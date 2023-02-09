15 самых древних, но до сих пор существующих городов
За всю историю существования человека мир повидал и расцвет, и падение миллионов городов, многие из которых в период особой славы и процветания были захвачены, разрушены или покинуты. Благодаря новым технологиям их ищут и находят археологи. Под песком, льдом или грязью похоронены былая слава и былое величие. Но многие из редких городов прошли тест на время, и их жители тоже. Предлагаем обзор городов, которые просуществовали столетиями и продолжают жить.
Древние города выстояли и выжили, несмотря на различные трудности - войны, природные катастрофы, миграцию населения, современные стандарты. Они немного видоизменились благодаря прогрессу, но не потеряли своей самобытности, сохранив и архитектуру, и память людей.
15. Балх, Афганистан: 1500 г д.н.э.
Балх, Афганистан
Балх, Афганистан
Город, который на греческом языке звучал, как Бактра, был основан в 1500 г д.н.э., когда первые люди поселились на этой территории. «Мать арабских городов» прошла испытание временем. И действительно с момента его основания началась история многих городов и империй, включая Персидское царство. Эпохой процветания считается период расцвета Шелкового пути. С того времени город пережил и падения, и рассветы, но до сих пор является центром текстильной промышленности. Сегодня не осталось былого величия, но сохранилась загадочная атмосфера и неподвластность времени.
14. Киркук, Ирак: 2 200 д.н.э.
Киркук, Ирак
Киркук, Ирак
Первое поселение появилось здесь в 2200 г д.н.э. Город контролировали и вавилоняне, и медийцы – все оценивали выгодное его расположения. И сегодня можно увидеть крепость, которой уже исполнилось 5 000 лет. Хотя это только руины, но выдающаяся часть ландшафта. Город расположен в 240 км от Багдада и является одним из центров нефтяной промышленности.
13. Эрбиль, Ирак: 2 300 г д.н.э.
Эрбиль, Ирак
Эрбиль, Ирак
Этот загадочный город появился в 2300 г д.н.э. Он был главным центром торговли и сосредоточения богатства. Столетиями его контролировали разные народы, включая персов и турок. Во время существования Шелкового пути город стал одной из основных остановок караванов. Одна из его крепостей до сих пор является символом древнего и славного прошлого.
12. Тир, Ливан: 2750 г д.н.э.
Тир, Ливан
Тир, Ливан
Первое поселение здесь появилось в 2750 г д.н.э. С того времени город пережил многие завоевания, многих правителей и полководцев. В свое время Александр Македонский завоевывал город и правил несколько лет. В 64 г н.э. он стал принадлежать Римской империи. Сегодня это красивый туристический город. Упоминание о нём есть и в Библии: «Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы [были] князья, торговцы - знаменитости земли?».
11. Иерусалим, Средний Восток: 2800 г д.н.э.
Иерусалим, Средний Восток
Иерусалим, Средний Восток
Иерусалим, наверно, самый известный из упомянутых в обзоре городов Среднего Востока, если не мира. Он был основан в 2800 г д.н.э. и сыграл важную роль в истории человечества. Кроме того, что город является мировым религиозным центром, в нем множество исторических построек и артефактов, например Храм Гроба Господня и Мечеть аль-Акса. Город имеет богатую историю – его осаждали 23 раза, нападали на город 52. Кроме этого, его два раза разрушали и восстанавливали.
10. Бейрут, Ливан: 3 000 г д.н.э.
Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан
Бейрут был основан в 3 000 г д.н.э. и стал главным городом Ливана. Сегодня это столица, известная своим культурным и экономическим наследием. Уже много лет Бейрут является туристическим городом. Он просуществовал 5000 лет, несмотря на то, что переходил из рук в руки римлян, арабов турок.
9. Газиантеп, Турция: 3 650 г д.н.э.
Газиантеп, Турция
Газиантеп, Турция
Как и множество древних городва Газиантеп пережил правление многих народов. С момента основания, а это 3 650 г д.н.э., он был в руках вавилонян, персов, римлян и арабов. Турецкий город гордится своим мультинациональным историческим и культурным наследием.
8. Пловдив, Болгария: 4000 г д.н.э.
Пловдив, Болгария
Пловдив, Болгария
Болгарский город Пловдив существует уже более 6000 лет. Он был основан в 4 000 г д н.э. До контроля Римской империи город принадлежал тракийцам, а позже был под властью Османской империи. Разные народы оставили свой культурный и исторический след в его истории, например, турецкие бани или римский стиль в архитектуре.
7. Сидон, Ливан: 4 000 г д.н.э.
Сидон, Ливан
Сидон, Ливан
Этот неповторимый город был основан в 4 000 г д.н.э. В своё время Сидон был захвачен Александром Македонским, в нем был Иисус Христос и святой Павел. Благодаря славному и богатому прошлому, город ценится в археологических кругах. Это самый старое и важное финикийское поселение, которое существует и сегодня.
6. Эль-Файюм, Египет: 4 000 г д.н.э.
Эль-Файюм, Египет
Эль-Файюм, Египет
Древний город Файюм, основанный в 4 000 г д.н.э., является исторической частью древнего египетского города Крокодилополиса, почти забытого города, в котором люди поклонялись священному крокодилу Петсухосу. Неподалеку находятся пирамиды и большой центр. Повсюду в городе и за его пределами есть признаки древности и культурного наследия.
5. Сузы, Иран: 4 200 г д.н.э.
Сузы, Иран
Сузы, Иран
В 4 200 г д.н.э. был основан древний город Сузы, который сейчас называется Шуш. Сегодня в нём живет 65 000 жителей, хотя когда-то их было больше. В свое время он принадлежал ассирийцам и персам и был столицей империи эламитов. Город пережил долгую и трагическую историю, но остается одним из самых древних городов в мире.
4. Дамаск, Сирия: 4 300 г д.н.э.
Дамаск, Сирия
Дамаск, Сирия
Историки называют Дамаск самым старым обитаемым городом в мире. По некоторым источникам Дамаск был основан в 10 000 г д.н.э., хотя официальной датой основания считается 4300 г д.н.э. Споры продолжаются, так как находятся тому разные аргументы. Дамаск сегодня - это самый старый город в мире и остается важным и обитаемым городом. Его захватывали Александр Македонский, арабы, римляне и турки, но в нём сохранилось много достопримечательностей для туристов до трагических событий «сирийской весны».
3. Алеппо, Сирия: 4 300 г д.н.э.
Алеппо, Сирия
Алеппо, Сирия
Алеппо был основан в 4300 г д.н.э. Древний и один из самых населенных городов Сирии, до событий «сирийской весны» его население насчитывало 4,4 миллиона человек. Он гордится своей древностью, историческим и культурным наследием и атрибутами современности. Город был осажден крестоносцами и монголами, но он выстоял и остается живым уже более 6 000 лет.
2. Библ, Ливан: 5 000 г д.н.э.
Библ, Ливан
Библ, Ливан
Более 7 000 лет назад город был основан как Гебал финикийцами, а современное название ему дали греки. Библейский город гордится своими достопримечательностями, среди них замки, церкви и храмы, которым уже тысячи лет.
1. Иерихон, Палестина: 9000 г д.н.э.
Иерихон, Палестина
Иерихон, Палестина
Иерихон на сегодняшний день считается самым древним существующим городом. Он был основан в 9000 г д.н.э., ему уже 11 000 лет. Трудно представить, но до основания города люди только 500 лет как одомашнили животных. Сегодня в нём проживает 20 000 жителей.
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