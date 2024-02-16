Десятка самых оригинальных пляжей

Все пляжи одинаковы: лежаки, бирюзовая вода и золотистый песок. Но есть места, где бы хотел сфотографироваться каждый. Ниже представлена десятка самых интересных. Сезон отпусков в разгаре!
Стеклянный пляж
Стеклянная бухта, Уссурийский залив, Владивосток (Россия)
Стихийно возникшая на побережье свалка мусора привела к образованию экзотического места отдыха. «Горностай» (именно так называлась свалка) долгое время раздражал горожан. В 2011 году территорию наконец закрыли и спрятали под бетонным саркофагом. Но в игру вступило море. Постепенно на соседний морской участок стали выноситься осколки битых бутылок, обкатанные водой. Так и сформировалась Стеклянная бухта — Стеклянуха, как называют ее местные жители. 70% поверхности этого пляжа покрыты округлыми разноцветными стеклышками, так красиво переливающимися в лучах солнца и пене прибоя.
В 2002 году аналогичный пляж Калифорнии вошел в состав национального парка «Маккеррихер». Сегодня территория охраняется властями. Этот объект — один из самых известных стеклянных пляжей в мире. Тысячи туристов посещают территорию и норовят увезти с собой сувенир. Дошло до того, что властями разработана программа доставки битого стекла для сохранения фишки местности. Ждет ли то же самое приморскую бухту — посмотрим.
Тайный пляж
Район Пуэрто-Вальярта (Мексика)
Архипелаг Мариета включает множество островов, которые с 2008 года внесены ЮНЕСКО в список важнейших биосферных заповедников. Поводом послужили уникальные пещеры, тоннели и богатая фауна. На одном из необитаемых островов находится пляж, скрытый от глаз непосвященных.
В результате военных испытаний (в начале ХХ века США испытывали тут артиллерию) на поверхности острова образовалось отверстие овальной формы. Под воздействием эрозии сформировался уникальный ландшафт: узкая полоска песка под солнечными лучами и небольшой водоем, скрытый под сводами пещеры. Диаметр пещеры — несколько десятков метров. В лагуну проникают интересные морские животные, делая пляж особенно привлекательным для туристов. На острове гнездится самая большая популяция морских ласточек. Здесь обитает 103 из 159 зарегистрированных разновидностей морских рыб в заливе Бандерас. Коралловые рифы множества разновидностей делают рельеф дна интересным для дайвинга.
Подводный пляж
Рибадео (Галисия, Испания)
Пляж Святой Воды, он же Пляж Кафедральных Соборов расположен на северо-востоке Галисии, на берегу Бискайского залива.
Геометрически правильные 30-метровые арки вырастают из воды, напоминая романтично настроенным людям своды церковного собора. Впечатление еще больше усиливается, когда во время отлива обнажается полоса суши между ними.
Для любителей видовых фотографий проложены специальные тропы на вершине склонов, откуда открывается вид на исполинские арки. С отливом туристы могут спуститься вниз и прогуляться по еще мокрому песку — до следующего прилива.
Теплый пляж на Севере
Нойтхольсвик (Рейкьявик, Исландия)
Северный и теплый — это исландский пляж Нойтхольсвик. Несмотря на то что расположен он на 63-й параллели (российский Архангельск всего на 1° севернее), он вполне годится для пляжных процедур. Кроме узкой полоски песка, которая зажата между каменистым склоном и океаном, здесь есть искусственные бассейны с термальной водой, а также теплые раздевалки с душем. Экстремалы могут искупаться и в открытой воде — ее температура в лагуне обычно не превышает 10 °С. Периодически здесь можно встретить смельчаков в носках и перчатках (так удается избежать судорог), хотя со стороны кажется, что полноценный гидрокостюм тут уместней. Пляже бесплатный и носит статус городского, так как находится практически за аэропортом Рейкьявика, оттого весьма любим и приезжими, и местным населением.
Пляж с самолетами
Махо (о. Сен-Мартен, Карибское море)
Небольшой «кусочек» Нидерландов приютился в Карибском море. Остров Сен-Мартен имеет весьма ограниченную площадь — всего 87 км², чуть больше Центрального округа Москвы. Но жизнь здесь бьет ключом: жилые дома, отели, небольшие производства, и даже на с/х угодья что-то осталось. Есть здесь и аэропорт — один из самых опасных в мире: стандартный размер ВПП для международных авиалайнеров составляет примерно 3500 м, а здесь — всего 2300 м. За забором аэропорта — пляж, на котором загорают туристы. И это единственный в мире пляж, вдоль которого стоят таблички с графиком прибытия самолетов и плакаты, сообщающие, что поток воздуха от самолета может сбить вас с ног. Впрочем, авиаспоттеров — людей, увлекающихся наблюдением за самолетами, — это не останавливает, даже несмотря на трагические случаи (в июле 2017 года любопытную новозеландскую отдыхающую сбило с ног насмерть). Огромные авиалайнеры взлетают и садятся прямо над головами отдыхающих, расстояние от днища самолета до их голов составляет 30–40 м!
Зеленый пляж
Папаколеа (о. Большой Гавайский, Гавайи, США)
«Гавайский бриллиант» — так аборигены называют пляж Папалокеа, расположенный на самой южной оконечности Большого Гавайского острова. В малой овальной бухте, огражденной скальным берегом, — прекрасные условия для отдыха: теплое море и широкое песчаное побережье. Только песок не совсем простой, в его основе — полудрагоценный минерал хризолит. Повышенная концентрация оливина (второе название минерала) создает песок оливкового цвета, который может изменяться до грязно-болотного оттенка.
К сожалению, зеленый песок вулканического происхождения постепенно смывается прибоем и площадь уникального пляжа уменьшается. Вывозить песок с пляжа строго запрещено, даже жменю на память — за этим следит местная полиция. Посещение пляжа бесплатно. Возможно, придется заплатить местным жителям, чтобы те подвезли к пляжу — как правило, это обходится в $15.
Ракушечный пляж
Шелл-Бич, Акулий зал. в 45 км от Дэнхилла (Австралия)
Рай для любителей ракушек находится в Западной Австралии. Пляж узкой полосой протянулся на 120 км. За период своего существования он покрылся огромным слоем ракушек самых разных видов. Вода отполировала их поверхность и сгладила острые края, сделав приятные на ощупь и привлекательные на вид сувениры. Сотни лет ураганы выносили сюда морские организмы, сформировав слой, достигающий 10 м толщиной. Но есть одно но — собирать ракушки запрещено. Пляж относится к объектам Всемирного наследия. За поведением туристов следят полицейские патрули. К тому же при вылете из страны багаж тщательно досматривается, и сложно будет объяснить представителям власти, откуда у вас в сумке набор ракушек. Впрочем, пределов для прогулок и фотографий нет!
Пляж юрского периода
Рядом с Лайм-Реджисом (графство Западный Дорсет, Великобритания)
Рядом с небольшим селением Лайм-Реджис можно увидеть существ, которые обитали на земле более 100 млн лет назад. Местный пляж — настоящая выставка окаменелостей под открытым небом. Прибрежная полоса таит в себе миллионы экземпляров аммонитов, бывших свидетелями эпохи динозавров.
Хорошо сохранившиеся в грунте и морской воде окаменелости триасового периода позволяют прикоснуться к истории планеты. В отличие от двух пляжей, описанных выше, здесь туристы могут свободно забирать понравившиеся раковины с собой — власти совершенно этому не препятствуют. Дело в том, что частые оползни постоянно открывают новые слои окаменелостей, обновляя «экспозицию».
А Лайм-Реджис просто живет природным достоянием. Помимо множества сувенирных лавок даже фонарные столбы на набережной города сделаны в форме аммонитов.
Соленый пляж
Озеро Баскунчак (Астраханская обл. Россия)
Большая часть соли в России добывается на озере в Астраханской области. Местность вокруг озера Баскунчак отличается буйством красок ландшафтов. Само озеро имеет концентрацию соли ниже, чем Мертвое море (300 промилле против 350), но утонуть в нем так же невозможно — часто люди просто ложатся на воду, берут в руки ноутбук и смотрят фильмы во время купания.
Дно водоема покрыто слоем поваренной соли толщиной в 8–10 м. Озеро располагается на вершине огромного соляного массива, который уходит на сотни метров вглубь. Минералы оказывают полезное воздействие на кожу и способствуют выведению токсинов.
Горячий пляж
Пляж Хот-Уотер-Бич, п-ов Коромандель (Новая Зеландия)
На Северном острове в Новой Зеландии находится пляж, который ежегодно посещает более 700 000 человек. Территория не отличается эстетичным внешним видом или особенностью воды. Достояние местности скрыто от глаз и становится доступно во время отлива: под землей здесь протекают термальные реки, несущие горячую воду в океан. При отступлении морской линии источники выходят на поверхность. Температура подземной воды достигает 64 °С. В расположенных рядом с пляжем магазинах налажен прокат лопат и ведер — туристы могут спокойно сделать себе импровизированную геотермальную ванну, вырыв небольшое углубление в песке.
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