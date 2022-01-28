Самые абсурдные поводы, по которым начинались войны.
Пожалуй, самым знаменитым военным конфликтом древности, начавшимся с нелепого инцидента, считается Троянская война. С того времени казусных поводов для войн было немало. Есть даже прецеденты, когда военные действия вела только одна сторона, вторая либо не знала о них, либо просто предпочла не участвовать. Но все гораздо хуже, когда глупые и абсурдные ситуации становятся поводом для реального бессмысленного кровопролития.
История насчитывает массу примеров абсурдных военных конфликтов./Фото: warhead.su
Как австрийцы разбили сами себя при Карансебеше
В 1788 году правитель Австрии Иосиф II задумал избавить Балканы от турецкого порабощения, тем самым распространив свое влияние на «европейское подбрюшье». Император собрал солидную армию, которая перешла границу, а турки начали подготовку к решающей битве. Глубокой ночью 19 сентября стотысячное австрийское войско пошло на сближение с войском противника вблизи города Карансебеше.
Ожидая турков, гусары заметили цыганский табор. Предприимчивые цыгане предложили военным подкрепиться, продав кавалеристам спирт. Через время на место стоянки прибыли пехотные роты, и между однополчанами произошел подогретый алкоголем конфликт. В ходе перебранки один кавалерист выстрелил в пехотинца, спровоцировав всеобщий мордобой.
Алкоголь спровоцировал кровавое самоуничтожение австрийской армии./Фото: i-fakt.ru
В результате ночной неразберихи австрийцам показалось, что к битве присоединились турецкие части, и один из командиров отдал приказ «огонь». Часть австрийцев, уверенная в том, что выступает против турок, оказывала отчаянное сопротивление, бросаясь в атаку и отражая нападение. Сброшенный с коня император Иосиф едва спасся, прыгнув в реку неподалеку. К утру вся округа была усеяна брошенным оружием, мертвыми лошадьми и тысячами погибших австрийцев.
Спустя пару дней к месту событий подошли недоумевающие турки, имеющие возможность взять Карансебеше без сопротивления. За весь период правления турецкого султана Абдул-Хамида I это событие стало самой крупной и легкой победой турецких войск.
Война за тихоокеанские острова и победа тайфуна
На исходе 19 века преуспевающие государства стремились во что бы то ни стало заполучать все новые территории, что считалось признаком величия и могущества.
Особо абсурдный инцидент случился у берегов Самоа в 1889 году. США и Германия в то временя конкурировали за контроль над тихоокеанскими островами, особо конфликтуя по поводу Самоанского архипелага. Следуя военному курсу «дипломатии канонерок», противоборствующие стороны демонстративно направили в гавань самоанской столицы Апиа свои эскадры.
Последствия победы тайфуна над человеческим разумом./Фото: upload.wikimedia.org
В середине марта американцы и немцы увидели, что к гавани приближается мощнейший тропический циклон, что угрожало неминуемым уничтожением всех боевых соединений. Избежать этого можно было только срочным выходом в открытое море. Однако ни Берлин, ни Вашингтон не решались отойти от берега первыми, ведь такой шаг означал бы признание собственного поражения. Эскадры оставались на своих местах, пока их не настиг тайфун. Из всех кораблей в бухте уцелели всего два: по одному на противника. Да и те нуждались в ремонте. Что уж говорить о человеческих жертвах - они исчислялись сотнями. Через некоторое время США и Германия разделили острова между собой, закрепив разрешения Самоанского кризиса Тройственным соглашением.
«Футбольная война» Сальвадора и Гондураса, погубившая экономику обеих стран
Один из самых абсурдных военных конфликтов в истории известен как «футбольная война».
В середине прошлого века всерьез обострились взаимоотношения Гондураса и Сальвадора, что вылилось в шестидневный вооруженный конфликт в июле 1969 года. Являясь равноправными членами организации торгово-экономического союза стран Центральной Америки, государства схлестнулись в торговой схватке. Более продвинутый в плане экономики Сальвадор заполучил торговые привилегии, что не устраивало Гондурас. Сальвадорские крестьяне, страдая от недостатка земель, переезжали в Гондурас, захватывали пустующие участки и активно вытесняли из бизнеса гондурасцев.
Столкновения болельщиков Гондураса и Сальвадора./Фото: cs6.pikabu.ru
Принято считать, что «футбольная война» получила такое название благодаря непосредственному поводу для конфликта - проигрышу гондурасской футбольной команды идейному противнику в отборочном этапе чемпионата мира. Спортивное поражение спровоцировало погромы и драки, в результате чего войска Сальвадора пошли на Гондурас. Несмотря на непродолжительные военные действия, это противостояние обошлось обеим сторонам достаточно дорого. Погибли тысячи людей, а вместе с ними были похоронены и торговые взаимоотношения. Потянулась череда экономических неудач, а мирный договор был подписан лишь спустя 10 лет.
Как Уганда за сутки безоговорочно разгромила США
В 1971—1979 годах Уганду возглавлял скандально известный Иди Амин Дада, человек, не имеющий даже полного начального образования. Будучи влиятельным военным, Амин заполучил кресло президента путем госпереворота. Его политическая деятельность рассматривается историками как один из наиболее тоталитарных африканских режимов, активно использующий в своих целях экстремистский национализм и террор. Официальный титул Иди Амина занимал как минимум десяток строчек и состоял из всевозможных регалий, вплоть до повелителя зверей и рыб.
Есть сведения, что Иди Амин был людоедом./Фото: img-fotki.yandex.ru
Угандийский президент разорвал дипломатические отношения практически со всеми мировыми государствами. Пришел черед ссориться с США. В 1975 году Иди Амин объявил войну Соединенным Штатам. Спустя сутки он собрал журналистов и сделал заявление о безоговорочной победе Уганды в эфемерном военном конфликте. Неизвестно, были ли Штаты в курсе своего военного провала, но Иди Амин теперь официально считался человеком, разгромившим в пух и прах американскую армию.
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