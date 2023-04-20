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Эффективный способ посадки огурцов

Вырастите рассаду огурца таким простым, но эффективным способом! Семена взойдут быстро и дружно. Уже через 5 дней рассада дружно взойдёт и будет готова к высадке в грунт.

Эффективный способ посадки огурцов

Возьмите контейнер с крышкой. Внутрь положите несколько слоёв туалетной бумаги.

Эффективный способ посадки огурцов

Смочите бумагу, высадите семена. Накройте крышкой, оставьте в светлом месте. Периодически подливайте воду.

Эффективный способ посадки огурцов

Через 4-5 дней рассаду можно будет пересадить в грунт! Она подросшая и крепкая.

Эффективный способ посадки огурцов
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