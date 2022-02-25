Свальбард: призрачный архипелаг

Самая северная часть королевства Норвегии расположена в холодных глубинах Северного Ледовитого океана. Архипелаг Шпицберген (норвежцы предпочитают называть его Свальбард) принадлежит двум странам одновременно: на острове Западный Шпицберген есть даже населенный российский поселок, Баренцбург.
Китобойное прошлое
В течение 17 и 18 веков Шпицберген использовался в качестве базы для китобойных экспедиций. В начале 20 века здесь стали добывать уголь, что наложило на местность серьезный отпечаток. Сегодня еще можно разглядеть останки угольной промышленности у самого крупного поселения, Лонгйир — здесь живут почти две тысячи человек.
Вечная зима
Расположенный почти в тысяче километров от Северного Полюса Свальбард остается местом, где царит долгая и темная зима. Захватывающие дух пейзажи, населенные арктическими лисами, оленями и белыми медведями, перемежаются руинами поселков, в которых когда-то жили люди.
Транспорт
Добраться до островов архипелага очень непросто. Во время Второй мировой войны здесь был построен аэропорт, готовый принять несколько самолетов в неделю — если погода позволит. Зимой местные передвигаются по островам на снегоходах, а летом пересаживаются на лодки.
Русский поселок
К северу от Лонгйир расположен законсервированный российский лагерь Пирамида. Здесь когда-то жила целая тысяча людей, но в 1998 году поселок забросили и призраки гуляют по его ветшающим костям.
Лонгиербюен
В городе Лонгиербюене снегоходов больше, чем местных жителей. Очень часто можно видеть людей с автоматами: оружие просто необходимо для защиты от полярных медведей.
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