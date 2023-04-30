10 фактов о «короле всех плодов» гранате

Гранат любят почти все, но из-за проблем его очистки многие люди не включают гранаты в свой рацион. А зря! Недаром на Востоке гранат называют королём всех плодов, ведь он удивительным образом защищает нас от болезней, укрепляя иммунную систему.
Особенно богат гранат витаминами, А, Е, С и группы В, фосфором и кальцием, йодом и железом, а также калием, натрием и магнием. Предлагаем внимательнее рассмотреть этот уникальный фрукт и его влияние на различные системы нашего организма.
1. Аминокислоты
Как известно, именно аминокислоты являются тем самым строительным материалом для всех клеток нашего организма, и большую часть из них мы получаем, употребляя в пищу мясо, курицу и яйца. Однако ученые выяснили, что в гранате содержится 15 различных аминокислот, некоторые из которых в растительной пище встречаются крайне редко. Именно поэтому для вегетарианцев гранат может стать абсолютно незаменимым продуктом.
2. Семейные радости
Гранат можно с уверенностью назвать семейным фруктом, ведь ни один другой плод не действует на мужской и женский организмы одинаково позитивно, как этот. Он помогает восстановить гормональный фон как у женщин, так и у мужчин, а следовательно, наладить сексуальную жизнь. Кроме того, женщинам употребление граната помогает при болезненных менструациях и в период климакса. А вот мужчины, регулярно пьющие гранатовый сок, навсегда могут забыть о проблемах с потенцией.
3. Острое зрение
В современном мире неблагоприятное воздействие на глаза увеличивается с каждым днем и в наших силах его минимизировать не только сократив время перед экранами компьютеров и телевизоров, но и оказав организму необходимую витаминную поддержку. Отличным вариантом для этого является гранат. Благодаря витамину, А и антоцианам, входящим в состав граната, активизируются обменные процессы в тканях глаза, что способствует улучшению зрения. Это актуально всегда, но особенно часто специалисты советуют есть гранат или пить гранатовый сок пожилым людям для предупреждения развития куриной слепоты и катаракты.
4. Помощь худеющим
Гранат — просто незаменимый продукт для худеющих. Помимо достаточно низкой калорийности (около 60 ккал на 100 граммов), он улучшает метаболизм, выводит токсины и улучшает пищеварение. А эти 3 процесса являются основой здорового похудения. Достаточно добавить всего несколько зернышек граната в салат или полить гранатовым соусом мясо — и можете быть уверены, что вся пища переварится, а не отложится под кожей в виде жира.
5. Косметичка в одном фрукте
Советуем обратить особое внимание на гранат людям с проблемной кожей. Входящие в его состав лимонная, яблочная, щавелевая и другие органические кислоты помогут вам избавиться от веснушек, пигментных пятен и угревой сыпи, сделав кожу светлее и ровнее. Попробуйте, например, смешать небольшое количество сметаны с чайной ложкой свежевыжатого гранатового сока и нанести такую маску на лицо на 10 минут. Но будьте осторожны и проверьте сначала на закрытом участке кожи, нет ли у вас аллергии.
6. Помощь сердцу и сосудам
О кавказском здоровье и долголетии ходят легенды, а между тем регулярное употребление в пищу гранатов играет здесь не последнюю роль. Вспомните, как часто используются их зерна, например, в грузинской кухне. Гранат имеет свойство снижать артериальное давление за счет выведения лишнего холестерина и очищения сосудов. Кроме того, он является отличным профилактическим средством против атеросклероза.
7. Антиоксидант
Наличие витаминов С и Е в химическом составе гранатов уже говорит об антиоксидантных свойствах этого фрукта. Но помимо них, гранат содержит уникальное вещество пуникалагин, которое в тандеме с эллаговой кислотой, также присутствующей в составе этого экзотического плода, является не просто мощным антиоксидантом, а еще и обладает способностью выводить радиацию из организма. Так что для людей, работающих на вредных производства, гранат — необходимый элемент рациона.
8. Вяжущее и дезинфицирующее действие
Благодаря высокому содержанию дубильных веществ, гранат рекомендуют при расстройствах желудка. И хотя максимальное количество этих веществ сосредоточено в коре, соке и гранатовых корках, их достаточно для борьбы с такой проблемой, как диарея. Также отваром из корок можно полоскать горло при ангине или рот при кровоточивости десен.
9. Природное жаропонижающее
Ученые доказали способность граната снижать высокую температуру и облегчать течение острых вирусных заболеваний. Важен и тот факт, что добавление граната в ежедневный рацион, особенно в зимний период, укрепляет иммунитет и помогает предотвратить простудные заболевания.
10. И немного о противопоказаниях
С особой осторожностью к гранатам стоит отнестись беременным и кормящим грудью женщинам и по возможности проконсультироваться с врачом. Постарайтесь ограничить потребление этого фрукта, если у вас пониженное давление или склонность к аллергии. А тем, кто страдает серьезными проблемами с пищеварительной системой, такими как язва, панкреатит или гастрит в стадии обострения, а также геморрой, от гранатов лучше полностью отказаться.
А в качестве бонуса — самые простые способы очистить гранат!
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