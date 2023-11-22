Вещи, которые нельзя хранить в шкафу на вешалках

Знаете ли вы, какие вещи портятся, если хранить их на вешалке? Узнайте, какую одежду обязательно нужно повесить на плечики, а какую лучше положить на полку.
Независимо от того, купили ли вы новую пару джинсов и свитер или завершили стирку, у вас всегда будет возникать один вопрос: сложить ли одежду и аккуратно положить ее в комод или повесить все это в шкаф? Увы, все не так просто.
Стоит ли вещь складывать или вешать, зависит от нескольких факторов. Во-первых, стоит отталкиваться от своих возможностей: есть ли у вас просторный шкаф и сколько вешалок он вместит, сколько полок в вашем распоряжении, располагаете ли вы комодом или тумбочкой с выдвижными ящиками, или вам повезло стать хозяином целой гардеробной комнаты. Во-вторых, необходимо разграничить имеющуюся у вас одежду по типам, оценить материалы, из которых она изготовлена, крой и другие важные детали.
Вещи, которые нужно хранить на плечиках
Шелк
Все, что сделано из шелка, шифона или других «струящихся» материалов, нужно хранить на вешалке. Обычно это платья или блузки. «Мне нравится предлагать своим клиентам думать о том, как ткань движется на ветру; если кажется, что она плывет или танцует, она не будет рада, если ее сложить и засунуть в ящик», — советует профессиональный организатор Мелисса Кейзер.
Лен
Лен известен тем, что моментально мнётся, поэтому лучше развешивать любые льняные вещи в шкафу. Впрочем, и это может не уберечь вас от необходимости пройтись утюгом по льняной вещи.
Верхняя одежда
Вне всяких сомнений, хранить пальто в сложенном виде — плохая идея. Это не только образует заломы и складки на ткани, но и может деформировать его структуру, навсегда испортив вещь. То же самое касается дубленок и шуб, которым нужны особые условия хранения. А вот пуховики можно сложить на дальнюю полку на лето, а зимой снова повесить на плечики, чтобы ткань и пух успели расправиться и приобрести нужный вид и защитные свойства от холода.
Платья
Большинство платьев заслуживают вертикального места хранения в гардеробной. Впрочем, это касается не всех моделей. Исключение составляют тяжелые платья-свитеры или любые другие тяжелые платья (например, расшитые пайетками), которые могут растянуться, вися на плечиках. Сложите их и аккуратно разместите на полке, чтобы этого не произошло.
Жакеты
Жакеты, как правило, занимают основное место в шкафу. Это объемные предметы одежды, и если вы попытаетесь сложить их и положить в комод, это создаст складки и потенциальную угрозу повреждения структуры изделия, а еще займет большую часть пространства на полках или в ящиках. Так что блейзерам, жакетам и даже джинсовым курткам лучше висеть.
Брюки
Хотя хранить джинсы на вешалке совсем не обязательно, вы обязательно должны повесить на специальные плечики все остальные брюки, особенно вечерние и формальные.
Вещи, которые нельзя хранить на плечиках
Толстый трикотаж
Для сохранения структурной целостности трикотажа нужно хранить его на полке, иначе он вытянется и потеряет форму. Это также на руку с точки зрения экономии места в шкафу, особенно если речь о толстых свитерах.
Одежда для спорта
Штаны для йоги, спортивные топы, олимпийки — все, что вы надевете в спортзал, лучше складывать. Одежда для спорта может растянуться на вешалке. Да и вообще она, как правило, создается несминаемой или разглаживается на теле.
Вещи, которые можно и вешать, и складывать
Футболки
Футболки можно и повесить, и сложить. «Нет никаких сомнений в том, что их подвешивание снижает вероятность образования складок. Но в большинстве современных футболок есть некоторое количество эластичного волокна (лайкра или подобное), что позволяет им в любом случае быть относительно без складок — [в том числе в сложенном виде]», — говорит Дарла ДеМорроу, профессиональный организатор и автор книги «Организация вашего дома с помощью SORT». Если вы все-таки решили повесить футболки, обязательно используйте правильные вешалки — мягкие. Они предотвратят искажение, которое может вызвать тонкая вешалка.
Джинсы
Джинсы — одна из самых универсальных вещей в вашем гардеробе, что абсолютно справедливо, когда дело доходит до их хранения. «[Джинсы] легче всего складывать, так как они обычно более толстые и сохраняют форму», — говорит Рейнольдс. «Конечно, некоторые предпочитают их подвешивать. Если это так, я бы сказал, что лучше всего сложить их на вешалку».
Шарфы
Шарфы можно просто складывать на полку, можно скручивать и помещать в специальную корзину или подвешивать. Этот аксессуар можно хранить различными способами, и тут чаще всего определяющим фактором становится размер шарфа. Большие шарфы, похожие на шали, следует складывать, если только ткань не слишком мнется. Маленькие, которые носят на шее, можно хранить в ящиках или контейнере, либо повесить на вешалки для шарфов. Сильнее всего мнутся кашемировые шарфы, так что, возможно, имеет смысл использовать вешалку, чтобы не гладить аксессуар перед каждым выходом.
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