Огромный город-свалка: Как Европа засыпает мусором один из крупнейших городов в Африке

Лагос - город-свалка.

Свалка в Лагосе.

Свалка занимает большую часть города Лагос.

Мусор в Нигерии. Фото: Corbis.

Свалка стала огромной проблемой для экологии страны.

Женщина очищает бутылки от бумаги. За эту работу женщина получит жетоны, которые сможет обменять на бытовые приборы.

Работницы на сортировочной фабрике WestAfricaENRG в Лагосе.

Мусор в Нигерии.