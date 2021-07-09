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35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Банкиры с Уолл-стрит — это не просто работники банков, это особая каста. Каста «вершителей судеб», самых богатых и влиятельных людей в мире, тех, кто способен делать деньги буквально из воздуха. Большие, очень большие деньги.

Публикуем для своего читателя подборку резких и афористичных высказываний, подслушанных в лифтах и офисах самых влиятельных финансистов мира.

35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги


Дай человеку удочку, научи его ловить — а потом он все равно проголосует за того, кто пообещает ему рыбу «просто так».

35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Каждый разговор по мобильному я начинаю со слов: «О черт, мой телефон вот-вот разрядится. Говори быстрее». Если выясняется, что повод для звонка — говно, я просто кладу трубку.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Если за моей спиной у банкомата стоит горячая цыпочка, я всегда оставляю чек в машине. Пусть посмотрит баланс.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Некоторые курицы спрашивают: что бы я делал, будь у меня 10 миллионов. Так и хочется ответить: «Я бы спросил, где все остальные мои бабки»?
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Я хочу, чтобы моя жена была достаточно сильной и независимой, чтобы изменить мне. И достаточно умной, чтобы никогда этого не делать.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Отношения похожи на качели. Если один из вас стал слишком скучным или слишком толстым, игра закончена.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Рождество дает каждому ребенку шанс получить важный жизненный урок: Санта больше любит богатых детей.


35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Если вы когда-нибудь парились из-за того, что о вас думает высшее руководство, запомните: мы о вас не думаем. Вообще!
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Когда мне говорят «Надо нам как-нибудь встретиться», я отвечаю «Конечно, я позвоню». Это ложь в ответ на ложь.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Может, мы уже прекратим называть их «хипстерами»? Старое доброе «лохи» звучит куда лучше!
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Если ее первым телефоном был Айфон — она слишком молода для тебя, бро.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Люди, которые идеальны во всем, обычно намного более жуткие твари, чем те, кого вы считаете полными придурками.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

На корабле, который врежется в айсберг, не будет ни одной феминистки.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Если люди не доверяют тощим поварам, какого черта они хотят, чтобы банкиры были бедны?
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

То, насколько легко и быстро человек обижается, прямо пропорционально тому, насколько он туп.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Делай то, что любишь — и сможешь зарабатывать свои $500 в месяц.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Тот факт, что на свете есть уродливые проститутки, демонстрирует нам и мужскую суть, и то, как работает свободный рынок.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Как жить долго и счастливо? Работай усердно, ешь здоровую пищу, занимайся спортом, покупай только то, на что у тебя уже есть деньги и не бухай слишком много. Это же не квантовая механика.
35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Пьянство лишит вас радости завтрашнего дня. Но почти для всех это все равно будет дерьмовый день.

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