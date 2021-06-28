Кофе, лед и еще 8 хитростей для стирки, подсмотренных у хороших хозяек

Далеко не всегда для того, чтобы получить идеальную чистоту и непревзойденный аромат вещей, нужно покупать дорогостоящие средства для стирки.

Можно воспользоваться и подручными вариантами. Какими именно, читайте в нашей статье.

1. Ополаскиватель для рта

Ополаскиватель для рта уничтожает микробы внутри стиральной машины.

Стиральная машина, так же как морозильная камера либо насадка для душа, является отличным местом для размножения бактерий, за счет влажности и тепла внутри устройства. В случае, если вы часто стираете белье и одежду при низкой температуре, микробы не только накапливаются на различных деталях стиральной машины, но и активно размножаются. Чтобы очистить агрегат от вредных микроорганизмов, используйте ополаскиватель для полости рта.

В стиральной машине он будет выполнять такие же функции, как и при стандартном применении – убивать микробы и блокировать неприятный запах. Поэтому, по нашей версии, данное средство является идеальным для внутренней дезинфекции и дезодорации бытового прибора. Способ применения очень простой: нужно вылить в пустой барабан стиральной машины 120 мл раствора, предназначенного для полоскания рта, и включить режим быстрой стирки.

По словам специалистов, после завершения данной процедуры вы сможете надолго забыть про неприятный запах.

Совет: для стирки термостойких тканей используйте высокий температурный режим. Так вы сможете избавиться от всех микробов и бактерий, которые поселились в стиральной машине, ведь они погибают при температуре 90°C.

2. Лед

Лед разглаживает вещи.

Мало кто знает, но обычные кубики льда помогают расправить складки на одежде. Все, что вам нужно, так это положить несколько вещей в стиральную машину, сверху разместить 4-5 кусочков льда из холодильника и включить режим сушки. В процессе таяния льда образуется пар, который разглаживает и освежает вещи. Однако, в бочке меда есть и ложка дегтя: данный лайфхак сработает лишь в том случае, если вы решите привести в порядок легкие футболки, блузы, юбки. Что касается тяжелых тканей, по типу денима, то лед на них вряд ли окажет какое-либо влияние.

3. Эфирные масла

Эфирные масла дарят одежде удивительный аромат.

Если ваш кондиционер для белья не дает постиранным вещам тот аромат, на который вы рассчитывали, то на помощь придут эфирные масла. Всего несколько капель вашего любимого аромата, добавленных в стиральную машину, и одежда будет благоухать. А для закрепления эффекта положите в комод или шкаф ароматизированную подушечку. Таким образом, каждый раз когда вы будете открывать шкаф либо надевать на себя одежду, вас будет сопровождать приятный аромат.

Кстати, эфирные масла можно использовать не только для придания аромата. Так, например, масло лимона эффективно справляется даже с самыми сложными пятнами, которые остались на постельном белье. Просто добавьте несколько капель на барабан, запустите стирку и через час наслаждайтесь абсолютно чистыми вещами.

4. Дуршлаг

Дуршлаг помогает избавить постиранные вещи от влаги.

Если стиральная машина плохо выкрутила вещи или в квартире внезапно выключили свет, воспользуйтесь дуршлагом. Положите в него нижнее белье и оставьте на 5-10 минут. По истечению указанного времени оно потеряет 50% влаги. Такой вариант будет эффективен и в том случае, если вы затеяли ручную стирку деликатных вещей, которые нельзя сильно выжимать, во избежание деформации.

5. Пищевая фольга

Фольга - хороший антистатик.

Обычная пищевая фольга сможет защитить вас, если одежда «бьется током» после стирки. Все, что вам нужно, отрезать небольшой кусочек фольги, скомкать его в шарик и положить в стиральную машину. Таким образом вы сможете снизить уровень статистического напряжения в барабане. Впрочем, фольга может выступить не только антистатиком. Если использовать ее в режиме сушки, то одежда и белье высохнут в несколько раз быстрее.

6. Шерстяные нитки

Клубок шерсти подарит постиранным вещам мягкость.

Сделать одежду нежной и мягкой на ощупь помогут обычные шерстяные нитки. Для этого нужно положить в барабан с выстиранным бельем 2-3 клубка натуральной шерсти нейтрального оттенка и запустить режим сушки. После проведения данной процедуры вы заметите, какими гладкими стали ваши вещи. Увы, данный трюк подходит только для одежды светлых оттенков.

7. Кофе

Кофе помогает темным вещам сохранить цвет.

Кофе помогает вернуть не только бодрость человеку, но и былой цвет выцветшим вещам. Чтобы данный лайфхак подействовал, постирайте вещи, добавьте пол-литра кофе без добавок в отсек, предназначенный для кондиционера, и установите режим полоскания. Таким нехитрым способом вы сможете обновить и закрепить цвет любимой одежды.

8. Ловушка для цвета и грязи

Ловушки позволяют стирать цветные вещи вместе с белыми.

Ловушки для цвета и грязи – это тканевые салфетки небольшого размера, которые предназначены для впитывания краски и загрязнений. Благодаря специальным составам, которым обработаны ловушки, они могут предотвратить окрашивание одних вещей в цвета других во время стирки. То есть, вы без страха сможете стирать цветное белье вместе с белым или светлые вещи вместе с черными.

9. Шампунь

Шампунь эффектна при стирке деликатных вещей.

Шампунь для волос станет для вас хорошим помощникам в двух случаях: если на одежде остались следы от пота, или если вам нужно постирать вещи из деликатных тканей, а также нижнее белье. В первой ситуации намочите пятно, выдавите на него небольшое количество шампуня, тщательно потрите, оставьте на четверть часа, после чего постирайте в стиральной машине. Во втором случае добавьте в тазик несколько капель шампуня, подождите, пока он растворится в воде и постирайте в полученном составе одежду или нижнее белье. В средстве для мытья волос содержатся компоненты, которые смягчают воду, поэтому шампунь станет прекрасным вариантом для стирки.

10. Кондиционер для волос

Кондиционер помогает разгладить и смягчить вещи.

Кондиционер для волос отлично разглаживает вещи, а также способствует их смягчению. Больше всего этот вариант подходит для ручной стирки шерстяной либо одежды из деликатных тканей. Способ применения прост: растворите в стакане теплой воды одну столовую ложку кондиционера, размешайте и вылейте в тазик, где вы собираетесь стирать вещи. Замочите одежду на 30-40 минут, после чего постирайте ее. Еще один заметный плюс кондиционера для волос в том, что он не образовывает много пены, чего не скажешь о стандартных средствах для стирки.