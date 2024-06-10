Абсолютно безопасный кухонный нож, который можно доверять даже детям

Opinel Le Petit Chef Set: с заботой о безопасности.
Пожалуй, все дети в стремлении почувствовать себя взрослыми мечтают помогать маме на кухне. Вот только для взрослых это рвение становится поводом для тревог – ведь ножом ребёнок может пораниться. Разработчики нового кухонного набора позаботились о полной безопасности.
Opinel Le Petit Chef Set - незаменимый помощник на каждой кухне.
Детишки в нежном возрасте рвутся на кухню, чтобы помочь маме приготовить что-нибудь вкусненькое. Но кухонные аксессуары, и в первую очередь ножи, предметы весьма опасные. Многие родители задаются вопросом, как же приобщить ребёнка к домашним делам, привить определённые навыки и сделать процесс обучения максимально безопасным. На помощь в этом нелёгком деле может прийти новый кухонный набор Opinel Le Petit Chef Set, который будет хорошим подспорьем на кухне не только для детей, но и для взрослых.
Набор для взрослых и малышей.
Итак, набор Opinel Le Petit Chef Set предназначен главным образом для работы с овощами. Состоит набор из трех предметов: ножа, овощечистки и защитного чехла. Строго говора в наборе ножей два. Оба ножа абсолютно одинаковые. С их помощью можно работать с любыми продуктами питания на кухне, в том с мясом, хотя в целом набор предназначен главным образом для обработки фруктов и овощей.
С заботой о безопасности близких.
Ножи набора Opinel Le Petit Chef Set имеют специфическую «безопасную» форму лезвия. Ими очень сложно, почти невозможно колоть. Проблематично наносить и рубящие удары, зато ножи очень хорошо режут. Отдельно стоит отметить удобную эргономичную ручку ножа, а также специальное кольцо, в которое следует просовывать указательный палец. Данное кольцо защитить руку от скольжения по лезвию.
Нож, которым невозможно порезаться.
Овощечистка аксессуар определенно понятный и простой во всех отношениях, не нуждающийся в излишних комментариях. В данном наборе она работает точно так же, как и любая другая овощечистка из магазина кухонных аксессуаров. Что действительно заслуживает упоминания, так это третий предмет из набора – защитный колпак, который поможет уберечь пальцы от порезов или чего похуже. Справедливости ради, такой набор пригодится не только детям на кухне, но и многим взрослым.
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