Огромный город-свалка: Как Европа засыпает мусором один из крупнейших городов в Африке

Лагос - город-свалка.
Еще 25 лет назад ситуация еще не была настолько критической: например, в 1992 году в Нигерию тоже привозили мусор из других стран, но тогда все вываливали на удаленную от поселений свалку. Сейчас разрослась и свалка, и город, так что самый большой город в Африке стал, по сути, одной из самых больших свалок в мире. Школы, больницы, офиса - все находится прямо на свалке. И большая часть этого хлама поступает из Европы.
Свалка в Лагосе.
Согласно последним исследованиям, большинство мусора в Нигерии - это поломанные электротовары, треть из которых составляют старые телевизоры, а также ксероксы и холодильники. Всего в Лагосе находится более 66 000 тонн подобного мусора, четверть которого является токсичной для окружающей среды.
Свалка занимает большую часть города Лагос.
Почему так произошло? Очевидно, отвезти мусор в Африку дешевле, чем перерабатывать его дома, особенно если в стране нет подходящих мусороперерабатывающих заводов. Исследование, проводимое в течение двух лет координационным центром Африки и университетом United Nations, показало, что большая часть электронного мусора доставляется в контейнерах из Европы, в то врем как из Америки также поступают подобные суда, но их несоизмеримо меньше - около 7 процентов.
Мусор в Нигерии. Фото: Corbis.
По документам, конечно, суда не везут мусор - в сопроводительных бумагах подобного груза значится, что в контейнерах находится работающая техника, автомобили или продукты для ведения домашнего хозяйства. Эти суда никто не проверяет ни при отбывании из Европы, ни в самом портовом городе Лагос.
Свалка стала огромной проблемой для экологии страны.
Самое ужасное в этой ситуации то, что токсичный мусор никак не утилизируется, и в условиях высокой температуры Нигерии он загрязняет и землю, и океан, и значительно ухудшает здоровье местного населения. Ртуть, кадмий, свинец - в составе неработающей электронной техники находится более чем достаточно таких токсичных элементов.
Женщина очищает бутылки от бумаги. За эту работу женщина получит жетоны, которые сможет обменять на бытовые приборы.
Другим последствием подобного загрязнения является распространение болезней. Чем больше свалки, тем больше крыс, чем сильнее загрязнена природа, тем слабее у людей иммунитет. В Нигерии регулярно возникают эпидемии вирусных болезней, включая две вспышки эпидемии лихорадки Ласса за прошлый год - болезни, характеризующейся высоким процентом летальных исходов.
Работницы на сортировочной фабрике WestAfricaENRG в Лагосе.
На сегодняшний день никакого радикального решения этой проблеме не существует. В самой Нигерии есть несколько мусороперерабатывающих заводов, однако они справляется в лучшем случае с 10 процентами поступающего мусора. Власти страны предлагают перенести часть свалки за пределы существующих городов, что может немного помочь с экологией страны, однако это решение является все равно временным.
Мусор в Нигерии.
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