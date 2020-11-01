Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    Язык - это не просто способ обмена информацией. Язык - это набор ПАТТЕРНОВ ДУМАНИЯ.10 интересных фак...
  • Елена Ульянова
    вчера прочитала, что стая бродячих собак насмерть загрызла пожилую женщину в Самаре в Южном городе. это ужасно, врачи...Чего нельзя делат...
  • Van Van
    "Собаки признают только силу и потому нужно ее бить, бить без пощады", предотвратить нападение собаки - разумнее пред...Чего нельзя делат...

Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

Кондитер-любитель из Вьетнама привлекает всё большее внимание своими потрясающе реалистичными булочками, испечёнными в форме мандаринов. Учительница средней школы по имени Летхюи (Le Thuy) из Хошимина хорошо известна среди кондитеров вьетнамской столицы благодаря своим желейным и фасолевым пирогам. Однако недавно она удивила своих коллег, учеников и пользователей социальных сетей уникальными булочками, которые до мельчайших деталей напоминают настоящие мандарины. Её кулинарные шедевры снаружи выглядят, как фрукты, однако стоит их разломить на части, как тут же оказывается, что это сдоба.

Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

Идея приготовить необычные булочки ей пришла после просмотра рекламного ролика платного кулинарного курса одного сингапурского кондитера. Летхюи не может себе позволить такие курсы на зарплату учителя, поэтому она решила изучить процесс самостоятельно.

Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

Прочесав тематические китайские, тайваньские и сингапурские веб-сайты и форумы, она стала изучать информацию, расшифровывая рецепты с помощью Гугл-переводчика, но в конце концов получила всю необходимую информацию. Ну, или, по крайней мере, она так думала...

Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

"Я приготовила порядка 100 различных тортов, кексов и булок, но у меня никогда не было столько неудачных попыток, как с этими сдобными булочками, – сказала Летхюи. – Я терпела неудачу более 20 раз: булочки получались сморщенными и деформированными, поэтому я просто выбрасывала их в мусорку и каждый раз плакала".



Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

После множества проб и ошибок она поняла, что три главных секрета приготовления идеальных булочек: дать тесту хорошо подняться, готовить при правильной температуре и в течение определённого количества времени.

Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

Но самое впечатляющее в её булочках — это внешний вид, который не отличишь от настоящего. Они выглядят настолько реалистично, что ей пришлось опубликовать видео, на котором она снимает "кожицу" с мандаринов и картофеля, специально для скептиков, обвиняющих её во лжи.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутся

И не забудьте:
Эти сочные на вид фрукты — совсем не то, чем они кажутсяПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх