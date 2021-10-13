8 скрытых возможностей детского шампуня, который сгодится не только для мытья волос

Детский шампунь люди приобретают, чтобы мыть своих маленьких проказников.

Эти средства хорошо пахнут, они не раздражают кожу, выпускаются специально для детей. Но кроме мытья волос их можно использовать в других целях.

Вы удивитесь, прочитав, сколько всего умеет делать обычный детский шампунь. Воистину универсальное средство.

1. Одежда села, катастрофа

Шампунь поможет, если одежда села.

Иногда одежда после неудачной стирки садится. Порой это просто катастрофа, ведь вещь долго выбирали и с удовольствием носили. К счастью, очень легко вернуть размер севшему свитеру или кофте, которая стала на размер меньше, используя детский шампунь. Надо наполнить большую емкости теплой водой и добавить в нее несколько капель шампуня. После этого поместить туда одежду, которая стала слишком маленькой и дать жидкости впитаться в нее.

Достаточно подержать вещь в растворе примерно пятнадцать минут. Зачем надо аккуратно вынуть ее из воды и постараться тщательно, но аккуратно отжать. После этого нужно поместить предмет одежды на махровое полотенце, разложенное на полу и подождать, пока вся вода окончательно впитается. Осталось только повесить одежду на сушилку и дождаться, пока она высохнет. И нет причин для плохого настроения!

2. Почистить кисти для макияжа

Детский шампунь незаменим при чистке кистей для макияжа.

При правильном хранении и регулярной чистке кисти для макияжа могут прослужить долгие годы. Обычно женщины используют их ежедневно, поэтому правильный уход имеет огромное значение. Почистить кисти для нанесения пудры, румян, масок и теней можно при помощи детского шампуня.

Такие средства делаются особенно мягкими, поскольку используются для мытья нежных волос малышей. Волоски хороших кисточек для макияжа тоже очень тонкие и легко портятся. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться мягким моющим средством, к которому и относится детский шампунь. Нужно наполнить небольшую миску теплой водой, добавить туда несколько капель шампуня. После этого поместить в емкость щетки и тщательно промыть их. Потом сполоснуть и дать высохнуть. Все, можно пользоваться, не боясь занести инфекцию в глаза и на кожу лица. Чистить щеточки рекомендуется как можно чаще.

3. Ох уж эта молния

Заевшая молния может испортить настроение.

Очень часто молнии на одежде заедают. Это вызывает раздражение, иногда люди в порыве гнева пытаются застегнуть молнию до конца и просто-напросто ломают ее. В результате можно либо выбросить куртку или брюки, либо потратить деньги на покупку новой молнии и услуги портного для ее вшивания.

Не меньше отрицательных эмоций приносят ржавые гайки и болты, которые невозможно разъединить. Обычный детский шампунь поможет и тут. Нужно нанести несколько капель на проблемные места и растереть. Молния снова будет застегиваться и расстегиваться как по маслу, а упрямые гайки и болты будут освобождены. Просто и со вкусом. Вернее, с запахом детского шампуня.

4. Обувь сияет

Кожаная обувь будет чистой и блестящей.

Детский шампунь содержит масла, которые питают детскую кожу и нежно ухаживают за ней. Поэтому его можно смело использовать для чистки кожаной обуви. Надо нанести несколько капелек средства на хлопчатобумажную салфетку, как следует почистить обувь и отполировать ее. Грязь исчезнет, кожаные сапоги, туфли или ботинки будут выглядеть изумительно, а запах станет просто волшебным. Жвачка, яблоко, ягоды, мороженое – тут есть из чего выбрать. Ноги будут рады такой чистой и вкусно пахнущей обуви.

5. Полировать металл - легко

Отчистить дверную ручку можно с помощью шампуня.

Если нужно почистить какие-то детали из металла, можно также воспользоваться детским шампунем. Обычный пищевой разрыхлитель надо смешать с несколькими каплями детского шампуня и аккуратно протереть металлическую поверхность этой смесью. Она засияет как новая. Теперь нет проблем с тусклыми пуговицами, пряжками ремней, ручками мебели и прочими металлическими (даже хромированными) элементами. Можно почистить ручки холодильника и микроволновки, газовой плиты. Дверные ручки тоже не откажутся от такой процедуры. Никакого химического запаха, вредных испарений, а также недорого.

6. Белая рубашка с пятном – без паники

Пятно на белой рубашке не должно расстраивать.

Очень часто на белой одежде появляются некрасивые желтые пятна. Они могут возникать под мышками от использования дезодорантов, на воротничке от соприкосновения с шеей и так далее. Не стоит беспокоиться, есть способ сделать рубашку белоснежной. Надо взять детский шампунь и втереть в загрязненные участки ткани. После этого положить вещь в таз с водой примерно на пятнадцать минут. Когда время истечет, рубашку нужно просто постирать. Пятна исчезнут, словно по волшебству. Надо сказать, что если пятно застарелое, то шампунь может не до конца удалить его. Потому использовать этот метод стоит сразу после возникновения загрязнений.

7. Сверкающий автомобиль

Шампунь пригодится и для мытья автомобиля.

Детский шампунь отлично подходит для удаления жира и грязи с вашего автомобиля. Если у вас нет специального средства для мытья железного коня, используйте обычный шампунь для детей. Количество может быть больше, чем используется при мытье волос. Используя шампунь, можно не беспокоиться о покрытии автомобиля, загрязнения будут удалены мягко. В составе не бывает активных ингредиентов, потому машина в полной безопасности! Можно почистить и обивку внутри, и даже сиденья. При использовании ароматизированного шампуня в салоне автомобиля будет приятно пахнуть.

8. Грязная расческа – это ужасно

Расческу можно замочить в воде с шампунем или нанести его зубной щеткой, а потом смыть.

На расческах или щетках для волос очень часто скапливается грязь. Это и волосы, и остатки средств для укладки, и обычная пыль. Пользоваться такой расчёской противно и очень негигиенично, ведь грязь – это всегда рассадник бактерий. Очистить аксессуары для волос можно с помощью детского шампуня. Надо наполнить стакан теплой водой, добавить немного шампуня и положить в емкость загрязненную расческу или щетку. Пусть они там помокнут примерно пятнадцать минут, затем их нужно как следует промыть под краном и насухо вытереть полотенцем. Вот и всё, можно снова причесываться с удовольствием и без риска для здоровья. Повторять такую процедуру стоит не реже одного раза в неделю.

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