Там, где акулы хранят сокровища разбитых кораблей
Затерянный в Тихом океане остров Кокос уже не первый год осаждают кладоискатели всех мастей. Здесь, на глубине в десятки метров лежат золотые сокровища, подобраться к которым не дают целые стаи акул.
Историки еще десять лет назад выяснили, что клад принадлежал пиратам. Те, в свою очередь, украли его с корабля следовавшего в 1820 году из Лимы.
Судно везло драгоценности в Мексику.
Пираты ограбили корабль. А в 1956 году банда наемников, убежавших от войны, скрылась на том же острове Кокос и нашла часть клада. С тех пор интерес кладоискателей к острову не ослабевает.
И не мудрено. Ведь по оценкам антикваров стоимость сокровищ сейчас может превышать миллиард долларов США. Где-то там, в глубине
, лежит целая золотая статуя Девы Марии, не говоря уже о сундуках бриллиантов и золотых монет. Но добыть их можно пожалуй только с помощью военных. Акулы будто по чьему-то приказу окружают остров стаями невиданных размеров. Погружаться вниз,
к сокровищам, не рискуют даже самые отважные дайверы.источник
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