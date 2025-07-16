Там, где акулы хранят сокровища разбитых кораблей

Затерянный в Тихом океане остров Кокос уже не первый год осаждают кладоискатели всех мастей. Здесь, на глубине в десятки метров лежат золотые сокровища, подобраться к которым не дают целые стаи акул.



Историки еще десять лет назад выяснили, что клад принадлежал пиратам. Те, в свою очередь, украли его с корабля следовавшего в 1820 году из Лимы.

Судно везло драгоценности в Мексику.Пираты ограбили корабль. А в 1956 году банда наемников, убежавших от войны, скрылась на том же острове Кокос и нашла часть клада. С тех пор интерес кладоискателей к острову не ослабевает. И не мудрено. Ведь по оценкам антикваров стоимость сокровищ сейчас может превышать миллиард долларов США. Где-то там, в глубине , лежит целая золотая статуя Девы Марии, не говоря уже о сундуках бриллиантов и золотых монет. Но добыть их можно пожалуй только с помощью военных. Акулы будто по чьему-то приказу окружают остров стаями невиданных размеров. Погружаться вниз , к сокровищам, не рискуют даже самые отважные дайверы.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: