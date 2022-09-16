Учёные разгадали многовековую загадку таинственных фраз на алтарях древней Пальмиры

Анонимный бог Пальмиры

Великий город Пальмира.

Крупный план надписи «Анонимный Бог».

Разгадка многовековой загадки

Алтарь с надписью: «Тот, чьё имя благословенно во веки, добрый.

Алтари с надписью «Тот, чьё имя благословенно навеки» в музее Пальмиры.

Алтарь с надписью.

Учёные опубликовали все свои исследования и анализы в книге.