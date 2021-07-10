5 прекрасных блюд из картофеля, перед которыми не устоят привередливые дети

Картофель – продукт, без которого не обходится ни одна семья. Ведь ему всегда находится применение: от банального супа и пюре до кулинарных изысков, настолько ароматных и аппетитных, что капают слюнки и хочется добавки.
1. Картофельный гратен
Картофельный гратен с сырной корочкой. \ Фото: bigmir.net.
Гратен из картофеля – простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится достаточно быстро и просто. И если вы решите его приготовить, то оно сто процентов будет обречено на успех среди любопытных домочадцев.
Ингредиенты:
• Картофель - 4 шт;
• Укроп свежий - 1 пучок;
• Моцарелла для пиццы - 100 г;
• Чеддер - 60 г;
• Мука - 1 ст. л;
• Сливочное масло - 20 г;
• Молоко - 200 мл;
• Мускатный орех молотый - 1 щепотка;
• Соль по вкусу;
• Перец по вкусу.
Картофельный гратен. \ Фото: zira.uz.
Способ приготовления:
• Картофель очистить;
• Нарезать тонкими равномерными кружками;
• Сыр натереть на средней или крупной тёрке;
• Форму для запекания смазать сливочным маслом;
• Равномерным слоем выложить картофель;
• Присыпать сыром и добавить соус;
• Повторить всё тоже самое со вторым/третьим слоем;
• Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
Для соуса:
• Сливочное масло растопить в сотейнике на медленном огне;
• Всыпать муку;
• Тщательно перемешать;
• Понемногу вливать молоко, аккуратно помешивая до тех пор, пока не получится густой соус;
• Снять с огня;
• Добавить два вида натёртого сыра и мелко рубленный укроп;
• Приправить солью и мускатным орехом.
2. Американский картофельный салат
Картофельный салат. \ Фото: google.ru.
Данное блюдо - что-то среднее между классическим «Оливье» и лёгким летним салатом, приготовить который не составит труда даже школьнику.
Ингредиенты:
• Картофель - 6 шт;
• Яйца - 6 шт;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Огурцы консервированные - 3 шт;
• Майонез лёгкий - 150 г;
• Соль по вкусу;
• Перец чёрный свежемолотый по вкусу;
• Сельдерей стебли - 1 шт.
Картофельный салат по-американски. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Картофель отварить в мундире;
• Яйца отворить в подсоленной воде с ложечкой уксуса;
• Готовый картофель и яйца очистить;
• Нарезать равномерным кубиком;
• Переложить в глубокую миску;
• Огурцы, небольшую луковицу и стебли сельдерея измельчить;
• Выложить в миску с картофелем и яйцами;
• Заправить майонезом;
• Приправить перцем;
• Тщательно перемешать;
• Отправить в холодильник на 20-30 минут;
• Подавать холодным.
3. Картофельные пышки
Картофельные пышечки. \ Фото: easyrecept.ru.
С пылу, с жару, румяные и ароматные картофельные пышечки, устоять перед которыми просто невозможно. Уж больно вкусные и аппетитные они.
Ингредиенты:
• Картофель варёный - 250 г;
• Яичные желтки - 1 шт;
• Сливочное масло - 200 г;
• Соль - 10 г;
• Дрожжи свежие - 20 г;
• Пшеничная мука - 350 г.
Румяные картофельные пышки. \ Фото: bientasty.ru.
Способ приготовления:
• Картофель отварить до готовности;
• В отварной горячий картофель добавить сливочное масло;
• Посолить;
• Сделать пюре;
• Получившейся массе дать остыть до комнатной температуры;
• В получившуюся смесь раскрошить 20 грамм дрожжей;
• Муку просеять и добавить в пюре;
• Замесить тесто;
• После замотать его в плёнку и отправить в холодильник на ночь;
• На следующий день тесто достать из холодильника;
• Дать ему согреться примерно час;
• Раскатать тесто в пласт толщиной 2,5 сантиметра;
• Сделать надрезы в виде насечки;
• Выдавить формочкой равномерные круги;
• Выложить пышки на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Дать постоять с полчаса;
• Смазать верхушки яйцом;
• Отправить в разогретую до 220 градусов духовку на 12-15 минут.
4. Картофельные розочки
Картофельные розочки. \ Фото: cookpad.com.
Картофельные розочки – это не просто красиво, а и очень вкусно. К тому же, их запросто можно дополнить полосками сыра или бекона. И уж поверьте, что перед таким блюдом не сможет устоять даже самый капризный человек.
Ингредиенты:
• Картофель - большие 4 шт;
• Несолёное растопленное сливочное масло - 3 ст. л;
• Сыр пармезан натёртый (оставьте немного сыра для украшения) - 2 ст. л;
• Нарезанные листья тимьяна - 2 ч. л;
• Хлопья соли и перец по вкусу.
Хрустящие картофельные розочки. \ Фото: smak.ua.
Способ приготовления:
• Разогреть духовку до 200 градусов;
• Смажьте форму для выпекания кексов маслом и отставьте в сторону;
• Картофель нарезать очень тонкими слайсами;
• Каждый слайс разрезать пополам;
• Поместить их все в миску с холодной водой;
• Масло растопить на медленном огне;
• Картофельные лепестки высушить на бумажном полотенце;
• Взять 15 лепестков и скрутить их как можно туже;
• После поместить их форму для кекса;
• Чтобы создать розочку, надо добавить ещё несколько лепестков;
• Розочки покрыть растопленным маслом;
• Посыпать тёртым сыром, солью и перцем;
• Запекать в духовке 20-30 минут до образования золотистой корочки по краям;
• Подавать через пять минут после приготовления.
5. «Ведарай» — литовские картофельные колбаски на гриле
Картофельные колбаски. \ Фото: yandex.kz.
Как оказалось, колбаски бывают не только мясными, а и картофельными, которые можно жарить на гриле!
Ингредиенты:
• Картофель - 1 кг;
• Лук репчатый - 3 шт;
• Сало - 100 г;
• Бекон варёно-копчёный - 200 г;
• Перец чёрный по вкусу;
• Специи по вкусу;
• Соль по вкусу;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Сметана - 200 г.
Ароматные картофельные колбаски на гриле. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Картофель, 2 луковицы, сало и бекон нарезать мелким кубиком;
• Сало отправить на разогретую сковородку;
• Обжарить до шкварок;
• Готовые шкварки переложить на тарелку;
• В вытопленном жире обжарить лук;
• Третью луковицу натереть на мелкой тёрке;
• Отправить в картофель, чтобы не потемнел;
• Бекон, шкварки и обжаренный лук вместе с жиром добавить к картофелю;
• Посолить, поперчить, добавить приправы;
• Картофельным фаршем при помощи насадки заполнить (не стоит плотно набивать) подготовленную череву;
• Сформированные колбаски наколоть иголкой;
• Отварить в подсоленной воде примерно 10 минут;
• Обсушить;
• Обжарить на костре, гриле или сковороде до золотистой корочки;
• Смажьте чесночно-сметанным соусом и обжарьте еще около пяти минут;
• Подавать со сметаной или любым другим соусом.
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