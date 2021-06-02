12 лайфхаков с солью, узнав о которых, захочется прикупить пару пачек сверху

Соль – популярнейшая приправа, которая есть в каждом доме. Редкое блюдо обойдется без добавления белых кристалликов, подчеркивающих вкус кушанья. То, что соль совершенно незаменима в кулинарии и для консервации продуктов знают все, но о других ее свойствах многие и не догадываются.

А между тем этот минерал можно использовать и в быту. Редакция расскажет о 12 хитростях с солью, которые значительно упростят жизнь хозяйкам.

1. Устранение запаха лука и чеснока

Соль помогает избавить руки от запаха лука и чеснока.

Лук и чеснок входят в состав многих блюд, и после готовки на руках остается неприятный запах, буквально проникающий в поры кожи. Чтобы быстро избавиться от этого аромата, смешайте немного жидкого мыла с солью или просто в чистом виде нанесите на мокрые руки. Аккуратно потрите и смойте соль, а вместе с ней уйдет и запах.

2. Природный скраб для тела

На основе соли можно приготовить натуральный скраб для тела.

Соль – недорогая и эффективная альтернатива магазинным скрабам, которая сделает кожу мягкой. Смешайте чашку соли, лучше морской, с четвертью чашки оливкового масла. Получившуюся смесь нанесите на лицо и тело и аккуратно разотрите, чтобы избавиться от омертвевших клеток кожи.

3. Отпугивание муравьев

Можно экспериментировать, добавляя эфирные масла и другие компоненты, например имбирь, имеющий противовоспалительные свойства и помогающий избавиться от целлюлита.

Соль – природный отпугиватель муравьев.

Муравьи в доме могут стать настоящей проблемой, и соль будет помощником в борьбе с незваными гостями. Она не ядовита для муравьев, но способна испортить им жизнь, так как они ее не любят. Чтобы отпугнуть насекомых от дома, посыпьте солью все места, через которые они проникают в дом – пороги и подоконники, а также их постоянные маршруты следования. Углы, трещины, двери и другие вертикальные поверхности можно обрызгать солевым раствором.

4. Смягчение зуда от укусов комаров

Соль снимает зуд и отек при укусе насекомых.

Укусы различных насекомых вызывают массу неприятных ощущений – покраснение, воспаление, отечность и зуд. Место укуса опухает и может быть очень болезненным. Соль известна своими антисептическими свойствами и поможет быстрее снять неприятные симптомы. Смешайте соль с водой в таком количестве, чтобы образовалась густая пастообразная смесь. Получившуюся кашицу круговыми движениями нанесите на место укуса.

5. Продление жизни букета

Добавление соли в воду продлит жизнь букета.

Цветочные букеты и композиции украшают дом, но срезанные цветы быстро увядают. Продлить их жизнь поможет простая поваренная соль. При каждой смене жидкости в вазе добавляйте соль из расчета 1 чайная ложка на литр воды. Такой раствор предотвращает развитие бактерий, препятствуя процессу гниения, и срезанные цветы дольше сохраняют декоративный вид.

6. Очистка утюга

С помощью соли можно очистить подошву утюга от нагара.

Загрязненный утюг портит одежду, оставляя невыводимые пятна. Для очистки насыпьте соль на кусочек бумаги или фольги, в зависимости от того, что есть в доме. Нагрейте утюг до максимальной температуры и проглаживайте кристаллики соли, пока подошва утюга не очистится.

7. Чистка чугунной посуды

Соль – идеальное средство для очистки чугуна от жира.

Несмотря на появление современных сковородок с антипригарным покрытием чугунные аналоги по-прежнему остаются популярными. Но мало кто знает, что при мытье чугуна крайне нежелательно применять моющие средства. Однако отмыть жирную сковороду просто теплой водой затруднительно, а соль – отличная альтернатива Fairy и другим аналогичным средствам. Просто насыпьте пригоршню соли в еще теплую чугунную емкость и вычистите ее вместе с жиром при помощи бумажного полотенца.

8. Уход за плетеной мебелью

Вернуть первоначальный цвет плетеной мебели поможет соленая вода.

Плетеная мебель привносит в интерьер нотки тепла и уюта. Но чтобы ажурные предметы обстановки радовали глаз, за ними нужно правильно ухаживать. Если же они потемнели или пожелтели, с помощью соли им можно вернуть первоначальный оттенок. Для этого растворите соль в воде и жесткой щеткой, смоченной в растворе, вычистите мебель.

9. Предотвращение пожара

На кухне всегда держите соль под рукой на случай возгорания.

На кухне всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации, например, внезапное возгорание жира в сковороде или на плите. Чтобы не допустить пожара, сразу же засыпьте огонь солью. Пригодится она и на пикнике при готовке шашлыков. Если угли возгорятся, используйте соль, а не воду, чтобы сбить пламя. Соль, в отличие от жидкости, сбивает огонь, не остужая угли, а жидкости могут их охладить, и тогда мясо плохо прожарится.

Интересный факт: Сегодня соль доступна каждому человеку, но так было не всегда. В древние времена добывать ее было не просто, поэтому стоимость была очень высока. В тех странах, где не было месторождений соли, она ценилась дороже золота и даже служила денежной единицей при торговых сделках.

10. Чистка меди

Соль с лимоном - хорошее средство для очистки меди от налета.

Медные изделия со временем тускнеют, теряя привлекательный вид. Чтобы вернуть предмету былой блеск, используйте соль и лимон. Ломтик фрукта обмакните в соль и натирайте вещь из меди до полного исчезновения налета и загрязнений. Затем промойте изделие под проточной водой и вытрите насухо. Прежде чем прибегнуть к этому способу, предварительно протестируйте реакцию предмета на небольшом участке в малозаметном месте.

11. Уход за занавесками для ванной

Соль – хорошее профилактическое средство от появления плесени на занавесках в ванной.

Занавески для ванной из-за влажной среды могут покрываться пятнами плесени. Регулярная обработка солью снизит риск появления этих неприятных загрязнений. После каждой стирки замочите занавески на 2-3 часа в тазике с водой и чашкой соли. Затем высушите шторки, не смывая раствор. Обработанные таким образом шторки какое-то время будут сопротивляться появлению плесени.

12. Охладить напитки за 2 минуты

Соль поможет быстрее охладить напитки.

Жаркий день, гости собрались на пикник на вашей даче, но вы забыли предварительно охладить напитки? Не беда, воспользуемся свойством соли забирать тепло для осуществления реакции растворения. В емкость с холодной водой и льдом добавляем соль и кладем туда теплые бутылки. Напитки станут холодными буквально за несколько минут.