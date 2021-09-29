Дом на колесах площадью всего 14 кв метров, в котором с комфортом разместилась семья из 3 человек

Автомобильный трейлер превратили в уютный деревянный домик.

Мини-коттедж решили оформить в японском стиле.

Гостиная в маленьком домике на колесах.

Рабочее место в гостиной можно организовать с помощью раскладного стола.

В мини-домике есть благоустроенная кухня.

Благодаря мансарде смогли организовать второй ярус.

Фасадные и внутренние стены сделаны из натурального дерева.

В домике на колесах установили стеклянную дверь и много окон.

В мини-коттедже есть душевая и биотуалет.

Рациональная планировка домика позволила разместить все необходимое.

В домике создали все необходимые зоны для комфортной жизни всех членов семьи.

Полноценная спальня получилась на втором ярусе домика.

В домике на колесах рационально использовали каждый сантиметр полезной площади.

Зона отдыха возле мини-коттеджа на колесах .