Почему лифты не падают в шахту, если вдруг обрывается трос

Признаемся себе в том, что каждый из нас хотя бы раз задумывался над тем, что лифт может оборваться и упасть в шахту. Так вот, в абсолютном большинстве случаев оборваться он, конечно, может, но упасть куда-то – нет. Само собой, похвастаться подобным могут только современные лифты. Самые древние образцы вертикального транспорта ничего подобного делать не умели и с грохотом шлепались вниз при обрыве тянущего троса. Разберемся, почему падения не происходят сейчас.
Падение лифта - самый большой страх. |Фото: vladtime.ru.
Старинные и откровенно древние лифты действительно обрывались и падали вниз. Изменилось это в XIX веке, когда в середине столетия американский инженер, промышленник и изобретатель Элайша Отис предложил принципиально новую безопасную конструкцию вертикального транспорта. Созданное им приспособление стало первым в истории механическим лифтовым тормозом и получило название «Ловитель Отиса». Все современные механические системы безопасности являются в той или иной степени развитием идей американского инженера.
Современные лифты оборудуются ловителями. |Фото: ya.ru.
Суть «Ловителя Отиса» в том, что лифт движется вертикально, не просто так будучи подвешенным на тросы. Он опирается с четырех сторон на направляющие, которые похожи на железнодорожные рельсы. На самом лифе стоит ограничитель скорости, который состоит из системы шкивов и тросов. Один шкив находится снизу шахты, еще один – вверху. Тросы, отвечающие за контроль скорости, никак не связаны с тросами, которые используются для тяги лифта (они находятся в расслабленном состоянии). Наконец, на каждой из направляющих имеется пара металлических «башмаков» клиновидного типа.
Если лифт едет слишком быстро, то его заклинивает контроллер скорости. |Фото: alibaba.com.
Когда кабина лифта находится в нормальном положении, «башмаки» просто скользят по направляющей. От каждого из четырех ловителей к тросу, контролирующему скорость, идет металлическая тяга. Рост скорости движения сверх нормы приводит к тому, что контрольный трос из шкива не успевает за лифтом и начинает вытягивать за собой металлическую тягу, ведущую к «башмакам». Тяга в свою очередь воздействует на клиновидные ограничители скорости, заставляя их заклинивать на направляющей. В результате этого происходит быстрое падение скорости и остановка лифта.
Наконец, у лифта не менее 4 торосов, каждый из которых выдержит груженую кабину даже по отдельности. |Фото: livejournal.com.
Таким образом, даже если все тянущие лифт тросы оборвутся, то его просто заклинит на направляющей. Впрочем, подобное происшествие представляет астрономическую редкость, так как даже самые дешевые лифты тянутся 4 тросами. Одновременный обрыв всех – сказочная редкость. При этом даже один такой трос держит полностью груженную кабину лифта. Помимо механических средств контроля, в современных лифтах также устанавливаются дополнительные электронные системы контроля скорости и положения кабины, которые делают то же самое.
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