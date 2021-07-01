«Шулер с бубновым тузом»: Как художник XVII века проставлял увлечение вином, женщинами и играми

Эта работа XVII века была выставлена на выставке 1934 года в Парижском музее Оранжери под названием «Художники реальности во Франции XVII века», и именно благодаря этой памятной выставке французское искусство XVII века было возвращено на видное место и Работы Жоржа де ла Тура, о которых почти забыли французские любители искусства, вновь стали популярными, а его работы после выставки пользовались большим спросом. Один из величайших шедевров французского искусства XVII века «Шулер с бубновым тузом» рассматривает тему потворства вину, женщине и азартным играм. В чем кроется символика игральных карт на картине де Латура?
Тема карточных игр была фаворитом «жанровой» живописи - сцен из повседневной жизни, популярных в искусстве поздних XVI и XVII веков. Примеры включают «Шулера» Караваджо (c1594), «Карточные шулера» Валентина де Булони (c1615-18) и раннюю версию этой композиции, созданную Де Латуром, «Шулер с бубновым тузом» (c1632).
Ослепительные цвета и изысканные костюмы «Шулера с бубновым тузом» создают великолепную картину. Его герои разыгрывают психологическую драму, которая разворачивается через сигналы взглядов и жестов. Четыре фигуры собраны вокруг стола и играют в карты. Художник представил момент, когда игра только началась: перед героями лежат их ставки в виде золотых монет.
Женщина
Женщина за столом является центральной фигурой на картине. На столе у нее небольшая куча денег (пока не такая большая, но, как подсказывает сюжет, скоро расклад изменится). Ее одежда роскошна. Глубокий вырез ее костюма, без сомнения, поражает гостей мужского пола и отвлекает от игры (на это и сделан был расчет). Ее волосы увенчаны причудливым и модным головным убором с перьями. В многочисленных комментариях искусствоведы обращают особое внимание на волнующую красоту женщины, округлость ее форм, корсаж, тонкие руки, не знакомые с трудоемкой работой. Больше всего притягивает внимание зрителя совершенный овал героини. Искусствовед Роберто Лонги описывает ее лицо как "страусиное яйцо". Тонкие губы, прямой нос и четкий овал лица подчеркивают хитрый взгляд и холодность. А ее взгляд бегает и говорит о многом: ее взгляд и жесты - это выражение лжи. Ее правая рука указывает на мужчину слева. Кажется, она подает сигнал служанке в оранжевом тюрбане узнать, что он задумал. Служанка приносит вино к столу, и она тоже лживо бросает боковой взгляд на соучастника. За бокалом вина в ее руке последуют и другие гости, ведь недаром она принесла целую бутыль. Зритель наблюдает, как сам мужчина достает из-за спины бубновый туз, который призван завершить его выигрышную комбинацию. Служанка знает, что происходит. Она является частью заговора.
Мужчина в тени
Мужчина хитро поглядывает на зрителей, показывая не только свои карты, которые у него под рукой, но и те, которые он прячет за спиной. Ряд историков утверждают, что этот герой с его лихой внешностью мог быть автопортретом самого де Латура. Из всех игроков за столом только у шулера лицо прикрыто тенью и только его лицо не вписывается в простую геометрию, по сравнению с другими героями. Наморщенный лоб, напряженный взгляд, сжатые губы, повернутая голова - все доказывает его жульнические черты. Мужчина носит даже менее дорогую одежду, чем служанка - у него нет шляпы и носит кожаную куртку, украшенную синим атласом. Он смотрит прямо на зрителей. И этот прямой взгляд на зрителей втягивает в лживую игру, делая из последних - заговорщиков.
Юноша
Тем временем совершенно не обращающий внимания богатый мальчик, узнаваемый по его изысканному наряду, расшитому камзолу, шляпе с великолепным пером, невинно смотрит на свои руки. Это отпрыск богатой семьи. По иронии судьбы, все знают что происходит за столом, в то время как мальчик остается слепым к своей неизбежной потере. Во внешности юноши есть что-то, что заставляет зрителей верить в его наивность. Он юн: его округлые щеки, незнакомые с бритвой - это щеки подростка. Его заговорщики обмениваются косыми взглядами. Отсутствие зрительного контакта напоминает зрителям о том, что «шулеры» всегда будут ставить свои собственные достижения на первое место. Мальчик слегка отделен от остальных трех персонажей. Он там по собственному желанию или он был приглашен женщиной, которая рядом с ним? Отчасти, это картина с моралью. Это изображение человека, который должен противостоять трем наивысшим порокам: противостоять искушениям вожделения женщины, искушением алкоголя, которое раздается игрокам в карты, и, конечно, он должен противостоять пороку азартных французских моральных стандартов того времени.
Символика карт
Игра в карты, согласно моралистам, была признаком праздной натуры — и потому карты стали атрибутом персонифицированного Порока, как в аллегории «Геркулес на распутье». В той или иной форме карты символизируют праздность, в которой процветает распутство. На картине перья означали беспутную жизнь, шестерка пик — борьбу с судьбой и несчастье, а бубновый туз —удачу.
Дополнительное значение игральных карт — знак ошибочной жизненной цели, поиска удовольствий и грешной жизни. Равенство возможностей в азартной игре значило также и предосудительную анонимность. Карты также символизировали метафору «жизнь-игра» и являлись маркером социальных пороков.
В своих религиозных картинах де Латур изолирует людей во тьме одной свечой - светом откровения. Будь это произведение сатирическим или морально-назидательным, для зрителей эта картина - прежде всего прекрасное произведение, наполненное загадочным очарованием. Все одиноки: глупый юноша, богатая женщина, слуга и шулер. Ценимый при жизни, Латур был забыт вскоре после смерти и заново открыт лишь в XX веке, что позволило историку Жаку Тюилье сказать о нем: «Жорж де Латур почти наш современник».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии