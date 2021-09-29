Дом на колесах площадью всего 14 кв метров, в котором с комфортом разместилась семья из 3 человек

Автомобильный трейлер превратили в уютный деревянный домик.
Мини-дом решила создать семья из Новой Англии из своего автомобильного трейлера, с которым они часто оправлялись на отдых. На тот момент они остро нуждались в крыше над головой и им ничего не оставалось, как решиться на такие радикальные преобразования. Хоть в это сложно поверить, но членам семьи все таки удалось создать свой удивительный мобильный дом всего лишь на 14 кв. метрах, в котором нашлось место для троих взрослых.
Мини-коттедж решили оформить в японском стиле.
Многие мечтают о мини-домиках на колесах, чтобы с комфортом можно было путешествовать или просто выезжать на природу для отдыха. Но некоторым людям просто негде жить, и они настолько стеснены в средствах, что приходится решаться на преобразования своего автофургона.
Гостиная в маленьком домике на колесах.
Так одно семейство из Новой Англии (США) было вынуждено жить в трейлере. Поскольку семья очень творческая, то они решили сделать кардинальную перепланировку, чтобы превратить этот железный фургон в полноценное экологичное жилье. Семья увлекалась японской культурой и это повлияло на стиль оформления всего их нового дома. Тем более, что площадь в 14 кв. метров как раз располагала к полному минимализму.
Рабочее место в гостиной можно организовать с помощью раскладного стола.
Поскольку они планировали жить вне города, поближе к природе, то было решено строить дом исключительно из природных материалов, что бы он положительно влиял на здоровье членов семьи и гармонировал с окружающим ландшафтом. О таких невероятных превращениях уже не раз рассказывал Novate.ru в своих обзорах, знакомя читателей с самыми интересными проектами.
В мини-домике есть благоустроенная кухня.
Естественно, имея в распоряжении маленькое пространство, сложно превратить его в хоромы, но сделать комфортным и уютным возможно, нужно лишь проявить смекалку и фантазию.
Благодаря мансарде смогли организовать второй ярус.
Вот и наши герои с энтузиазмом взялись за работу. Они начали с крыши, чтобы можно было свободно передвигаться во весь рост, решили сделать надстройку – мансарду, это позволило не только максимально приподнять потолок (до 2,5 метров), но и организовать второй ярус, где разместили уютную спальню.
Фасадные и внутренние стены сделаны из натурального дерева.
Естественно, придерживаясь своего решения сделать экологически чистый дом, наружные стены они отделали вагонкой из кедра, а внутри использовали сосновые доски. Между стенами утрамбовали минеральную вату, тем самым максимально утеплили домик, что позволило без проблем пережить зимние холода. Чтобы сэкономить, кровлю сделали из восстановленной стали, да и в некоторых деталях интерьера использовали вторсырье.
В домике на колесах установили стеклянную дверь и много окон.
Для того, чтобы их крошечное жилье было светлым и уютным, установили много окон, а дверь сделали стеклянную. Благодаря этому маленькое пространство дома в дневное время суток залито солнечным светом.
В мини-коттедже есть душевая и биотуалет.
Поскольку для отделки мини-коттеджа использовали исключительно древесину, но использовать коричневый цвет им не хотелось, то глава семьи придумал очень оригинальный способ ее отбелить. Поэтому он получился очень светлым, что позволило визуально увеличивать площадь и избежать ощущения тесноты и давления.
Рациональная планировка домика позволила разместить все необходимое.
Конечно же, семье пришлось очень постараться, чтобы рационально распланировать имеющуюся площадь, но зайдя внутрь можно убедиться, что им это прекрасно удалось.
В домике создали все необходимые зоны для комфортной жизни всех членов семьи.
В своем мини-коттедже они смогли организовать все необходимые зоны для полноценного и комфортного существования целой семьи: обустроенную кухню, уютную гостиную, которая служит спальным местом для взрослого сына, ванную комнату с душем и унитазом, а также спальню с большой кроватью на втором ярусе.
Полноценная спальня получилась на втором ярусе домика.
Естественно, для организации мест хранения использовали каждый миллиметр свободной площади, придумали весьма оригинальные системы, где разместили все необходимые вещи. Кстати, много советов и хитростей, как правильно и рационально использовать полезную площадь, размещено на страницах Novate.ru.
В домике на колесах рационально использовали каждый сантиметр полезной площади.
Теперь, когда вся работа позади, семья обосновалась в своем комфортном мини-коттедже в пригородной парковой зоне. Возле дома организовали весьма уютную зону отдыха на открытом воздухе, где можно беспрепятственно любоваться живописным ландшафтом, наслаждаясь тишиной и покоем.
Зона отдыха возле мини-коттеджа на колесах.
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