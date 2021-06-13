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8 изумляющих фактов о швейцарских школах

«Почти месяц в швейцарской школе, и я не успеваю записывать то, что меня поражает», пишет Ирина Плыткевич, чья дочь-третьеклассница учится в школе Швейцарии.

Предлагаем читателю узнать, что же именно так изумляет маму Ирину. Признаться, швейцарский подход к образованию и нас самих порядком удивил!

8 изумляющих фактов о швейцарских школах


1. Уроки идут блоками по полтора часа. Между ними двадцать минут отдых, во время которого дети ВСЕГДА на улице. Они выходят из класса на воздух под такой навес-террасу у каждого класса. Им даже не надо переобуваться. В любой дождь и ветер они там.

В хорошую погоду все (и учителя, клянусь!) играют в футбол, баскетбол, пинг-понг и всякие вышибалы. Ребенка, который НЕ бегает, скорее всего, отведут к врачу. Моих водили каждый день первые две недели:) А они просто были не в курсе, что в школе можно бегать.

2. С 11.30 до 13.30 обеденный перерыв. Можно остаться в школе, можно вернуться домой. Меня этот перерыв немного бесит, но из-за него дети вообще не устают. Вообще. Алена вчера спросила — а долго мы еще так отдыхать будем? С утра учатся с 8.15, вечером до 16.00. В среду короткий день до 11.30.

3. Чтобы дети не боялись формулировать свои мысли в письменном виде (сказали на собрании, что это катастрофически исчезающий навык сегодня), в школе есть почта «учитель-ученик».

У каждого ребенка свой почтовый ящичек, туда кладешь записочку, учитель обязательно отвечает лично тебе. Пользуется невероятным успехом — с утра все бегут забирать свои «письма».

4. Словарные диктанты пишут под картинкой. То есть под картинкой, обозначающей какое-то слово, нужно написать правильно само это слово. А не под диктовку, елки. Считаю, что вот это из серии «все гениальное просто». Ребенок запоминает, как пишется слово, визуально сопоставляя его с картинкой. Это работает нереально.

5. Когда делают какой-то доклад, всегда включают музыку. Я не очень понимаю пока, как это работает, но на «сделать доклад» всегда очередь из-за того, что дети сами выбирают для него музыку. В докладе, кстати, приветствуется костюм и реквизиты. Такой мини-спектакль. Никаких презентаций в Power Point нет. Считается, что ребенок в начальной школе не может сделать презентацию самостоятельно.

6. На математике КАК решать примеры — не объясняют. То есть ребенок, на основе имеющихся у него уже знаний, должен придумать, как легче решить, допустим, 48 плюс 53, и выйти и объяснить. Правильного способа нет, все решают так, как им удобно. Своим способом. Из-за этого, допустим, когда выяснилось, что класс уже знает дроби, а Олеся еще не в курсе, все дети бросились объяснять ей по-разному, используя яблоки, кубики и пластилин. Учительница самоустранилась, а через два дня просто спросила ее — все ли понятно. Олеся говорит — мне еще никогда ни одна тема не была НАСТОЛЬКО понятна.

7. Многое трогают руками. Весь окружающий мир — это вообще про «потрогать и попробовать». Дегустировали тут пшеницу, рожь и овес. Потом ездили на мельницу это все молоть. Теперь им обещают, что пекарь испечет из «их» муки им булочки и притащит это все в школу. На географии изучают местный регион буквально так — вот здесь у нас такая то речка, пойдемте смотреть. Видите, тут почва такая-то, а тут такая-то. Здесь на горе, смотрите, такая растительность, а вот на той горе — поедем завтра — другая растительность. На предмет, который про «сделать руками» — attivita creativa — часов столько же, сколько и на физкультуру. И это два лидера по количеству часов в неделю.

8. Считают, что ошибки — путь к успеху. У Алены в классе (3 класс) сделали даже такую фею ошибок (очень симпатичная куколка). Сами, руками. Фея эта голосом, понятно, учительницы объясняет им, что ошибаться хорошо и можно, переживать тут вообще нечего, потому что ты — а) мыслишь креативно и б) не боишься пробовать. У Олеси (5 класс) учительница рассказывает каждый день новый пример из науки, когда ошибка привела к открытию.

АААА. Справка от врача нужна, если только пропускаешь больше 2 недель! Правда, это единственный случай, когда надо все задания делать дома. Ну ладно уж. Так уж и быть.

P. S. Школа начальная. Муниципальная, абсолютно бесплатная. На мой московский взгляд темп довольно медленный, но тем не менее программы в целом совпадают, а у Олеси класс даже чуть ушел вперед в сравнении с российским. Не понимаю, как это у них получается с таким «отдыхательным» подходом

Ирина Плыткевич

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