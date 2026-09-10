С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Комнатные растения отлично разнообразят и украшают интерьер любой комнаты, особенно эффектно, конечно, смотрятся растения с большими листьями.
Вот несколько вариантов растений, которые буквально вдохнут жизнь в вашу минималистичную или наоборот чересчур переполненную деталями обстановку, добавив в нее немного природы и свежих красок.


Сalathea orbifolia, или спатифиллум

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Эти великолепные бразильские растения с красивой листвой могут вырасти до впечатляющих в высоту размеров. Он не требует особого ухода, лишь небольшого полива по мере подсыхания почвы и дозы удобрений время от времени. У спатифиллума есть также интересная особенность: в течение дня его листья движутся вслед за светом, будто молясь ему, и это хорошо заметно.

Mask plant, или алоказия

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Африканские растения не так-то просто выращивать в обычной квартире, ведь они предпочитают высокую влажность и тепло. Однако это однозначно того стоит, только взгляните на выразительные листья алоказии с ее четкими прожилками и пурпурной нижней стороной. Эта красавица не любит прямых солнечных лучей, а почва в ее горшке должна постоянно оставаться влажной. Также имейте в виду, что это растение токсично для домашних животных.

Monster d’ eliciosa, или монстера

Комнатные растения с неприлично большими листьями

У этих вьющихся вечнозеленых растений большие «резные» листья с отверстиями, за счет которых они выглядят довольно интересно. Монстера не любит прямых солнечных лучей, но все же нуждается в освещении, так же как и в хорошем дренаже.

Elephant ear plant, или колоказия

Комнатные растения с неприлично большими листьями

В случае с этим растением название говорит само за себя, ведь переводится оно как «слоновье ухо».
Это одно из самых простых в выращивании комнатных растений с большими листьями, оно практически не требует внимания: держите колоказию подальше от прямых солнечных лучей и регулярно поливайте. Единственное, о чем необходимо помнить — колоказия опасна для домашних животных.

Majesty palm, или Ховея Форстера

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Пальма — это всегда словно кусочек рая в вашем доме, к тому же в случае ховеей форстера, безопасный для домашних животных. В уходе это растение крайне простое, а поливать ее нужно всего 2-3 раза в месяц.

L’icuala grandis, или хамеропс

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Хамеропс многим напомнит веер с зазубренными краями — будьте осторожны, так как они на самом деле довольно острые! Им не нужно много света, не нужны высокие температуры, лишь умеренный полив.

Binds ofparadise, или стрелиция королевская

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Стрелиция обладает не только огромными листьями, но и красивыми оранжевыми и синими цветами. Однако она токсична не только для домашних животных, но и людей.

Anthurium veitchii, или антурия джангл кинг

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Это растение может вырасти действительно большим, ведь его листья могут достигать в размере 50 см, правда растут они довольно медленно. Единственные рекомендации по уходу: держите почву влажной, а само растение подальше от прямых солнечных лучей.

Сalathea whitefusion, или калатея

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Калатея — отличный выбор для не очень больших помещений, ведь высота этого растения невелика. Листья же растения по-настоящему великолепны — большие, с бело-зелеными прожилками и пурпурной нижней стороной, выглядывающей из-под низа. Калатея любит влажность и умеренный свет, поэтому ее можно расположить в ванной комнате.

Rubber tree, или фикус

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Не стоит забывать и о классике — фикусе, это хорошо известное и при этом очень эффектное растение с красивым крупным листом. К тому же фикус — одно из самых простых в уходе растений: дайте ему немного света и воды и скоро в вашей комнате появится огромное пышное растение, ведь растет фикус очень быстро. Однако не забывайте, что фикус токсичен для животных.

Snow dumb cane, или диффенбахия

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Еще одно растение, к которому стоит присмотреться — диффенбахия, оно выживет, даже если вы надолго забудете о его существовании. Единственный минус — она токсична не только для животных, но и для людей.

Snake plant, или сансевиерия

Комнатные растения с неприлично большими листьями

Сансевиерия — отличный выбор для помещений с недостаточным освещением, вы можете практически поставить ее в шкаф, и она все равно будет прекрасно себя чувствовать. К тому же сансевиерию нужно поливать всего один или два раза в месяц, а вертикальные листья делают ее идеальным выбором для комнаты с небольшим свободным пространством.
Ссылка на первоисточник
список
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым