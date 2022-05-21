Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Многие из вас виделиз наменитую фотографию 1936 года на просторах интернета, где изображен скрестивший на груди руки рабочий, отказавшийся поднять руку в нацистском приветствии.

Этим рабочим был Август Ландмессер. Мы расскажем, почему он это сделал и что случилось потом.

Жарким летом 1936 года в Гамбурге было торжественно спущено на воду последнее парусное судно на верфи «Blohm + Voss». 295-метровый военно-морской учебный корабль «Хорст Вессель». Он был так назван в честь нацистского активиста, убитого в 1930 году во время частного спора членом Коммунистической партии Германии.

Смерть Весселя была активно политизирована и использовалась в нацистской пропаганде, объявившей его настоящим мучеником. Он был ранен в голову на пороге своей квартиры Альбрехтом Хёлером, активистом Коммунистической партии Германии.

Вессель отказался от первой медицинской помощи, так как врач был евреем, и умер через месяц от заражения крови.

На церемонии спуска корабля присутствовал и лично Гитлер. Мать Весселя, согласно традиции, разбила о судно бутылку, а собравшиеся на торжественном мероприятии рабочие и прохожие с энтузиазмом отдали салют. Лишь один человек не присоединился ко всем, демонстративно скрестив руки на груди.

Тогда Августу Ландмессеру было 26 лет. Он вступил в нацистскую партию в 1931 году в надежде найти работу, но через четыре года был исключен из НСДАП, когда обручился с еврейкой Ирмой Эклер.

В 1935 году у них родилась дочь Ингрид. Во время попытки перебраться в Данию в 1937 году их задержали, а Августа обвинили в осквернении расы. Его оправдали после того, как он сумел убедить суд, что якобы не знал о том, что жена была еврейкой. Мужчину отпустили с условием, что в случае продолжения связей с собственной женой он будет приговорен к каторжным работам. Через несколько месяцев Августа снова арестовали и отправили в лагерь «Бёргермоор».

Через три дня Ирму Эклер арестовали. Мать двоих детей была доставлена в тюрьму «Фульсбюттель», оттуда ее перевели в концлагерь «Ораниенбург», затем в женский концлагерь «Лихтенбург» и, в конце концов, в женский концлагерь «Равенсбрюк». В начале 1942 года она и еще 14 000 узников погибли в газовой камере.

19 января 1941 года Август Ландмессер был освобожден. Он стал работать в варнемюндском филиале транспортного предприятия «Пюст». В феврале 1944 года он был призван в штрафбат и пропал без вести во время боевых действий в Хорватии.

Возможно, он был убит 17 октября 1944 года близ Стона. В 1949 году районный суд Ростока объявил его погибшим с датой смерти 1 августа 1949 года.

Дети — Ингрид (на фото) и Ирена — попали в городской сиротский дом. Старшую девочку смогла забрать бабушка по материнской линии, которая умерла в 1953 году, а младшая оставалась в приюте, пока ее не взяла приемная семья.

В 1991 году Ирена Эклер увидела снимок в газете и узнала в этом человеке своего отца — Августа Ландмессера. Скорее всего, такими действиями он выражал несогласие с расовой политикой Третьего рейха, из-за которой не мог жениться на ее матери.

Летом 1951 года брак Августа Ландмессера и Ирмы Эклер был признан сенатом Гамбурга. Осенью того же года Ингрид и Ирена получили фамилию своего отца. Однако Ирена и дальше использовала фамилию матери.