Десятка самых оригинальных пляжей

С нами не соскучишься!

Все пляжи одинаковы: лежаки, бирюзовая вода и золотистый песок. Но есть места, где бы хотел сфотографироваться каждый. Ниже представлена десятка самых интересных. Сезон отпусков в разгаре!









Стеклянный пляж

Тайный пляж

Подводный пляж

Теплый пляж на Севере

Пляж с самолетами

Зеленый пляж

Ракушечный пляж

Пляж юрского периода

Соленый пляж

Горячий пляж