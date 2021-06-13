8 изумляющих фактов о швейцарских школах

«Почти месяц в швейцарской школе, и я не успеваю записывать то, что меня поражает», пишет Ирина Плыткевич, чья дочь-третьеклассница учится в школе Швейцарии.



Предлагаем читателю узнать, что же именно так изумляет маму Ирину. Признаться, швейцарский подход к образованию и нас самих порядком удивил!









1. Уроки идут блоками по полтора часа. Между ними двадцать минут отдых, во время которого дети ВСЕГДА на улице. Они выходят из класса на воздух под такой навес-террасу у каждого класса. Им даже не надо переобуваться. В любой дождь и ветер они там.



В хорошую погоду все (и учителя, клянусь!) играют в футбол, баскетбол, пинг-понг и всякие вышибалы. Ребенка, который НЕ бегает, скорее всего, отведут к врачу. Моих водили каждый день первые две недели:) А они просто были не в курсе, что в школе можно бегать.



2. С 11.30 до 13.30 обеденный перерыв. Можно остаться в школе, можно вернуться домой. Меня этот перерыв немного бесит, но из-за него дети вообще не устают. Вообще. Алена вчера спросила — а долго мы еще так отдыхать будем? С утра учатся с 8.15, вечером до 16.00. В среду короткий день до 11.30.



3. Чтобы дети не боялись формулировать свои мысли в письменном виде (сказали на собрании, что это катастрофически исчезающий навык сегодня), в школе есть почта «учитель-ученик».

У каждого ребенка свой почтовый ящичек, туда кладешь записочку, учитель обязательно отвечает лично тебе . Пользуется невероятным успехом — с утра все бегут забирать свои «письма».4. Словарные диктанты пишут под картинкой. То есть под картинкой, обозначающей какое-то слово, нужно написать правильно само это слово. А не под диктовку, елки. Считаю, что вот это из серии «все гениальное просто». Ребенок запоминает, как пишется слово, визуально сопоставляя его с картинкой. Это работает нереально.5. Когда делают какой-то доклад, всегда включают музыку. Я не очень понимаю пока, как это работает, но на «сделать доклад» всегда очередь из-за того, что дети сами выбирают для него музыку. В докладе, кстати, приветствуется костюм и реквизиты . Такой мини-спектакль. Никаких презентаций в Power Point нет. Считается, что ребенок в начальной школе не может сделать презентацию самостоятельно.6. На математике КАК решать примеры — не объясняют. То есть ребенок, на основе имеющихся у него уже знаний, должен придумать, как легче решить, допустим, 48 плюс 53, и выйти и объяснить. Правильного способа нет, все решают так, как им удобно. Своим способом. Из-за этого, допустим, когда выяснилось, что класс уже знает дроби, а Олеся еще не в курсе, все дети бросились объяснять ей по-разному , используя яблоки, кубики и пластилин. Учительница самоустранилась, а через два дня просто спросила ее — все ли понятно. Олеся говорит — мне еще никогда ни одна тема не была НАСТОЛЬКО понятна.7. Многое трогают руками. Весь окружающий мир — это вообще про «потрогать и попробовать». Дегустировали тут пшеницу, рожь и овес . Потом ездили на мельницу это все молоть. Теперь им обещают, что пекарь испечет из «их» муки им булочки и притащит это все в школу. На географии изучают местный регион буквально так — вот здесь у нас такая то речка, пойдемте смотреть. Видите, тут почва такая-то, а тут такая-то. Здесь на горе, смотрите, такая растительность, а вот на той горе — поедем завтра — другая растительность. На предмет, который про «сделать руками» — attivita creativa — часов столько же, сколько и на физкультуру. И это два лидера по количеству часов в неделю.8. Считают, что ошибки — путь к успеху. У Алены в классе (3 класс) сделали даже такую фею ошибок (очень симпатичная куколка). Сами, руками. Фея эта голосом, понятно, учительницы объясняет им, что ошибаться хорошо и можно, переживать тут вообще нечего, потому что ты — а) мыслишь креативно и б) не боишься пробовать. У Олеси (5 класс) учительница рассказывает каждый день новый пример из науки, когда ошибка привела к открытию.АААА. Справка от врача нужна, если только пропускаешь больше 2 недель! Правда, это единственный случай, когда надо все задания делать дома. Ну ладно уж. Так уж и быть.P. S. Школа начальная. Муниципальная, абсолютно бесплатная. На мой московский взгляд темп довольно медленный, но тем не менее программы в целом совпадают, а у Олеси класс даже чуть ушел вперед в сравнении с российским. Не понимаю , как это у них получается с таким «отдыхательным» подходомИрина ПлыткевичЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)