Подмосковный Чернобыль: вся правда о радиационной аварии в Электростали

Московский Чернобыль. Здесь в разное время происходили экологические катастрофы, которые превратили местность вокруг заводов в настоящую зону отчуждения. Куда по-хорошему проход обычному человек должен быть закрыт. Последняя авария произошла ровно 10 лет назад и тоже в апреле прямо, как в Чернобыле. Мы отправились измерить радиацию в окрестности Электростали. Также взяли пробы грунта и воды. И все это для того, чтобы проверить и понять, насколько тут опасно находиться. Вся правда о радиационной аварии в Электростали только на канале Русские тайны. Это настоящий Подмосковный Чернобыль!