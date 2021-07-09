35 жёстких цитат от банкиров с Уолл-Стрит о жизни и о том, как делать деньги

Банкиры с Уолл-стрит — это не просто работники банков, это особая каста. Каста «вершителей судеб», самых богатых и влиятельных людей в мире, тех, кто способен делать деньги буквально из воздуха. Большие, очень большие деньги.



Публикуем для своего читателя подборку резких и афористичных высказываний, подслушанных в лифтах и офисах самых влиятельных финансистов мира.









Дай человеку удочку, научи его ловить — а потом он все равно проголосует за того, кто пообещает ему рыбу «просто так».







Каждый разговор по мобильному я начинаю со слов: «О черт, мой телефон вот-вот разрядится. Говори быстрее». Если выясняется, что повод для звонка — говно, я просто кладу трубку.





Если за моей спиной у банкомата стоит горячая цыпочка, я всегда оставляю чек в машине. Пусть посмотрит баланс.





Некоторые курицы спрашивают: что бы я делал, будь у меня 10 миллионов. Так и хочется ответить: «Я бы спросил, где все остальные мои бабки»?





Я хочу, чтобы моя жена была достаточно сильной и независимой, чтобы изменить мне. И достаточно умной, чтобы никогда этого не делать.





Отношения похожи на качели. Если один из вас стал слишком скучным или слишком толстым, игра закончена.





Рождество дает каждому ребенку шанс получить важный жизненный урок: Санта больше любит богатых детей.

Если вы когда-нибудь парились из-за того, что о вас думает высшее руководство, запомните: мы о вас не думаем. Вообще!Когда мне говорят «Надо нам как-нибудь встретиться», я отвечаю «Конечно, я позвоню». Это ложь в ответ на ложь.Может, мы уже прекратим называть их «хипстерами»? Старое доброе «лохи» звучит куда лучше!Если ее первым телефоном был Айфон — она слишком молода для тебя, бро.Люди , которые идеальны во всем, обычно намного более жуткие твари, чем те, кого вы считаете полными придурками.На корабле, который врежется в айсберг, не будет ни одной феминистки.Если люди не доверяют тощим поварам, какого черта они хотят, чтобы банкиры были бедны?То, насколько легко и быстро человек обижается, прямо пропорционально тому, насколько он туп.Делай то, что любишь — и сможешь зарабатывать свои $500 в месяц.Тот факт, что на свете есть уродливые проститутки, демонстрирует нам и мужскую суть, и то, как работает свободный рынок.Как жить долго и счастливо? Работай усердно, ешь здоровую пищу, занимайся спортом, покупай только то, на что у тебя уже есть деньги и не бухай слишком много. Это же не квантовая механика Пьянство лишит вас радости завтрашнего дня. Но почти для всех это все равно будет дерьмовый день.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)