Прекрасные места на юге Франции

Юг Франции полон идиллически красивых мест, таких как Прованс, Корсика, Лангедок, Биарриц, а также Ривьера. И лето является идеальным временем для того, чтобы окунуться в богатство местной культуры, поплавать в бирюзовых водах и встретить закат на французском пляже с бокалом знаменитого вина розе. А вот еще 12 отличных поводов начать путешествие по югу Франции при первой возможности.











1. Отдых на побережье Коста-Васка.







2. Крепость и виноградники города Каркассон.







3. Уникальный сыр на рынке в Лурмарене.







4. Яркая архитектура исторического рыбацкого квартала в коммуне Сен-Тропе.







5. Потрясающий Канал дю Миди, идущий от города Тулуза до Средиземного моря.







6. Возвышающиеся над обрывом здания города Бонифачо на острове Корсика.







7. Разноцветные пирожные «макарон» на рынке в Сен-Реми-де-Прованс.







8. Интересные дома в городе Сен-Жан-де-Люз.







9. Лавандовые поля вокруг монастыря Сен-Поль-де-Мусоль, в окрестностях которого Ван Гог когда-то написал свои лучшие работы, в том числе «Звездную ночь».







10. Район Ла Рокет в Арле, известный своими узкими улочками и украшенными фасадами.







11. Красивые зонтики на пляже Лидо, одном из лучших пляжей в Ницце.







12. Нотр-Дам-де-ла-Гард, базилика XIX века, расположенная в Марселе.

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