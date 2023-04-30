10 фактов о «короле всех плодов» гранате

Гранат любят почти все, но из-за проблем его очистки многие люди не включают гранаты в свой рацион. А зря! Недаром на Востоке гранат называют королём всех плодов, ведь он удивительным образом защищает нас от болезней, укрепляя иммунную систему.



Особенно богат гранат витаминами, А, Е, С и группы В, фосфором и кальцием, йодом и железом, а также калием, натрием и магнием. Предлагаем внимательнее рассмотреть этот уникальный фрукт и его влияние на различные системы нашего организма.









1. Аминокислоты

2. Семейные радости

3. Острое зрение

4. Помощь худеющим

5. Косметичка в одном фрукте

6. Помощь сердцу и сосудам

7. Антиоксидант

8. Вяжущее и дезинфицирующее действие

9. Природное жаропонижающее

10. И немного о противопоказаниях