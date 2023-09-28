20 причин, почему вам не нужны тридцатилетние мужчины

Почему девушкам не стоит искать тридцатилетних. Дерзкий мужской взгляд на вечную проблему!



«На этот пост меня подвиг топик одной милой девушки, — пишет Алекс Токарев, — которая отчаялась видеть вокруг двадцатилетних мальчиков и спрашивала, где мы, тридцатилетние мужчины, проводим свое время. Я, конечно, с присущей мне честностью ответил на ее вопрос, но и сам задался вопросом…»







А уверены ли вы, что ищете то, что вам действительно нужно?







1. Мы, тридцатилетние, не доверяем людям и особенно женщинам, потому неохотно пускаем новых людей в свой сформировавшийся мир.



2. Мы привыкли всего добиваться сами, поэтому знакомиться с нами первыми — гиблое дело.



3. Мы имеем устоявшиеся взгляды, а потому часто зануды.



4. Мы находимся в кризисе переосмысления жизни, а значит, еще бОльшие зануды.







5. Мы очень хорошо понимаем, чего хотим, поэтому требования к «своей женщине» у нас очень завышены. Таких просто не существует.



6. Мы далеки от сказочных идеалов, поэтому знаем, что демократия в счастливой паре невозможна. Мы приемлем только патриархат. Оно вам надо?



7. Мы рациональны, не верим в любовь, поэтому не способны на необдуманные поступки под влиянием чувств.



8. Мы прекрасно разбираемся в людях, поэтому раскусим вас в первый же час общения, как ни притворяйтесь. Хотя и останемся приветливы и милы.







9. Мы по большей части женоненавистники, знаем, как вы умеете вскружить голову, поэтому путь к сердцу держим в надежной обороне. О-о-очень надежной.



10. Путь через желудок также закрыт, мы прекрасно умеем готовить себе сами.



11. Сексуальные отношения для нас тоже не проблема. За 30 лет мы успели обогатить свою жизнь теми, кому от нас нужно также только это.



12. Секс из-за своей высокой доступности перестал быть для нас просто развлечением. Мы его воспринимаем скорее как высшую форму общения между мужчиной и женщиной. Нужны вам такие чудачества?







13. Мы, конечно, говорим о том, что пора завести семью, быт, детей и бла-бла-бла. Конечно! Но на самом деле нам это не очень-то нужно. Иначе давно бы завели.



14. Нас не страшит одиночество, нам интересно быть наедине с собой. Поэтому, наверно, и вам с нами интересно.



15. Мы можем все выходные просто сидеть дома, поэтому вы нас и не видите.



16. На фразу «мужчина должен» снисходительно улыбаемся. Мы сами знаем, кому и за что должны. Уж точно не вам.







17. Мы забыли про совесть и чувство вины. На нас не действуют слезы, лесть, обещания, обиды, кокетливость, ваша показная беспомощность и наигранная глупость. Мы раскусываем на раз любую манипуляцию. Короткая юбка тоже не поможет.



18. На фразу «ты бесчувственный мудак» отвечаем спокойным согласием.



19. Даже ваше «ты не мужик» нас уже не ранит.



20. Мы обросли толстой кожей и научились на все забивать. Даже на саму жизнь.



Поэтому вот что я думаю. Не проще ли вам найти и приручить более гибких 20-летних и просто постараться дожить с ними до их тридцатилетия?



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