несколько раз менялась, так как руководству не нравились предыдущие дизайны. Были также выпущены специальные праздничные версии шоколада, которые были созданы специально к важным датам. Например, был разработан и выпущен дизайн обертки, посвященный 1 мая.
Ещё несколько вариантов обертки
В то время предприятия, осознавая необходимость помощи со стороны сограждан, приняли решение обратиться к ним за поддержкой. Для этого был организован конкурс фотографий, который был объявлен через известную газету «Вечерняя Москва». Отклик на конкурс был очень большим: редакция была завалена множеством изображений, присланных людьми. Из этого многообразия фотокарточек было отобрано несколько, которые вместе с известным нам ребенком в палаточке были выбраны для использования на обертках шоколада. Однако, несмотря на это, эти фотографии не смогли удержаться на рынке и не стали популярными среди потребителей.
История создания образа девочки на упаковке шоколада «Алёнка» тесно связана с творчеством художника Михаила Маслова. Вдохновением для его рисунка послужила фотокарточка, сделанная в 1960 году дочерью фотографа Александра Геринаса по имени Елена. Этот набросок и стал основой для дизайна обёртки шоколада, который был впервые выпущен в 1965 году и продолжает существовать до сегодняшнего дня.
Дизайн шоколадки сейчас / Фото: zavodfoto.livejournal.com
Хотя художник внес некоторые изменения в оригинальную фотографию, такие как изменение цвета глаз и черт лица, он сумел передать естественность и открытость взгляда ребенка. Этот новый образ стал символом нежности и радости, что великолепно сочеталось с концепцией шоколада.
Первоначально шоколадка «Алёнка» весила 100 грамм и стоила 80 копеек. Она была очень популярна среди потребителей и производилась большинством кондитерских фабрик по всему Советскому Союзу начиная с конца 60-х годов. Однако, в период перестройки и приватизации, товарный знак «Алёнка» был зарегистрирован только фабрикой «Красный Октябрь». И теперь образ «Алёнки» стал неотъемлемой частью культуры и наследия Советского Союза, и его популярность продолжает расти даже сегодня.
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