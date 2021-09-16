41-й штат: брутальные фермеры Монтаны

Синтия Мэтти-Хабер давно восхищается грубым, брутальным стилем жизни владельцев ранчо. Эти фото она делала в течение трех лет, разъезжая по всей Монтане. Весь последний год она работала только с одним человеком. Семья Джона Хойланда приехала в Монтану в 1906 году. Всю свою жизнь Джон провел на ферме. Когда умерли его родители, вся хозяйственная работа легла на него — Джон стал единоличным владельцем фермы.



Работа Синтии разбивает стереотипы о ранчо как о спокойной жизни вдали от суеты. Она показывает, как тяжело и утомительно каждый день следить за хозяйством площадью в 380 гектаров. Но и бросить невозможно — ведь эту землю называют домом уже 100 лет, да и другой родины нет. Однако реализм фотографий не убивает романтику сельской жизни — просто посмотрите на пейзажи и даже не говорите, что вам не хотелось бы хотя бы раз проехаться по этим бескрайним меланхоличным полям.





































































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