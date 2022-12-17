«Жених в мешке»: странный средневековый обряд XVII, позволявший сохранить целомудрие до свадьбы

Бытуем мнение, что добрачные связи появились относительно недавно. И действительно в XVII веке для юных влюбленных существовало множество препятствий и ограничений. Тем не менее, еще до брака они жили вместе и даже спали в одной кровати, умудряясь сохранить при этом целомудрие.











Влюбленные. Пабло Пикассо, 1923 г.



В средневековой Европе, а затем в эпоху Возрождения, в среде простых людей целомудрие было особой категорией. До заключения брака исключались любые интимные отношения. Тем неожиданней выглядит необычная традиция, возникшая в Ирландии и Уэльсе в XVII веке, когда родители разрешали возлюбленным спать в одной кровати. Парень и девушка должны были доказать, что оба готовы вступить в брак и жить вместе. Было всего одно табу – интим.



Необычный ритуал ухаживаний выглядел так. Девушка приглашала молодого человека к себе домой, часто вечером в субботу, чтобы познакомить с родителями. Затем, полностью одетые, они ложились в кровать вместе. Мать невесты обездвиживала дочь, связывая ее ноги. Молодого человека помещали в мешок, который завязывался на талии или даже на шее. Естественно, в ту ночь родители бодрствовали или дремали, навострив уши. Необычная практика позволяла молодым пообщаться и привыкнуть друг к другу.



Иногда родители также ставили между влюбленными деревянную доску, которая полностью их разделяла. Это была стандартная «опция» кроватей тех лет.







Родители невесты связывали ее ноги, а молодого человека помещали в мешок.







Традиция «спать в мешке» распространилась по англоязычным странам, попала в американские колонии и Голландию. Но многие были против нее, особенно религиозные лидеры. По их словам, она «подрывает фонтан нравственности и пятнает фамилии многих тысяч семей». Такая практика, как утверждалось, «балансирует на грани опасной распущенности. Она разрушает репутацию человека и ее можно рассматривать как достаточное доказательство проституции».



И эти страхи были не беспочвенны. В колониальной Америке каждый десятый ребенок рождался через восемь месяцев после вступления в брак. Если это происходило, конечно, семья знала, кто отец ребенка, и брак часто закрепляли немедленно, чтобы спасти репутацию дочери.



Интересно, что в метрополии, в тюдоровской Англии, добрачная интимная жизнь была намного меньшей проблемной, для заключения союза двух людей достаточно было решения суда или магистрата.







Крестьяне ставили доску на кровати, чтобы разделить ее пополам.



Позже, в той же Англии, уже в XIX веке, «завертывание в мешок» называли «практикуемым в Америке из-за нехватки мест, где мужья и родители часто пускали путешественников на ночь. Те спали в одной кровати с женами и дочерьми». Фактически, половину кровати, отделенную доской, крестьяне сдавали в аренду.



Практика спать в мешке была настолько привлекательна для родителей, что в 1960-х годах снова возродилась на короткое время. Представители религиозных христианских общин (например, амишей) рассматривали ее как «ностальгическую попытку обеспечить теплую, безопасную и приличную альтернативу сексуальным контактам молодых людей, имеющим место в автомобилях или безлюдных местах».







В любом случае, это был революционный подход к любви. Завязывание ног было своеобразным экспериментом для молодой пары, при этом сохранялись ее достоинства и целомудрие.



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