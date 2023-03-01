Откуда берутся истеричные дети: 10 главных ошибок родителей

Меж тем часто сами родители собственным поведением провоцируют возникновение истерик.
Huffingtonpost.com
Вы можете по-разному относиться к детским истерикам. Они могут:
- Вызывать у вас чувство беспомощности.
- Вызывать острое чувство жалости и сострадания.
- Раздражать.
- Утомлять.
- Пугать.
Но совершенно точно не могут радовать.
И уж, конечно, вы точно не хотите поспособствовать тому, чтобы истерики стали обычным делом у вашего ребенка.
Меж тем достаточно совершить только одну из 10 ошибок — и вероятность того, что детские истерики войдут в жизнь вашей семьи, будет весьма высока. А если вам случится допустить не одну, а несколько ошибок — результат будет почти необратимым.
Какие родительские ошибки приводят к детским истерикам?
Давайте разбираться.
Ошибка № 1: Позволять ребенку все
Ну, конечно, вы против вседозволенности. Но зато всецело за понимание ребенка и его желаний. А желания у него столь искренни и сильны, что не исполнить их кажется просто преступлением.
Поэтому давайте исполним любое желание ребенка! Исполнение желаний — гарантия счастья и залог уверенности в родительской любви. А если желание не слишком полезно и хорошо — пусть сам убедится в своей неправоте.
Верно?
Нет! Неверно!
Когда ребенок не встречает ни малейшего отпора своим прихотям, даже случайным, он, как ни странно, не чувствует родительской защиты. Ведь получается, ребенок сам решает, что ему необходимо, а родители лишь исполнители его воли. Бремя такой ответственности слишком тяжело для маленького человека. И следствием станут нервозность и истерики.
Ошибка № 2: Не позволять ребенку ничего
Подход, прямо противоположный предыдущему. Возможно, ко второй ошибке вы придете, сполна испытав первую.
Ребенок маленький. Он совершенно не понимает, что для него лучше и полезнее, поэтому его решения изначально не могут быть верны. А значит, вы все решите за него, а робкие деткины попытки сделать что-то по-своему пресечете на корню, даже если речь идет о невинных вещах.
— Хочется красное платье? Тебе не идет красный цвет, надень синее.
— Не хочешь пить молоко после тарелки сытной каши? Молоко нужно выпить обязательно, чтобы были здоровые зубы.
И так во всем.
Молоко, конечно, полезно, а красный цвет действительно может быть не к лицу ребенку. Но, живя в постоянных ограничениях, ребенок рано или поздно постарается разорвать душные рамки. Как? Самым простым способом — скандалом. А если попытки не увенчаются успехом, нервный срыв обеспечен, и скандалы снова гарантированы.
Ошибка № 3: Быть непоследовательными
Мы все живые люди. Сегодня у нас хорошее самочувствие, а завтра — неважное. Сегодня все удается, а завтра — день не задался с утра. Сегодня все благополучно, а завтра — произошли серьезные проблемы. Мы не роботы и не можем вести себя всегда одинаково.
Поэтому и с ребенком мы каждый день (а то и в течение одного дня) ведем себя по-разному: то мы терпимы и снисходительны, то взрываемся по любому пустяку; то запрещаем лишние мультфильмы, то заняты и готовы включить их на весь вечер, лишь бы ребенок не приставал.
Да-да, мы не роботы — и ребенок должен это понимать.
Не должен! Он не может угадать, почему вы совершаете противоречащие друг другу поступки. Родители — образец поведения для ребенка. Они формируют его границы, установки, правила жизни.
А если образец искажен постоянными изменениями? Если правила постоянно меняются?
Значит, в жизни ребенка нет стабильности и ясности. Итог — истеричность.
Ошибка № 4: Не соблюдать режим
Ребенок не ходит в садик, и странно было бы терзать себя строгим режимом. Или ходит, но сегодня выходной и завтра — тоже, а послезавтра садик отменился по какой-то причине. И вообще режим — это скучные рамки, делающие жизнь тоскливой.
Возможно, вы прекрасно обходитесь без режима. Возможно, вам удается выполнять все необходимые дела и качественно отдыхать без четкого графика. Но ребенок, не имеющий четкого режима, вместе с этим не имеет ощущения стабильности жизни. Он не понимает, по каким законам существует его мир и есть ли эти законы вообще.
Кроме того, без четкого режима питания и сна быстро наступает усталость и физический дискомфорт.
А постоянный психологический и физический дискомфорт ребенка влечет за собой непременные истерики.
Ошибка № 5: Не ограничивать просмотр мультфильмов и игры на компьютере
Любой ребенок просто обожает мультфильмы! Готов смотреть их когда угодно и сколько угодно. Прекрасно запоминает сюжет, выделяет любимых героев. То же происходит и с компьютерными играми. Стоит однажды предложить ребенку такое развлечение — как он готов играть часами.
Чем не развитие? Вроде тут и память развивается, и увлечения появляются.
Да и вам, что греха таить, очень удобно, когда ребенок занят, доволен и к вам не пристает.
Только вот развитие, которое дают мультфильмы и компьютерные игры, — мнимое. А вред вполне конкретный. Любые мультфильмы, а тем более игры как минимум очень воздействуют на процессы возбуждения, которые и без того у детей преобладают над процессами торможения.
А перевозбужденный ребенок будет искать выход своему состоянию. И найдет его в регулярных истериках.
Ошибка № 6: Не наказывать ребенка
Разве можно наказывать ребенка?! Это жестокость, признак родительской слабости и пережиток прошлого! Хотите наказать — наказывайте равного себе взрослого, а не беззащитного ребенка. Максимум, что родители могут позволить себе по отношению к ребенку, — это показать ему свое недовольство.
Вам близки эти распространенные сегодня убеждения? Наказания в вашей семье не приняты?
Значит, ваш ребенок не будет чувствовать рамок дозволенного. Не потому, что он такой непонятливый, а потому, что вы их не установили. А без таких рамок ребенку… страшно. Поэтому он будет пытаться их найти.
И прибегнет к постоянным истерикам как к самому непозволительному поведению. Может быть, так удастся до вас достучаться?
Ошибка № 7: Подчиняться детской истерике
Ребенок чего-то очень хочет/не хочет и вопит уже 15 минут. Вам его жалко? А может быть, вы находитесь не дома и вам неловко перед окружающими? Или вы просто устали от изматывающего рева?
Как бы то ни было, вы не можете терпеть нескончаемый крик — и выполняете желание ребенка.
С этого момента ребенок начинает догадываться: его крик сильнее вашей воли.
И истерики вам обеспечены.
Ошибка № 8: Кричать на ребенка
Ребенок вывел вас из себя? Плохим поведением, неловкостью, неаккуратностью или пресловутой истерикой? И вы не просто рассердились — вы в гневе закричали на него.
Возможно, ваш крик будет вполне результативен, и ребенок перестанет делать то, чем вас разгневал. Но таким образом вы даете ребенку хороший урок крика. Он непременно возьмет с вас пример.
Ошибка № 9: Не сдерживать негативные эмоции
А если ребенок ни при чем? Если просто вы одновременно обожглись о плиту, разбили тарелку и наступили на хвост коту? Или проспали на работу. Или потеряли ключи.
Вы держите в себе негативные эмоции или выплескиваете их наружу? Можете ли вы в такие острые и неприятные моменты начать громко возмущаться, ругаться, кричать или плакать?
Ребенок, конечно, не осудит вас за истеричность. Но такое поведение к сведению примет.
Ошибка № 10: Не обращать внимания на ребенка
У вас ведь много дел? Очень много? Конечно, о ребенке вы заботитесь — о его безопасности, здоровье, удобстве. Но разве можно среди всех забот выкроить время на бесконечные детские игры? И разве хватит сил на непрекращающуюся болтовню чада?
Вот и занимайтесь своими делами! А ребенок пусть играет — сам. И болтать пусть прекращает: вы устали.
Он-то привыкнет. И играть научится сам, и болтать прекратит. Но не удивляйтесь непонятно откуда взявшимся истерикам. Ваш ребенок еще надеется вызвать вас из ваших дел к себе.
Все ошибки, о которых мы вели речь, весьма распространены. При этом цена их очень высока. Результат вашей несдержанности, вседозволенности, непоследовательности, излишней строгости, чрезмерной занятости — нервозность и истеричность ребенка.
В ваших силах избежать столь печальных последствий. Цените, понимайте, уважайте и любите своих детей. И пусть детские истерики никогда не случаются в вашем доме!
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