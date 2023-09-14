Madinat Jumeirah – Роскошный город Джумейры
Принято считать, что по-настоящему премиальные вещи – это нечто небольшое, ограниченной серии и для узкого круга пользователей. Чаще всего это верно, но есть и исключения. Скажем, большой отель сразу ассоциируется с муравейником – куча народа, персонала и толкучки. Но если гостиничный комплекс разрастается до феноменальных размеров, где только лишь одна береговая линия занимает более двух километров, из просто «большого отеля» он превращается в сказочный город-сад. Именно так и был создан Madinat Jumeirah – Город Джумейры.
Под катом я покажу этот невероятный комплекс, состоящий из нескольких отелей Jumeirah: Al Qasr, Mina A’ Salam и Dar Al Masyaf. Все пространство между зданиями гостиничных комплексов, многочисленных ресторанов, фитнес и СПА-центров, окружены садами, а так же связаны водными каналами, общей протяженностью около трех километров. Если вам наскучило ездить на автобусе или гулять пешком, вы можете сесть на лодочку и прокатиться вдоль ухоженных садов и открытых ресторанчиков…
Лодочки курсируют по каналам постоянно. Достаточно встать у воды, махнуть рукой и вас пригласят на борт:
Самый свежий отель комплекса – Jumeirah Al Qasr. Отели отличить друг от друга можно по форме ветряных башен. Раньше они выполняли функцию кондиционера: внутри башен натягивали мокрые паруса и ветер, дуя на башни, охлаждался и опускался в помещение:
Разумеется, сегодня они просто выполняют декоративную функцию и напоминают, что такой элемент в доме могли позволить лишь знатные и богатые люди:
Другая конструкция ветряных башен. Это уже отель Mina A’ Salam:
Королевские Виллы являются частью отеля Jumeirah Dar Al Masyaf:
Когда мы приехали в Дубай, случилось из ряда вон выходящее событие – шел дождь:
При этом на каждом бассейне стояли спасатели и исправно следили за ситуацией на воде. Тупить в мобилу даже при полном отсутствии гостей строго запрещено:
В Madinat Jumeirah много объектов инфраструктуры общего пользования. Например, спортивный бассейн на семь дорожек:
Огромный спортзал с различными тренажерами:
Бесконечно длинный пляж располагает к прогулкам:
Детеныш вывалялся в песке, получил нагоняй от мамы:
Рядом с нашим отелем стоит ещё один известный комплекс Джумейры, именуемый в народе «Волна»:
Напротив него Бурдж Аль Араб:
Вечером кипит ночная жизнь. Народ курсирует от ресторана к ресторану на лодочках:
По разным сторонам канала уютные террасы. Очень романтично – сверху звезды, рядом лодочки и приятные компании вокруг:
Раз уж мы заговорили про рестораны, хочу показать местную кухню. Будучи гостем Madinat Jumeirah, ты можешь ходить в разные рестораны – это очень удобно и интересно. Меню везде разные, выбор блюд очень большой:
Сладчайшие соки, выжатые из спелых фруктов и овощей:
На входе в Al Qasr бассейн с лепестками роз:
Ещё один ресторан отеля:
Egg Station – место, где можно заказать яичницу или омлет любого вида:
Витрина со всевозможными смузи:
Каши, йогурты, сухофрукты – для меня тут было настоящее раздолье:
Свежие фрукты из которых давят соки в вашем присутствии:
Кроме того, в Madinat Jumeirah есть гигантский конференц-центр для проведения фестивалей, встреч и корпоративных событий:
Длинный пирс с рестораном в конце:
С посадочных мест открывается отличный вид на ночной Бурдж аль Араб:
Кухня в этом ресторане мне особенно понравилась:
Ночью в Madinat Jumeirah можно легко потерять счет времени и просидеть до утра. Прекрасное место, рекомендую!
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