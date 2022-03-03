7 причин «головной боли» у каждого водителя и как ее предотвратить

Ломаются даже самые надежные автомобили.
Каждый владелец автомобиля рано или поздно будет огорчен своим «железным конем». Ломаются даже самые надежные машины, и, зачастую, тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. А водителю достается разочарование, потерянное время и пустой кошелек. А ведь этого можно легко избежать. Далее приведен список 7 наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются водители и советы по их быстрому и надежному устранению.
1. «Мертвая» аккумуляторная батарея
Использование зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
Достаточно не выключить фары, чтобы всего за ночь «посадить» автомобильный аккумулятор. Тогда, пытаясь запустить двигатель, водитель услышит только щелчок, либо вообще ничего. На этот случай многие возят с собой комплект кабелей для «прикуривания» от другой машины.
Но если такое случается часто и без видимых причин, то проблема скорее всего в батарее, которая уже отслужила свой срок годности (от 3 до 5 лет). И тогда уже не известно, запустится ли машина в следующий раз. Аккумулятор лучше протестировать у автоэлектрика. И если его срок уже на исходе, рациональнее будет его заменить.
2. Вибрации на руле
Вибрирующий руль делает вождение дискомфортным и опасным.
Вибрации руля часто остаются незамеченными на небольших скоростях, при езде по городу. А выехав на трассу, водитель может внезапно обнаружить, что руль превратился в подобие отбойного молотка.
Это может произойти по множеству причин, среди которых проблемы с рулевым приводом, подвеской или шинами. Тщательный осмотр квалифицированным механиком поможет устранить вибрацию. Это произойдет быстрее, если водитель сообщит, когда впервые почувствовал вибрацию, на какой поверхности это произошло, при какой скорости.
3. Пульсация в работе тормоза
Износившийся дисковый тормоз легкового автомобиля.
При работе тормозные диски нагреваются тем больше, чем чаще приходится тормозить (особенно в городе). При перегреве они коробятся и перекашиваются. Этого не видно невооруженным глазом, но поверхность диска не абсолютно плоская. Как результат, может появиться вибрация, которая передается на рулевое колесо и на кузов автомобиля. Также, пульсации увеличивают тормозной путь.
Эта проблема не решается сама собой. Единственный способ – заменить тормозные диски на новые. Тогда колодки больше не будут болтаться по неровной поверхности.
4. Лысая резина
Сильный износ автомобильных шин.
Сильный преждевременный износ шин указывает на проблемы с подвеской, рулевым управлением или тормозами. Также это признак водителей с «тяжелой ногой». И если первую проблему можно решить у автомеханика, то вторая, скорее всего, неизлечима.
5. Утечки масла
На месте стоянки автомобиля можно обнаружить утечки моторного и трансмиссионного масел, а также охлаждающей жидкости.
Любому водителю будет неприятно обнаружить, что из машины течет масло. Это проблема, которую почти невозможно предотвратить, но все равно необходимо решить. Ведь маленькая утечка обычно является предвестником более серьезной проблемы в будущем. Поэтому желательно вовремя проверять уровень масла и не экономить, покупая самые дешевые сорта.
6. Нет набора первой помощи.
Автомобильный набор первой помощи.
В каждом автомобиле должна медицинская аптечка, огнетушитель, домкрат, запасное колесо, знак аварийной остановки. Большинство из этих предметов не используются годами. Но все же лучше, чтобы они были, ведь чрезвычайная ситуация на дороге может произойти в любой момент. Огнетушитель нужно периодически перезаряжать, а в аптечке – обновлять просроченные лекарства.
7. Отказ автомобильного кондиционера
Поломка кондиционера – большая проблема холодной зимой, но еще хуже – жарким летом.
Отказ кондиционера может произойти как в самый жаркий день лета, та и в суровые -25 зимой. И причин для этого множество: перегиб шланга, утечка хладагента либо более серьезная проблема. Чтобы поломка не случилась в самый неудобный момент, кондиционер нужно проверять и обслуживать ежегодно.
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