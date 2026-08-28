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Как избавиться от запаха в духовом шкафу

Те, кто часто пользуется духовым шкафом или микроволновкой, регулярно сталкиваются со следующей проблемой: после приготовления блюда с чесноком или рыбы остаётся сильный запах.
Что же делать, если следом хочется испечь торт, или приготовить, к примеру, яблоки, ведь запах предыдущего блюда способен испортить результат?

Выход очень прост.

Как избавиться от запаха в духовом шкафу

В небольшой ёмкости, которую можно применять в духовке, смешиваем 1 столовую ложку соды и 1 чайную ложку молотой корицы.

Как избавиться от запаха в духовом шкафу

Ставим ёмкость в духовку и включаем её на 10-15 минут.

Как избавиться от запаха в духовом шкафу

По истечении этого времени все посторонние запахи исчезнут, останется лишь едва уловимый аромат корицы. Можно готовить дальше! Кстати, этот лайфхак подойдёт и для микроволновой печи.

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запах
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