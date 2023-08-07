«До» и «после»: 20 фантастических примеров людей, избавившихся от всего лишнего

Люди, которые похудели и изменились до неузнаваемости.

1. Двадцать килограмм меняют многое

Минус двадцать килограмм.

2. Оказывается, за лишними килограммами скрывалась настоящая красотка

Потрясающее преображение.

3. Сила воли этого мужчины мотивирует и вдохновляет

Похудел на сто тридцать килограмм.

4. Спортивный торс вместо обвисшего живота

Бросил пить и похудел за один год.

5. Невероятное превращение толстяка в спортсмена

Минус сто четыре килограмма.

6. Известный актер, который похудел всего за один год

Похудевший Джон Хилл.

7. Работать еще есть над чем, но результат уже заметен

Отличный результат.

8. Как будто два разных человека

9. Совсем другое дело

Симпатичный паренек.

10. Минус семьдесят пять килограмм на двоих

11. Кажется, любимые джинсы стали ей велики...

Джинсы из прошлой жизни.

12. Другой вес - другая жизнь

Похудевшая красавица.

13. Возможности человека безграничны, доказано этим мужчиной

Сто пятьдесят килограмм за три года.

14. Плоды терпения и упорного труда

Упорный паренек.

15. Все ограничения - ничто по сравнению с колоссальним результатом

Результат долгой работы.

16. Шрек превратился в прекрасную принцессу

17. Теперь о лишнем весе напоминают лишь растяжки на животе

Памятные отметины.

18. А ведь когда-то были как раз!

Небо и земля.

Видео-бонус:

19. Стала красивее и стройнее для своего мужчины

20. Стоит лишь избавится от всего лишнего и жизнь становится лучше, а жить - проще

Фантастическое превращение.

Видео-бонус: