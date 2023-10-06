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Самые культовые автомобили всех времён




Недавно, фирма Jaguar анонсировала специальную программу для любителей классических автомобилей, в рамках которой, каждый желающий может прокатиться на самой знаменитой классической машине всех времён — Jaguar E-Type. Это отличный повод, чтобы вспомнить и другие легендарные автомобили, ставшие иконами для миллионов людей. Фуллпикча приглашает вас прокатиться с ветерком в пространстве и времени.

Самые культовые автомобили всех времен 1
1. Jaguar E-Type выпускался с 1961-го по 1974 годы и признан многими самым стильным автомобилем в мире. (Фото: © Jaguar).
 

культовые автомобили
2. Он был настолько хорош, что даже «заклятый враг» фирмы Ягуар, легендарный Энцо Феррари назвал Jaguar E-Type «самой красивой машиной из когда-либо сделанных». (Фото: © Jaguar).
 

культовые автомобили
3. А ведь Энцо был признанным эстетом автомобильного дизайна и знал толк в красоте. Ответ Феррари — 250 GTO, был выпущен в том же году, что и E-Type — в 1962-м. В настоящее время эта модель является самой востребованной среди коллекционеров — настоящая икона. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 4
4. Citroen DS будет отмечать свое 60-летие в следующем году. Можно с уверенностью сказать, что его стиль выдержал проверку временем. Он по-прежнему выглядит футуристичным и высокотехнологичным. (Фото: © Citroen).
 

Самые культовые автомобили всех времен 5
5. Благодаря модели Miura о Lamborghini узнал весь мир и компания перешла от производитства тракторов в мир суперкаров. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 6
6. Porsche 911 по-прежнему напоминает свой первоначальный дизайн 1963 года. В прошлом году модель отпраздновала своё 50-летие. (Фото: © Porsche).
 

Самые культовые автомобили всех времен 7
7. Легендарный Форд Мустанг отметит в этом году своё 50-летие. Выпуск этой модели изменил лицо мировой автомобильной промышленности. (Фото: © Ford).
 

Самые культовые автомобили всех времен 8
8. Выпущенный в том же году, что и Мустанг, другая модель Форда — Ford GT40 была специально спроектирована для гонок 24 часа Ле-Мана, где на равных кокурировал с Феррари. (Фото: © Ford).
 

Самые культовые автомобили всех времен 9
9. Самая популярная модель Aston Martin — DB5 символизирует по-настоящему королевский дизайн. Джеймс Бонд лишь бы на чём ездить не будет ;) (Фото: © Aston Martin).
 

Самые культовые автомобили всех времен 10
10. Alfa Romeo 33 Stradale. Было выпущено всего 18 штук этой модели. Она просто великолепна. (Фото: © Alfa Romeo).
 

Самые культовые автомобили всех времен 11
11. AC Cobra сложно назвать красавицей, но для своего времени это была по-настоящему культовая машина. Существует легенда, что именно из-за её быстроходности, в Великобритании было введено ограничение по скорости движения на автострадах в 70 миль в час. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 12
12. Настоящий символ 70-х — белый Lamborghini Countach. На нём было очень сложно ездить, но впечатление, которое производил этот автомомобиль на окружающих было просто сногсшибающим. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 13
13. Mazda MX5 самая продаваемая двухместная машина в истории. Бодрый маленький двигатель и милые, приземистые пропорции помогли этой модели стать культовой. (Фото: © Mazda).
 

Самые культовые автомобили всех времен 14
14. Энергия, стиль и энтузиазм в автомобильной форме — Lotus Elan. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 15
15. VW Beetle или просто Жук, несмотря на то, что был рождён как результат заказа Гитлера Фердинанду Порше, чтобы он сделал массовый автомобиль для людей, стал самой продаваемой машиной в истории. (Фото: © Volkswagen).
 

Самые культовые автомобили всех времен 16
16. Да, да, вы не ошиблись — это Вольво, а именно модель P1800. Вне всякого сомнения — это самый красивый автомобиль, который когда-либо сошёл с конвейера шведской фирмы. Фото: © Volvo).
 

Самые культовые автомобили всех времен 17
17. Знаменитый Mini стал иконой благодаря своему революционному устройству и дизайну. Эта модель создала шаблон для всех будущих поколений семейных хэтчбеков. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 18
18. McLaren F1 был самым быстрым автомобилем в мире в течение многих лет с рекордом в 391 километров в час, установленном в 1998 году. (Фото: © Newspress).
 

Самые культовые автомобили всех времен 19
19. Land Rover Defender нельзя назвать красавцем, но это настоящий бастион надёжности. (Фото: © Land Rover Defender).
 

Самые культовые автомобили всех времен 20
20. Mercedes 300SL — первый в мире автомобиль с непосредственным впрыском топлива. Плюс к этому его изысканные формы и двери-крылья позволяют этой модели оказаться в нашем списке самых культовых автомобилей всех времён. (Фото: © Flickr | Axion23).


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