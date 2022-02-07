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Прекрасные места на юге Франции

Юг Франции полон идиллически красивых мест, таких как Прованс, Корсика, Лангедок, Биарриц, а также Ривьера. И лето является идеальным временем для того, чтобы окунуться в богатство местной культуры, поплавать в бирюзовых водах и встретить закат на французском пляже с бокалом знаменитого вина розе. А вот еще 12 отличных поводов начать путешествие по югу Франции при первой возможности.

Прекрасные места на юге Франции

Прекрасные места на юге Франции

1. Отдых на побережье Коста-Васка.

Прекрасные места на юге Франции

2. Крепость и виноградники города Каркассон.

Прекрасные места на юге Франции

3. Уникальный сыр на рынке в Лурмарене.

Прекрасные места на юге Франции

4. Яркая архитектура исторического рыбацкого квартала в коммуне Сен-Тропе.

Прекрасные места на юге Франции

5. Потрясающий Канал дю Миди, идущий от города Тулуза до Средиземного моря.

Прекрасные места на юге Франции

6. Возвышающиеся над обрывом здания города Бонифачо на острове Корсика.

Прекрасные места на юге Франции

7. Разноцветные пирожные «макарон» на рынке в Сен-Реми-де-Прованс.

Прекрасные места на юге Франции

8. Интересные дома в городе Сен-Жан-де-Люз.

Прекрасные места на юге Франции

9. Лавандовые поля вокруг монастыря Сен-Поль-де-Мусоль, в окрестностях которого Ван Гог когда-то написал свои лучшие работы, в том числе «Звездную ночь».

Прекрасные места на юге Франции

10. Район Ла Рокет в Арле, известный своими узкими улочками и украшенными фасадами.

Прекрасные места на юге Франции

11. Красивые зонтики на пляже Лидо, одном из лучших пляжей в Ницце.

Прекрасные места на юге Франции

12. Нотр-Дам-де-ла-Гард, базилика XIX века, расположенная в Марселе.



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