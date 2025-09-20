12 вещей времён СССР, которые не стоит выбрасывать, поддавшись порыву модернизации

Во времена СССР вещи делали по ГОСТу, и это точно не пафосные слова и не миф. Мы живем в эпоху FixPrice и иногда перестаём замечать, какими практичными могут быть винтажные вещи. Данный материал расскажем о семи советских вещах, которые не стоит выбрасывать в дань моде, потому что они послужат вам верой и правдой.
1. Маленковский стакан
Гранёный советский стакан прослужит сто лет.
Советский гранёный стакан имелся в каждом домашнем буфете, использовался в общественном питании, автоматах с газировкой и уличной торговле. Удобный и очень прочный, он изготавливался из толстого стекла. Гранёный стакан до сих пор используется хозяйками как мера сыпучих и жидких продуктов и прослужит ещё 100 лет, в отличие от более хрупких современных собратьев из FixPrice. А ещё им можно вырезать тесто для пельменей и печенья.
Интересно! Почему же этот стакан называют «маленковским»? Обрёл он это название по фамилии наркома обороны во время Великой отечественной войны. По его приказу некоторые категории военных получали не 100 гр. водки, а 200 (как раз такой стакан). Кто не пил, тот мог поменять водку на сахар или табак в том же объеме. Норма существовала недолго, однако запомнилась на долгие десятилетия.
2. Хрустальные конфетницы и салатницы
Советская хрустальная конфетница.
Хрусталь в советском серванте - показатель благополучия семьи в период СССР, а зеркальная задняя стенка «удваивала» богатство. Наши бабушки и прабабушки скупали фарфоровые сервизы, хрустальную посуду. Но как раз по причине массового спроса хрусталь обесценился, и на барахолке миски и салатницы стоят смешных денег.хранит воспоминания о семейных торжествах. А ещё это красиво. В будни даже самый незатейливый салат в хрустальной салатнице радует глаз. Но хватит об эстетике. Советские салатницы и конфетницы из очень плотного хрусталя являются прочными, их не так-то просто разбить, даже если упали на пол. Для разрушения им нужно шваркнуться с серьезной высоты на твёрдый пол вроде цементного или плитки, а линолеум им точно не враг.
3. Ртутный термометр
Ртутный термометр точнее электронных собратьев.
Это простое и дешевое устройство для измерения температуры тела. Ртутный термометр достаточно точен, в отличие от своих электронных собратьев. Может быть опасен, если его разбить. В Европе давно запрещена свободная продажа градусников в целях защиты экологии и здоровья людей. Россия тоже вступила на этот путь, так что не исключено исчезновение ртутных термометров в ближайшем будущем в странах СНГ.
4. Валенки
Ретро-валенки. / Фото: vtchk.ru
Если у вас сохранились советские валенки, считайте себя везунчиком! В валенках ногам тепло и сухо благодаря свойствам шерсти. Для холодной зимы лучше обуви не сыскать. В представлении иностранных гостей валенки — это один из неофициальных символов стран Восточной Европы, сувенир, который они охотно увозят на родину, предварительно заплатив за него немалую сумму. Впрочем, иностранцы охотно носят их, это для них экзотично, модно и экологично, ведь ни одно животное не было убито в процессе создания данной ультратёплой зимней обуви.
5. Ковёр
Вдохновление для современных дизайнеров IKEA.
Ковёр был олицетворением достатка в советскую эпоху. В 1950-х годах люди начали массово переезжать в новостройки и обустраиваться. За дорогим и дефицитным предметом интерьера выстаивались огромные очереди. Но эта красота не всегда сочеталась с окружающей обстановкой. Сегодня так называемый «бабушкин ковёр» достоин современного интерьера. Молодой российский дизайнер проводит фотосессии для своих каталогов на фоне узорчатых ковров. Магазин IKEA предлагает для интерьерных решений ковры, похожие на советские. Поэтому не стоит поспешно избавляться от ковра, если, конечно, он в хорошем состоянии, можно попробовать вписать его в современное жилое пространство.
6. «Белизна»
Отбеливатель старой закалки.
Ну, хранись это средство с советских времён, его срок годности точно истёк бы. Поэтому сейчас речь пойдёт не совсем о советский вещи, а о её современном аналоге, которые многие воспринимают как нечто архаичное, но совершенно зря. «Белизна» - недорогой отечественный отбеливатель, который использовался в хозяйстве для самых различных целей. Средством отбеливали постельное бельё и одежду, кухонные вафельные полотенца, даже кипятили с ним столовые приборы и кастрюли. Минус - у хлора едкий, специфический запах. Однако даже с кажущимися безнадёжными пятнами на белом «» прекрасно справляется! Если в вашем городе есть старый государственный универмаг с массивными дверями, то «Белизна» там точно найдётся.
7. Чугунная посуда
Самый вкусный плов получается в этом.
Черные от нагара, увесистые чугунные сковороды, солидные утятницы и казаны напрямую ассоциируются с советским бытом. В них жарили, парили и что только ни делали. Чугун нетоксичен, при правильном уходе служит гораздо дольше, а со временем становится только лучше. Такая посуда медленно нагревается, поэтому блюда равномерно готовятся и не пригорают. Даже среди иностранцев имеются поклонники чугунных изделий, желающие заполучить их в свой кухонный арсенал. А большинство наших хозяек до сих пор убеждены, что лучшие блинчики и картошка получаются только на чугунных сковородках.
8. Вафельница
Настоящая ценность! / Фото: youla.ru
Наверняка многие из вас помнят ту самую вафельницу из детства. Простой узнаваемый дизайн. Выпекала быстро, тесто поджаривалось равномерно и не приставало к поверхностям. Вафли получались тонкими, хрустящими. Современные хозяйки, которые застали время советских вафельниц, в один голос твердят: их нынешние аналоги и в подметки им не годятся. Кстати, такие вафли обожают в Европе на завтрак, максимально приближенный к ним аналог называется там «венские вафли».
9. Кресло-кровать
И всё-таки мастхэв. / Фото: youla.ru
Почему не стоит выбрасывать кресло-кровать? Да потому что это идеальный вариант, если к вам с ночёвкой нагрянул гость ввиду какого-нибудь форс-мажора. Лишнюю тахту не всегда найдётся место поставить, а вот кресло занимает мало места. Можно придумать комуфляж: закрыть кресло современным пушистым пледом и зарекомендовать как место для чтения или лежанку питомца.
10. Изящные чайные пары
Винтажная чайная пара.
Если чайная пара из сервиза вам нравится, её можно и нужно использовать. Кто сказал, что старая посуда под запретом? Так приятно пить чай из тоненькой чашечки с ароматной осенней шарлоткой! Ну а если вам ближе современные практичные чашки, которые не пострадают в посудомоечной машине, сервиз можно выставить на продажу. Хорошие сервизы много лет пролежавшие в коробках в ожидании своего часа, сейчас могут улететь за несколько часов с рук. Ведь в нашем материале речь идёт как раз о том, что вещи из подборки не надо выбрасывать. Так что если уж расставаться, то лучше пусть они достанутся тем, кто их оценит.
11. Кипятильник
У кого он есть, тот везунчик. / Фото: abyhom.com
У вас есть кипятильник? Правда??? Да вы просто редкий везунчик!!! Кипятильники признаны опасным предметом и скопом вышли из производства по всему миру. А ведь это незаменимая вещь для путешествий. Это супербыстрый, суперудобный способ получить нужную вам порцию кипятка для напитков или пищи бытсрого приготовления. Ни в коем случае не выбрасывайте кипятильник и никому не отдавайте.
12. Чесночница
Советская чесночница.
Этот предмет кухонной утвари не отличается от современных аналогов, которые продают в хозяйственных магазинах и гипермаркетах, а по функционалу намного превосходит новинки. Прочные советские чеснокодавилки позволяли колоть небольшие орехи за счет полукруглых выемок в ручках.
