Эффективный способ посадки огурцов

Вырастите рассаду огурца таким простым, но эффективным способом! Семена взойдут быстро и дружно. Уже через 5 дней рассада дружно взойдёт и будет готова к высадке в грунт.







Возьмите контейнер с крышкой. Внутрь положите несколько слоёв туалетной бумаги.







Смочите бумагу, высадите семена. Накройте крышкой, оставьте в светлом месте. Периодически подливайте воду.







Через 4-5 дней рассаду можно будет пересадить в грунт! Она подросшая и крепкая.





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