Мать видела в ней конкурентку, а сестра пыталась продать в рабство: Мэрайи Кэри

Известная американская певица Мэрайя Кэри шокировала своих поклонников во время ковидного локдауна, выпустив автобиографичную книгу. В ней она рассказала о своем детстве, которое было довольно сложным из-за самых близких людей – матери и старшей сестры. Оказалось, что мать видела в ней лишь успешный проект и конкурентку, а сестра и вовсе ненавидела ее всей душой. Тем не менее Мэрайя Кэри почувствовала себя разбитой после их смерти, о которой стало известно несколько дней назад.
Чужая в собственной семье: детство Мэрайи Кэри
Артистка родилась в семье инженера Альфреда Роя Кэри и оперной певицы Патрисии Хики, которые уже воспитывали двоих детей: мальчика Моргана и девочку Элисон. Родители Мэрайи развелись спустя несколько лет после ее рождения, что сильно облегчило жизнь всем членам семейства. Оказалось, что мужчина постоянно избивал Патрисию и их сына, Моргана.
Мэрайя Кэри в детстве с мамой./Фото: dailymail.co.uk
После развода родителей жизнь стала лучше, но не на много: старшие брат и сестра, находившиеся уже в сознательном возрасте, отказывались принимать Мэрайю и постоянно над ней издевались. Дети считали, что девочка слишком отличается от них: Морган и Элисон выросли с темнокожим отцом и белокожей матерью, в то время как младшая сестра почти не застала жизнь с агрессивным мужчиной.
Мэрайя Кэри с сестрой Элисон./Фото: womanadvice.ru
Кроме того, у Мэрайи практически не было свободного времени из-за огромного количества занятий. В три года девочка повторила разучиваемый Патрисией отрывок из оперы «Риголетто», после чего женщина увидела в ней талант. Так Мэрайю отдали на уроки пения, танцев и музыкальных инструментов, которые в будущем должны были сделать из девочки настоящую знаменитость. Скорее всего, это тоже негативно сказывалось на отношениях с братом и сестрой, потому что семья в то время сводила концы с концами и им приходилось подрабатывать.
Отношения с матерью, которая видела в ней конкурентку
Все детство Мэрайя посвятила обучению музыке, пытаясь таким образом привлечь внимание матери и добиться ее одобрения. Однако пропущенные уроки в школе в пользу занятий по вокальному мастерству и первые успехи уже в подростковом возрасте никак не помогли Кэри добиться любви Патрисии.
Ради занятий музыкой Мэрайя пропускала уроки./Фото: free2music.com
Женщину никак не волновала судьба дочери вне шоу-бизнеса. Мэрайя в своих мемуарах вспоминала, что матери было настолько все равно на нее и ее жизнь, что та однажды чуть не позволила дочери умереть. Вся семья в тот день отправилась на пляж отдохнуть, и девочка заплыла слишком далеко. Поняв, что сил плыть обратно у нее не осталось, Кэри начала звать на помощь. Истошный крик привлек внимание Патрисии, но та просто отвернулась, решив проигнорировать происходящее. В результате ребенка спасли другие отдыхающие.
Даже несмотря на эту ситуацию, Мэрайя продолжала надеяться на любовь матери и делала все, чтобы ее заполучить. Надежды на улучшение отношений разрушились еще в подростковом возрасте. Девочка, постоянно занимающаяся пением, достигла своих первых серьезных результатов и добилась сотрудничества со знаменитыми исполнителями, среди которых были Гевин Кристофер и Бен Маргулис.
Патрисия видела в дочери в первую очередь конкурентку./Фото: imdb.com
Патрисия тогда начала видеть в дочери конкурентку в профессиональном плане и посоветовала ей молиться, чтобы достичь такого же успеха, как она сама. Это открыло глаза Мэрайе и та поняла, что близкие отношения с матерью построить никогда не получится. Певица приняла решение оборвать все контакты с семьей, чтобы залечить душевные травмы.
Отношения с сестрой: запрещенные вещества и попытки продать в рабство
В своей биографии Кэри призналась, что не общается с Морганом и Элисон ради собственной безопасности. Если брат относился к Мэрайе больше с равнодушием, то старшая сестра будто ненавидела девочку всем сердцем. Знаменитость вспомнила, как в двенадцать лет подверглась серьезной угрозе: Элисон «накачала» ее медикаментами, нанесла ожоги третьей степени и попыталась продать незнакомому мужчине.
Элисон Кэри, старшая сестра Мэрайи Кэри./Фото: nur.kz
Старшая сестра Мэрайи, прочитав мемуары звезды, обвинила Кэри в нанесении ей эмоционального удара и порче репутации. По ее словам, ничего подобного никогда не происходило. Напротив, над обеими девочками издевалась мать, Патрисия. Элисон подчеркнула, что в пятнадцать лет ей пришлось сбежать из дома, потому что женщина заставляла ее употреблять запрещенные вещества и вступать в контакт с разными мужчинами. Кроме того, в случае отказа Патрисия угрожала старшей дочери тем, что пострадает Мэрайя.
Примирение с матерью
Несколько десятилетий Мэрайя Кэри никак не общалась с матерью и сестрой. Первый шаг навстречу она решилась сделать лишь после того, как сама стала мамой в 2011 году. Тогда Мэрайя родила близнецов от Ника Кэннона и пришла к выводу, что готова попытаться наладить отношения с родственниками.
Мэрайя Кэри родила близнецов разного пола в 2011 году./Фото: yahoo.com
Так, знаменитость помирилась с матерью, однако на некоторых условиях. В их отношениях были определенные рамки, которые не давали женщине нанести психологический вред дочери. Несколько лет они общались даже несмотря на все трудности. В 2021 году Мэрайя отправила мать в элитный пансионат, где за ней был постоянный и качественный уход. Кэри регулярно навещала женщину, пока та не умерла.
Смерть матери и сестры
Несколько дней назад стало известно о том, что Патрисия Хики скончалась. Причиной смерти были названы заболевания, проявившиеся из-за преклонного возраста: женщине было 87 лет. В тот же день Мэрайя Кэри узнала и о смерти своей родной сестры, Элисон. Причины ее кончины официально не разглашаются, однако ходят слухи, что та покончила с собой.http://navote.ru/?p=32287
Мэрайя Кэри была рядом с матерью последнюю неделю ее жизни./Фото: joinfo.com
Спустя несколько дней Мэрайя Кэри призналась, что ее сердце разбито из-за ухода близких. Несмотря на все трудности в отношениях, она все равно любила мать и сестру, поэтому их смерть была для нее страшным ударом. Певица поблагодарила поклонников за поддержку и попросила время на то, чтобы прийти в себя. Также Кэри призналась, что всю последнюю неделю жизни матери провела рядом с ней и безумно этому рада.
Последствия сложного детства
В 2001 году артистку госпитализировали с нервным срывом. Тогда врачи поставили ей диагноз «биполярное расстройство второго типа». Скорее всего, оно проявилось из-за постоянного стресса в детстве и нервных ситуаций, происходящих в начале карьеры. Болезнь выражается в делении жизни на маниакальные и депрессивные эпизоды. Позже Мэрайя Кэри призналась, что настолько испугалась этих слов, что решила просто игнорировать заболевание.
Знаменитость долгое время скрывала свое заболевание./Фото: resultsandnohype.com
На лечение она решилась лишь спустя несколько лет, устав от постоянных перепадов настроения. Сейчас она принимает необходимые лекарства, которые должны выравнивать ее состояние. О своем расстройстве Мэрайя рассказала публике лишь пару лет назад, признавшись, что боялась делать это раньше. Артистка думала, что болезнь разрушит ее карьеру, однако позже поняла, что в состоянии бороться с ней. Кроме того, публичное признание в заболевании может помочь людям с таким же диагнозом: те поймут, что не одни.
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