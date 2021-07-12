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Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Известно, что на нашей планете количество автомобилей уже давно перевалило за миллиард. А значит, автолюбителей примерно такое же количество. Этот материал будет интересен не только им, но и всем нашим любознательным читателям.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе


Начнем с того, что дизельный двигатель был назван по имени его изобретателя, а не от типа топлива и должен был работать на арахисовом масле.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Основным потребителем бензина в мире является США. По последним данным, его доля в мировом потреблении составляет 44 %.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Вплоть до конца XIX столетия бензин был побочным продуктом на нефтеперерабатывающих комбинатах и его попросту сжигали. Лишь небольшую часть расходовали в медицине, как антисептик.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Самым большим в мире танкером был норвежский супертанкер «Knock Nevis». Его дедвейт составлял 564 763 тонны.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Что касается бензовозов, то они в основном стандартные. Но бывают и исключения, типа вот такой истории, как в видео ниже.



Самый дешевый в мире бензин продается в Венесуэле. Его средняя цена за литр составляет порядка 5 центов.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

Первой в истории газобензиновой заправкой принято считать… аптеку в немецком городке Вислохе. Именно здесь в далеком 1888-м году здесь заправила свой автомобиль супруга Карла Бенца, Берта.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

А вот первые бензиновые заправки исключительно для автомобилистов появились в начале ХХ-го века в Соединенных Штатах Америки.

Считается, что впервые они возникли в 1907-м году.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

На территории России первые бензоколонки появились не намного позже, чем за океаном – в 1911-м году. Через три года их количество достигло почти полтысячи по всей стране.

Интересные факты о бензине и дизельном топливе

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