9 экзотичных советских продуктов питания, которые сегодня практически исчезли с прилавков магазинов

В Советском Союзе и близко не было такого продуктового разнообразия как сегодня. Однако, представлять себе полки советских магазинов, забитые одной и той же консервой, все-таки тоже не стоит. Хотя подобное в истории страны действительно было, случилось оно только на закате истории СССР в годы перестройки и так называемого дефицита.
1. Сыр в тюбиках
Был такой сырок. |Фото: ya.ru.
Почти как для космонавтов, только для простых граждан! Плавленый сыр в тюбиках был хорош тем, что его можно было быстро и относительно легко намазать на хлеб. В магазинах такое лакомство появлялось не часто. Когда же сыр в тюбиках все-таки привозили, то его почти сразу разбирали. Плавленым сыром намазывали в Союзе не только бутерброды… Хозяйки добавляли его и в другие блюда, в первую очередь в салаты.
2. Прессованный чай
Делали его в Грузии. |Фото: tea-terra.ru.
Прессованный чай производится в некоторых странах по сей день, однако на отечественных прилавках он почти не появляется. А вот в Советском Союзе чайные брикеты не были редкостью и почти всегда имелись на прилавках магазинов. Основных видов прессованного чая в СССР было два – черный грузинский и фруктовый с добавлением яблок и груш. Последний особенно любили советские дети. Некоторые малыши даже грызли его как конфету…
3. Кофейный напиток
Кофейных напитков было большое множество. |Фото: mediasole.ru.
Кофейные напитки получили в Советском Союзе широко распространение.кофейные напитки пользовались в советских столовых. Собственно кофе в них было 10-20%. Все остальное – это по большей части заменитель. Чаще всего из молотого ячменя.
4. Пасты «Океан» и «Коралл»
Вкусная была штука. |Фото: ok.ru.
Паста из морепродуктов для добавления во всевозможные блюда. Впрочем, чаще всего советские граждане использовали «Океан» для приготовления «рыбных» бутербродов. Продукт этот был не только полезным, но и очень вкусным. Конкретно эта паста производилась из морских ракообразных – крилей. Паста «Коралл» пользовалась меньшей популярностью, хотя в ней в отличие от «Океана» сразу были масло и творог.
5. Консервы «Завтрак туриста»
Марка существует по сей день. |Фото: bangkokbook.ru.
В советские времена это были крайне популярные мясные консервы. Ирония в том, что вопреки названию покупали их советские граждане в первую очередь для готовки блюд в домашних условиях. Выпускались консервы в нескольких вариантах. Были просто мясные консервы, консервы с рисом, гречкой, перловкой и некоторые другие. Кстати, «Завтрак туриста» выпускается по сей день. Правда, современные консервы на вкус уже совсем не те.
6. Консервы «Китовое мясо» и «Кукумария»
Был такой деликатес. |Фото: mediasole.ru.
Достаточно редкие консервы, которые встречались в продаже преимущественно в приморских регионах Советского Союза. Многие граждане про такие даже не слышали. Внутри было настоящее китовое мясо. На вкус сильно напоминает тушенку. Сегодня такие больше не производятся. Еще более экзотичной консервой в советские времена была «Кукумария». В народе этот подводный червяк (беспозвоночное) больше известен как Морской огурец. В отличие от котовьих, консервы с «огурцами» выпускаются по сей день, правда найти их все также не просто.
7. Томатное мороженое
Делают такое по сей день. |Фото: balabolkina.ru.
Наверняка каждый хотя бы раз пробовал мороженое с названием «Фруктовый лед». Так вот томатное мороженое – это такой же «фруктовый» лед, только вместо фруктовой добавки в нем томатная. Сказать, что вкус у такого мороженого специфический – это все равно, что ничего не сказать. Выпускают томатный фруктовый лед по сей день. Большим спросом такое мороженое «почему-то» не пользуется из-за чего найти его в морозильных камерах современных магазинов не просто.
8. Фруктовый кефир
Был вместо йогуртов. |Фото: ok.ru.
Достаточно часто на прилавках советских магазинов можно было найти кефир с различными фруктовыми наполнителями. Особой популярностью пользовался вишневый кефир. Продавали такие напитки как в классических прямоугольных пачках, так и в знаменитых треугольниках. Фруктовый кефир чем-то похож на современные йогурты, однако из-за обилия последних, сегодня найти тот самый напиток уже не получится.
9. Березовый сок
На вкус был так себе. ¦Фото: novostinedeli24.com.
Соки в 3-литровых банках на прилавках советских магазинов были постоянными гостями. Вряд ли кого-то сегодня получится удивить тем, что в СССР продавали ягодные, плодовые и томатные соки. Самым же экзотичным напитком в данном семействе был березовый сок. На прилавках он появлялся каждую весну. Правда, магазинный сок сильно отличался от сока собственного спуска, поэтому покупали его не все.
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