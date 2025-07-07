20 открыток о дружбе, которая с годами становится крепче

Сколько бы лет нам ни исполнилось, настоящие друзья всегда рядом. Они готовы нас поддержать, вовремя пошутить или выкинуть нечто такое, чего никак нельзя было ожидать, несмотря на «стаж» общения.



Публикуем открытки о том, что друзья — это порой непросто, но всегда весело.



















































































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