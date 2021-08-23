От каких ежедневных привычек нужно отказаться, чтобы не растерять свою красоту после 30 лет

Далеко не всегда главной причиной появления прыщей, морщин и черных точек являются проблемы с ЖКТ, наследственность или стресс. На самом деле, самый большой вред коже приносят привычки, которые девушки считают вполне безвредными. Какие из них самые опасные?
Вы когда-нибудь размышляли на тем, сколько вещей мы делаем «на автомате»? А задумывались ли, какой вред они могут нанести красоте и здоровью, особенно после 30 лет? На первый взгляд кажется, что наши привычки абсолютно безвредны, но негативный эффект от них накапливается каждый день. Итак, какие ошибки мы допускаем регулярно, хотя даже не догадываемся об этом?
1. Думаем, что у косметики нет срока годности
В косметичке нужно регулярно проводить ревизию. / Фото: otvet.bigmir.net
Как это похоже на девушек: купить яркие тени на вечеринку и после однократного использования забыть о них на год. И такое отношение у женщин практически ко всем бьюти-средствам. Это в корне неправильный подход. У содержимого косметички нужно регулярно проверять срок годности. Те средства, которыми вы давно не пользуетесь, лучше сразу выбросить, даже не допуская мысли «а вдруг они мне еще пригодятся». Если на тональном креме, пудре, тенях не указан срок годности, его можно определить другими способами.
Например, тушью, блеском для губ, жидкими тенями можно пользоваться не более 6 месяцев после вскрытия. Тональный крем будет вашим помощником на протяжении года. «Долгожителями» в косметичке являются пудра, бронзер, румяна. Ими можно пользоваться 2-3 года, но лишь в том случае, если у них сухая текстура. Внимательнее всего нужно относиться к средствам, которые содержат воду: флюидам, гелям, разнообразным кремам. Такая настороженность обусловлена тем, что их текстура способствует размножению бактерий. Помните, с просроченной косметикой нужно расставаться как можно быстрее, иначе проблемы с кожей вам гарантированы.
2. Моем кисти раз в несколько месяцев
На кисточках для макияжа скапливаются различные загрязнения. / Фото: nikolisel.ru
Спросите у своих подруг, как часто они приводят в порядок кисти для макияжа. Мы уверены, что большинство из них даже не знают, что их нужно мыть, не говоря уже о регулярном уходе. А теперь давайте задумаемся над тем, к чему приведут подобные действия: после каждой процедуры макияжа на кистях накапливается не только косметика, но и себум (секрет, выделяемый сальными железами). А если вы еще и храните не в косметичке, а в «случайных» местах (на столе, на тумбочке, в ванной и так далее), то бонусом к вышеуказанным загрязнениям выступит пыль, а может и грязь. И весь этот микс вы переносите потом на кожу лица, совершая настоящее преступление против красоты и здоровья.
Результатом таких действий могут стать раздражения, покраснения, воспаления и даже аллергия. Чтобы избежать негативных последствий, нужно регулярно мыть кисти. Периодичность ухода будет зависеть от их предназначения: кисти для нанесения помады и тонального крема нужно мыть каждый день, желательно сразу после использования, а экземпляры для пудры, теней и румян можно очищать раз в неделю. Также их следует сбрызгивать специальным раствором для дезинфекции.
3. Занимаемся спортом с полноценным макияжем на лице
В спортзал лучше ходить без макияжа. / Фото: westword.com
Конечно, девушкам всегда хочется выглядеть на все 100, вне зависимости от того, находятся они дома, на работе или на прогулке. Но есть место, которое лучше посещать без боевой раскраски. Мы говорим о тренажерном зале. Если вы не можете себе позволить прийти на тренировку совсем без мейкапа, подкрасьте глаза водостойкими подводкой и тушью, а на губы нанесите блеск. Про тональный крем, пудру и другие косметические средства, призванные замаскировать недостатки кожи, лучше временно забыть. Иначе пот, пыль, кожное сало и прочие загрязнения смешаются с косметикой и создадут идеальную почву для появления бактерий. Поэтому советуем очистить кожу до начала занятия и после его окончания, чтобы не провоцировать размножение вредных веществ.
4. Умываемся только мицеллярной водой
Мицеллярную воду нужно смывать с лица. / Фото: dermatologcentr.ru
На данный момент мицеллярная вода – самое популярное средство для устранения макияжа, так как она является эффективной и подходит для любого типа кожи. Однако данный продукт не может заменить полноценное умывание. Более того, «мицеллярку» нужно дополнительно смывать пенкой или гелем, ведь по сути, в основе ее состава – те же поверхностно-активные вещества (ПАВ), только немного в другой форме. А они, как известно, которые могут агрессивно повлиять на кожу. Поэтому дерматологи и косметологи в один голос уверяют, что очищение кожного покрова должно проходить минимум в два этапа: снятие макияжа мицеллярной водой и умывание пенкой.
5. Травмируем кожу
Неправильное выдавливание прыщей может привести к воспалениям. / Фото: syl.ru
Задание на миллион рублей: покажите нам ту девушку, у которой не чешутся руки удалить вскочивший прыщ. Не нашли? Не удивительно, ведь прыщ на лице женщины – это как красная тряпка для быка. И ладно, если бы его выдавливали согласно всем правилам (мыли руки, дезинфицировали место поражения, делали горячую маску после очищения и так далее), но нет, гораздо проще пойти по более легкому пути. Увы, мало кто задумывается над тем, что полученные ранки восприимчивы к инфекции, а неправильные действия могут привести к появлению рубцов и багровых пятен. К тому же, нанесенные микротравмы способствуют ускоренному «износу» тканей и преждевременному старению.
Отдельно стоит поговорить о самостоятельном устранении черных точек. Пытаясь избавиться от них, вы оказываете серьезное давление на кожу и расширяете поры. Чтобы впоследствии устранить последствия таких действий, нужно будет обращаться к профессиональному косметологу.
6. Редко меняем наволочки
Наволочки нужно менять раз в 3-4 дня. / Фото: stroy-podskazka.ru
С каждым годом дерматологи все больше акцентируют внимание на том, что наволочки нужно менять как можно чаще, минимум – один раз в 4 дня. Такая позиция обусловлена тем, что кожа регулярно контактирует с постельным бельем. А так как в ночное время суток выработка себума активизируется, и кожа выталкивает на поверхность токсины, то утром на наволочках остается большое количество загрязнений. Прибавьте к этому еще и пыль, которая в течение дня скапливается на подушке, особенно в летнее время, когда открыты окна.
7. Спим на боку
Если спать на боку, появятся морщины. / Фото: blog.mednote.life
И снова о «постельных» нюансах. Самая комфортная поза для большинства людей – на боку. Но подобное удобство отрицательно сказывается на коже. В таком положении на опорной части лица появляются неприятные складки. Они исчезают лишь в том случае, когда человек переворачивается. Но происходит это далеко не сразу, а спустя 3-4 часа. Чтобы не провоцировать появление ранних морщин, приучайте себя спать на спине – это самая безопасная поза для вашего лица.
8. Постоянно сидим в телефоне
Телефоны становятся причиной появления складок на шее. / Фото: medium.com
Учитывая возрастающую популярность гаджетов, специалисты создали специальные бьюти-средства, предназначенные для защиты кожи от HEV-лучей, которые излучает экран смартфонов. По их мнению, так называемый «синий свет» провоцирует преждевременное старение. Данный вопрос еще не изучили до конца, поэтому покупать инновационную косметику в магазине нет нужды. Но факт того, что регулярный наклон головы к телефону или ноутбуку провоцирует появление складок на шее, является неоспоримым.
9. Налегаем на углеводы
Простые углеводы вредят кожу и способствуют быстрому набору лишних килограммов. / Фото: fitnessi.ru
Навредить фигуре, коже и здоровью в целом могут простые углеводы. Больше всего их содержится в сахаре, газировке, выпечке, сладких фруктах. Поэтому если вы употребляете их в большом количестве, не удивляйтесь, когда утром обнаружите на лице несколько прыщей. Все дело в том, что быстрые углеводы запускают в организме процесс гликации. В результате волокна коллагена, который отвечает за молодость и эластичность кожи, склеиваются и не могут выполнять свои функции. Так что, если вы хотите долго быть здоровыми и красивыми, тщательно следите за своим питанием.
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