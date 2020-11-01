Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

Кондитер-любитель из Вьетнама привлекает всё большее внимание своими потрясающе реалистичными булочками, испечёнными в форме мандаринов. Учительница средней школы по имени Летхюи (Le Thuy) из Хошимина хорошо известна среди кондитеров вьетнамской столицы благодаря своим желейным и фасолевым пирогам. Однако недавно она удивила своих коллег, учеников и пользователей социальных сетей уникальными булочками, которые до мельчайших деталей напоминают настоящие мандарины. Её кулинарные шедевры снаружи выглядят, как фрукты, однако стоит их разломить на части, как тут же оказывается, что это сдоба.







Идея приготовить необычные булочки ей пришла после просмотра рекламного ролика платного кулинарного курса одного сингапурского кондитера. Летхюи не может себе позволить такие курсы на зарплату учителя, поэтому она решила изучить процесс самостоятельно.







Прочесав тематические китайские, тайваньские и сингапурские веб-сайты и форумы, она стала изучать информацию, расшифровывая рецепты с помощью Гугл-переводчика, но в конце концов получила всю необходимую информацию. Ну, или, по крайней мере, она так думала...







"Я приготовила порядка 100 различных тортов, кексов и булок, но у меня никогда не было столько неудачных попыток, как с этими сдобными булочками, – сказала Летхюи. – Я терпела неудачу более 20 раз: булочки получались сморщенными и деформированными, поэтому я просто выбрасывала их в мусорку и каждый раз плакала".

После множества проб и ошибок она поняла, что три главных секрета приготовления идеальных булочек : дать тесту хорошо подняться, готовить при правильной температуре и в течение определённого количества времени.Но самое впечатляющее в её булочках — это внешний вид, который не отличишь от настоящего. Они выглядят настолько реалистично, что ей пришлось опубликовать видео, на котором она снимает "кожицу" с мандаринов и картофеля , специально для скептиков, обвиняющих её во лжи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: