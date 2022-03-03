7 причин «головной боли» у каждого водителя и как ее предотвратить

Ломаются даже самые надежные автомобили.

1. «Мертвая» аккумуляторная батарея

Использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.

2. Вибрации на руле

Вибрирующий руль делает вождение дискомфортным и опасным.

3. Пульсация в работе тормоза

Износившийся дисковый тормоз легкового автомобиля.

4. Лысая резина

Сильный износ автомобильных шин.

5. Утечки масла

На месте стоянки автомобиля можно обнаружить утечки моторного и трансмиссионного масел, а также охлаждающей жидкости.

6. Нет набора первой помощи.

Автомобильный набор первой помощи.

7. Отказ автомобильного кондиционера

Поломка кондиционера – большая проблема холодной зимой, но еще хуже – жарким летом.