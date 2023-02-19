Почему лифты не падают в шахту, если вдруг обрывается трос

Падение лифта - самый большой страх. |Фото: vladtime.ru.

Современные лифты оборудуются ловителями. |Фото: ya.ru.

Если лифт едет слишком быстро, то его заклинивает контроллер скорости. |Фото: alibaba.com.

Наконец, у лифта не менее 4 торосов, каждый из которых выдержит груженую кабину даже по отдельности. |Фото: livejournal.com.