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Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Многие из вас виделиз наменитую фотографию 1936 года на просторах интернета, где изображен скрестивший на груди руки рабочий, отказавшийся поднять руку в нацистском приветствии.

Этим рабочим был Август Ландмессер. Мы расскажем, почему он это сделал и что случилось потом.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Жарким летом 1936 года в Гамбурге было торжественно спущено на воду последнее парусное судно на верфи «Blohm + Voss». 295-метровый военно-морской учебный корабль «Хорст Вессель». Он был  так назван в честь нацистского активиста, убитого в 1930 году во время частного спора членом Коммунистической партии Германии.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Смерть Весселя была активно политизирована и использовалась в нацистской пропаганде, объявившей его настоящим мучеником. Он был ранен в голову на пороге своей квартиры Альбрехтом Хёлером, активистом Коммунистической партии Германии.

Вессель отказался от первой медицинской помощи, так как врач был евреем, и умер через месяц от заражения крови.

На церемонии спуска корабля присутствовал и лично Гитлер. Мать Весселя, согласно традиции, разбила о судно бутылку, а собравшиеся на торжественном мероприятии рабочие и прохожие с энтузиазмом отдали салют. Лишь один человек не присоединился ко всем, демонстративно скрестив руки на груди.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Тогда Августу Ландмессеру было 26 лет. Он вступил в нацистскую партию в 1931 году в надежде найти работу, но через четыре года был исключен из НСДАП, когда обручился с еврейкой Ирмой Эклер.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

В 1935 году у них родилась дочь Ингрид. Во время попытки перебраться в Данию в 1937 году их задержали, а Августа обвинили в осквернении расы. Его оправдали после того, как он сумел убедить суд, что якобы не знал о том, что жена была еврейкой. Мужчину отпустили с условием, что в случае продолжения связей с собственной женой он будет приговорен к каторжным работам. Через несколько месяцев Августа снова арестовали и отправили в лагерь «Бёргермоор».

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Через три дня Ирму Эклер арестовали. Мать двоих детей была доставлена в тюрьму «Фульсбюттель», оттуда ее перевели в концлагерь «Ораниенбург», затем в женский концлагерь «Лихтенбург» и, в конце концов, в женский концлагерь «Равенсбрюк». В начале 1942 года она и еще 14 000 узников погибли в газовой камере.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

19 января 1941 года Август Ландмессер был освобожден. Он стал работать в варнемюндском филиале транспортного предприятия «Пюст». В феврале 1944 года он был призван в штрафбат и пропал без вести во время боевых действий в Хорватии.

Возможно, он был убит 17 октября 1944 года близ Стона. В 1949 году районный суд Ростока объявил его погибшим с датой смерти 1 августа 1949 года.

Человек, который не поднял руку. История Августа Ландмессера

Дети — Ингрид (на фото) и Ирена — попали в городской сиротский дом. Старшую девочку смогла забрать бабушка по материнской линии, которая умерла в 1953 году, а младшая оставалась в приюте, пока ее не взяла приемная семья.

В 1991 году Ирена Эклер увидела снимок в газете и узнала в этом человеке своего отца — Августа Ландмессера. Скорее всего, такими действиями он выражал несогласие с расовой политикой Третьего рейха, из-за которой не мог жениться на ее матери.

Летом 1951 года брак Августа Ландмессера и Ирмы Эклер был признан сенатом Гамбурга. Осенью того же года Ингрид и Ирена получили фамилию своего отца. Однако Ирена и дальше использовала фамилию матери.

 

 

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