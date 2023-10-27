О чем рассказал дневний 16-метровый папирус с неизвестными ранее главами Книги мёртвых

Недавно археолог по имени Мостафа Вазири совершил захватывающее открытие в Египте, равного которому не было уже больше 100 лет. В Саккаре, в одном из саркофагов местного некрополя, был найден 16-метровый папирус. Столь огромных размеров и такого отличного качества документов не находили в Египте уже более столетия. Манускрипт датируется 50 годом до нашей эры, содержит неизвестные учёным ранее отрывки и изображения из египетской Книги Мёртвых. Что удалось узнать исследователям из этого невероятно впечатляющего документа из глубин прошлого Древнего Египта?
Древний некрополь
Археологи обнаружили древний свиток в Саккаре.
Саккара - это некрополь огромных размеров, который находится в столице Древнего Египта Мемфисе. Это место входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть ещё пирамиды, кладбище для животных и даже древние храмы ранних христиан. Поначалу археологи сочли, что длина древнего свитка вполовину меньше, чем выяснилось потом. После же бережной и тщательной реставрации, а также длительного процесса перевода, который сделали эксперты-египтологи, исследователи узнали, что папирус имеет поразительные 16 метров длины!
После изучения оказалось, что свиток составляет 16 метров в длину.
Неизвестные ранее тексты из Книги Мёртвых
Мостафа Вазири.
Папирус назвали «Папирусом Вазири». Так удостоили чести человека, который сделал это захватывающее открытие - Мостафу Вазири. Он также является генеральным секретарём Высшего совета древностей. Древний бесценный свиток содержит ранее неизвестные тексты из «Книги мёртвых фараонов». Найден он был в одном из гробов. Принадлежит он фараону Яхмосу, который в тексте упоминается почти три сотни раз. Написано всё чёрными и красными чернилами. Папирус содержит 113 глав из Книги Мёртвых, а также множественные сцены поклонения Яхмоса Осирису.
Мостафа Вазири изучает необычный документ.
«Книга мёртвых фараонов» — это, по сути, сборник древних погребальных текстов. Их писали на длинных свитках папируса и хоронили вместе с почившими в их гробах. Описание содержит различные традиционные заклинания, религиозные гимны и декларации. Эти тексты были призваны помочь покойнику удачно пересечь долину смерти и попасть в загробный мир. Манускрипт украшают соответствующие смыслу изображения, которые иллюстрируют путешествие души в потустороннем мире. Также они показывают различных богов и богинь, которых умершему суждено повстречать на своём пути.
Некоторые из 250 саркофагов, обнаруженных в Саккаре к югу от Каира. В одном из них был найден древний папирус.
Книга Мёртвых — это один из основных источников информации о древнеегипетских верованиях и ритуалах, связанных со смертью и загробной жизнью. Учёные называют эти тексты самым важным документом древнеегипетской культуры и религии. Египтологи и исследователи со всего мира стараются как можно точнее изучить их.
Папирус Вазири.
Самая невероятная находка за последние 100 лет
О находке объявили 14 января этого года, специально приурочив столь важное открытие ко Дню египетских археологов, который отмечают каждый год. Это стало ещё одним свидетельством важности того самоотверженного труда, который совершают учёные.
Изображения и тексты на папирусе Вазири.
Сегодня «Папирус Вазири» вошёл в экспозицию Египетского музея древностей, который находится на площади Тахрир, став его подлинной жемчужиной. В данный момент музей реконструируется, к нему добавляют залы и различные ценные экспонаты. Новый артефакт, содержащий заклинания Книги Мёртвых, позволит глубже понять одну из самых захватывающих древних культур в мире. Этот бриллиант венчает собой потрясающую коллекцию бесценных артефактов Древнего Египта, которые можно будет увидеть, когда в конце этого года Большой египетский музей официально откроет свои двери для посещения.
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