Комнатные растения с неприлично большими листьями

Комнатные растения отлично разнообразят и украшают интерьер любой комнаты, особенно эффектно, конечно, смотрятся растения с большими листьями.

Вот несколько вариантов растений, которые буквально вдохнут жизнь в вашу минималистичную или наоборот чересчур переполненную деталями обстановку, добавив в нее немного природы и свежих красок.

Сalathea orbifolia, или спатифиллум

Mask plant, или алоказия

Monster d’ eliciosa, или монстера

Elephant ear plant, или колоказия

Majesty palm, или Ховея Форстера

L’icuala grandis, или хамеропс

Binds ofparadise, или стрелиция королевская

Anthurium veitchii, или антурия джангл кинг

Сalathea whitefusion, или калатея

Rubber tree, или фикус

Snow dumb cane, или диффенбахия

Snake plant, или сансевиерия

Эти великолепные бразильские растения с красивой листвой могут вырасти до впечатляющих в высоту размеров. Он не требует особого ухода, лишь небольшого полива по мере подсыхания почвы и дозы удобрений время от времени. У спатифиллума есть также интересная особенность: в течение дня его листья движутся вслед за светом, будто молясь ему, и это хорошо заметно.Африканские растения не так-то просто выращивать в обычной квартире, ведь они предпочитают высокую влажность и тепло. Однако это однозначно того стоит, только взгляните на выразительные листья алоказии с ее четкими прожилками и пурпурной нижней стороной. Эта красавица не любит прямых солнечных лучей, а почва в ее горшке должна постоянно оставаться влажной. Также имейте в виду, что это растение токсично для домашних животных.У этих вьющихся вечнозеленых растений большие «резные» листья с отверстиями, за счет которых они выглядят довольно интересно. Монстера не любит прямых солнечных лучей, но все же нуждается в освещении, так же как и в хорошем дренаже.В случае с этим растением название говорит само за себя, ведь переводится оно как «слоновье ухо».Это одно из самых простых в выращивании комнатных растений с большими листьями, оно практически не требует внимания: держите колоказию подальше от прямых солнечных лучей и регулярно поливайте. Единственное, о чем необходимо помнить — колоказия опасна для домашних животных.Пальма — это всегда словно кусочек рая в вашем доме, к тому же в случае ховеей форстера, безопасный для домашних животных. В уходе это растение крайне простое, а поливать ее нужно всего 2-3 раза в месяц.Хамеропс многим напомнит веер с зазубренными краями — будьте осторожны, так как они на самом деле довольно острые! Им не нужно много света, не нужны высокие температуры, лишь умеренный полив.Стрелиция обладает не только огромными листьями, но и красивыми оранжевыми и синими цветами. Однако она токсична не только для домашних животных, но и людей.Это растение может вырасти действительно большим, ведь его листья могут достигать в размере 50 см, правда растут они довольно медленно. Единственные рекомендации по уходу: держите почву влажной, а само растение подальше от прямых солнечных лучей.Калатея — отличный выбор для не очень больших помещений, ведь высота этого растения невелика. Листья же растения по-настоящему великолепны — большие, с бело-зелеными прожилками и пурпурной нижней стороной, выглядывающей из-под низа. Калатея любит влажность и умеренный свет, поэтому ее можно расположить в ванной комнате.Не стоит забывать и о классике — фикусе, это хорошо известное и при этом очень эффектное растение с красивым крупным листом. К тому же фикус — одно из самых простых в уходе растений: дайте ему немного света и воды и скоро в вашей комнате появится огромное пышное растение, ведь растет фикус очень быстро. Однако не забывайте, что фикус токсичен для животных.Еще одно растение, к которому стоит присмотреться — диффенбахия, оно выживет, даже если вы надолго забудете о его существовании. Единственный минус — она токсична не только для животных, но и для людей.Сансевиерия — отличный выбор для помещений с недостаточным освещением, вы можете практически поставить ее в шкаф, и она все равно будет прекрасно себя чувствовать. К тому же сансевиерию нужно поливать всего один или два раза в месяц, а вертикальные листья делают ее идеальным выбором для комнаты с небольшим свободным пространством.