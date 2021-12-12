Применение баночек из-под детского питания

Куда девать баночки из-под детского питания? В мусорку как-то жалко. Ведь они такие красивые и хорошего качества. Наверное, многие молодые мамы задавались этим вопросом, когда возникал вопрос выноса мусора. Понять можно.

Так как очевидно, что такие крепкие упаковки можно использовать и для других целей. А для каких именно, сейчас расскажем!







БАНОЧКИ ИЗ-ПОД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

Лишнее место для хранения

Подставка для карандашей и фломастеров

Место для деталей

Вазочки для цветов и рассады

Элемент декора

Десертницы

Конечно, в такие небольшие баночки не поместится что-то большое. Поэтому лучше сосредоточиться на чём-то мелком. Многие мастерицы и просто те, кто любит что-то собирать, могут найти в этих емкостях большой потенциал. Бисер, резинки, заколки, нитки, пуговицы, элементы декора — всё это отлично подходит для хранения в подобных баночках. К тому же благодаря прозрачности стекла можно быстро находить нужную баночку. И подписывать ничего не надо.Баночки также подходят и в качестве подставок для карандашей, мелков или фломастеров. За счет своего небольшого размера они отлично подойдут как ребенку, так и взрослому. И хоть в данном случае прозрачность не очень играет на руку стиля, это можно поправить с помощью покраски.К примеру, можно взять несколько банок и с помощью акриловых красок придать им более веселый вид.Баночку следует окрашивать изнутри. Это можно делать кисточкой, спонжем или с помощью окрашенной воды. Последнее можно сделать следующим образом: в банку наливают немного краски, а затем немного воды. После банку нужно закрыть и тщательно встряхивать какое-то время, пока краска равномерно не покроет стенки баночки. В конце открой банку и оставь высыхать, но не забывай время от времени менять ее положение — для равномерности цвета.Как и в случае с мастерицами, мастера также могут найти применение баночкам. Ведь нужно же где-то хранить мелкие детали для ремонта. Гайки, болтики, гвозди и шурупы могут стать отличным наполнением лишних баночек. Благодаря хорошим крышкам ничто не сможет рассыпаться, а прозрачность стекла сократит время поиска очередной нужной детальки.Что делать, если в доме оказался маленький букетик ромашек или ландышей, а маленькой вазы нет? Конечно же, взять баночку из-под детского питания. Она отлично подойдет в качестве маленькой вазы. А если еще украсить ее с помощью красок или других элементов декора, то получится просто замечательная картинка.Помимо исполнения роли вазы для цветов, ее также используют в качестве емкости для рассады. Или же для выращивания трав для готовки на кухне.Разумеется, если баночку можно покрасить, то с ней можно сделать что-нибудь еще. Вариантов декора множество. От разукрашивания и обклеивания до переоформления в домики из полимерной глины и превращения в новогоднюю игрушку.В последнем случае тебе понадобятся блестки, декоративный элемент (маленькая елочка, домик и так далее), дистиллированная вода и глицерин. К изнаночной стороне крышки от банки с помощью клея крепится декоративный элемент. В то же время в саму банку наливается дистиллированная вода (чуть больше половины баночки), а затем доливается глицерин. Так как он нам понадобится для вязкости. Приобрести его можно в любой аптеке. Затем добавляем блестки или искусственный снег. После следует тщательно закрутить крышку и встряхнуть снежную баночку. Должно получиться красиво.В довершение ко всему также можем предложить вариант с десертницами. Если в доме ожидается компания сладкоежек, это отличный повод использовать пустые баночки из-под детского питания. Даже если просто брать куски кексов и смешивать их со сливками и другими сладостями, это будет выглядеть стильно и мило. Также вместо десерта можно класть мороженое и присыпать его фруктами или шоколадной стружкой.