О чем рассказал дневний 16-метровый папирус с неизвестными ранее главами Книги мёртвых

Древний некрополь

Археологи обнаружили древний свиток в Саккаре.

После изучения оказалось, что свиток составляет 16 метров в длину.

Неизвестные ранее тексты из Книги Мёртвых

Мостафа Вазири.

Мостафа Вазири изучает необычный документ.

Некоторые из 250 саркофагов, обнаруженных в Саккаре к югу от Каира. В одном из них был найден древний папирус.

Папирус Вазири.

Самая невероятная находка за последние 100 лет

Изображения и тексты на папирусе Вазири.