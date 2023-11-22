Вещи, которые нельзя хранить в шкафу на вешалках

Знаете ли вы, какие вещи портятся, если хранить их на вешалке? Узнайте, какую одежду обязательно нужно повесить на плечики, а какую лучше положить на полку.







Независимо от того, купили ли вы новую пару джинсов и свитер или завершили стирку, у вас всегда будет возникать один вопрос: сложить ли одежду и аккуратно положить ее в комод или повесить все это в шкаф? Увы, все не так просто.



Стоит ли вещь складывать или вешать, зависит от нескольких факторов. Во-первых, стоит отталкиваться от своих возможностей: есть ли у вас просторный шкаф и сколько вешалок он вместит, сколько полок в вашем распоряжении, располагаете ли вы комодом или тумбочкой с выдвижными ящиками, или вам повезло стать хозяином целой гардеробной комнаты. Во-вторых, необходимо разграничить имеющуюся у вас одежду по типам, оценить материалы, из которых она изготовлена, крой и другие важные детали.









Вещи, которые нужно хранить на плечиках

Шелк

Лен

Верхняя одежда

Платья

Жакеты

Брюки

Толстый трикотаж

Одежда для спорта

Вещи, которые можно и вешать, и складывать

Футболки

Джинсы

Шарфы

Все, что сделано из шелка, шифона или других «струящихся» материалов, нужно хранить на вешалке. Обычно это платья или блузки. «Мне нравится предлагать своим клиентам думать о том, как ткань движется на ветру; если кажется, что она плывет или танцует, она не будет рада, если ее сложить и засунуть в ящик», — советует профессиональный организатор Мелисса Кейзер.Лен известен тем, что моментально мнётся, поэтому лучше развешивать любые льняные вещи в шкафу. Впрочем, и это может не уберечь вас от необходимости пройтись утюгом по льняной вещи.Вне всяких сомнений, хранить пальто в сложенном виде — плохая идея. Это не только образует заломы и складки на ткани, но и может деформировать его структуру, навсегда испортив вещь. То же самое касается дубленок и шуб, которым нужны особые условия хранения. А вот пуховики можно сложить на дальнюю полку на лето, а зимой снова повесить на плечики, чтобы ткань и пух успели расправиться и приобрести нужный вид и защитные свойства от холода.Большинство платьев заслуживают вертикального места хранения в гардеробной. Впрочем, это касается не всех моделей. Исключение составляют тяжелые платья-свитеры или любые другие тяжелые платья (например, расшитые пайетками), которые могут растянуться, вися на плечиках. Сложите их и аккуратно разместите на полке, чтобы этого не произошло.Жакеты, как правило, занимают основное место в шкафу. Это объемные предметы одежды, и если вы попытаетесь сложить их и положить в комод, это создаст складки и потенциальную угрозу повреждения структуры изделия, а еще займет большую часть пространства на полках или в ящиках. Так что блейзерам, жакетам и даже джинсовым курткам лучше висеть.Хотя хранить джинсы на вешалке совсем не обязательно, вы обязательно должны повесить на специальные плечики все остальные брюки, особенно вечерние и формальные.Вещи, которые нельзя хранить на плечикахДля сохранения структурной целостности трикотажа нужно хранить его на полке, иначе он вытянется и потеряет форму. Это также на руку с точки зрения экономии места в шкафу, особенно если речь о толстых свитерах.Штаны для йоги, спортивные топы, олимпийки — все, что вы надевете в спортзал, лучше складывать. Одежда для спорта может растянуться на вешалке. Да и вообще она, как правило, создается несминаемой или разглаживается на теле.Футболки можно и повесить, и сложить. «Нет никаких сомнений в том, что их подвешивание снижает вероятность образования складок. Но в большинстве современных футболок есть некоторое количество эластичного волокна (лайкра или подобное), что позволяет им в любом случае быть относительно без складок — [в том числе в сложенном виде]», — говорит Дарла ДеМорроу, профессиональный организатор и автор книги «Организация вашего дома с помощью SORT». Если вы все-таки решили повесить футболки, обязательно используйте правильные вешалки — мягкие. Они предотвратят искажение, которое может вызвать тонкая вешалка.Джинсы — одна из самых универсальных вещей в вашем гардеробе, что абсолютно справедливо, когда дело доходит до их хранения. «[Джинсы] легче всего складывать, так как они обычно более толстые и сохраняют форму», — говорит Рейнольдс. «Конечно, некоторые предпочитают их подвешивать. Если это так, я бы сказал, что лучше всего сложить их на вешалку».Шарфы можно просто складывать на полку, можно скручивать и помещать в специальную корзину или подвешивать. Этот аксессуар можно хранить различными способами, и тут чаще всего определяющим фактором становится размер шарфа. Большие шарфы, похожие на шали, следует складывать, если только ткань не слишком мнется. Маленькие, которые носят на шее, можно хранить в ящиках или контейнере, либо повесить на вешалки для шарфов. Сильнее всего мнутся кашемировые шарфы, так что, возможно, имеет смысл использовать вешалку, чтобы не гладить аксессуар перед каждым выходом.