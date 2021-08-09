Новый вид эксплуатации животных!
В Британии один детектив частного сыска научил своего пса находить пропавших кошек. Звучит слегка невероятно, но тем ни менее. Колин Бутчер – частный детектив, занимающийся розыском домашних животных, научил свою собаку такому вот полезному ремеслу.
В своем интервью Колин Бутчер поведал, что за свой более чем двадцатилетний стаж работы, он получал в неделю десятки звонков о пропаже домашних кошек. И как-то раз он задумался, что в принципе, было бы неплохо обзавестись собакой, которая бы ему в этом розыске помогала. Единственной проблемой в данной ситуации оставалась реакция собак на кошек.
К слову, на эту мысль детектива навели былые деньки в полиции, когда Колин не раз прибегал к помощи полицейской собаки, которая находила наркотики, бомбы или просто выходит на след преступника. В тот момент Бутчер и задумался, мол, а что, если пса надрессировать искать не героин, а, к примеру, кошек.
Далее наступил тяжелый период – правильный подбор породы собаки. Тут необходимо было учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, размер собаки должен быть относительно маленьким. Все-таки, кошки любят забиваться в настолько тесные места, что большому псу и в жизнь туда не пролезть. Во-вторых, собака должна быть неагрессивная. Кота ведь надо только найти, а не еще и растерзать. И в-третьих, быть достаточно умной. Так как дрессировки предстояли тяжелые и ответственные.
Кстати, Моли, нынешний партнер Бутчера была, отнюдь не первой кандидаткой. Перед ней на «кастинге» побывало еще около двенадцати собак. Но, к счастью для самого Колина, выбор его остановился на полуторогодовалом кокер-спаниеле, которого с радостью передали прежние хозяева. Тем более, что Моли весьма удачно прошла тестовое испытание. Запустив ее на ферму, на которой обитало более десяти кошек, Бутчер был приятно удивлен, увидев, что спаниелю совершенно безразличны посторонние животные. Все внимание Моли концентрировалось на хозяине и его задании.
Бутчер отмечает, что это были девять долгих месяцев обучения. Где самым главный, пожалуй, научить пса ложиться спокойно на землю и ни в коем разе не пугать найденного котенка.
Первое свое успешное задание Моли выполнила в феврале этого года. И по сей день удивительный кокер-спаниель удачно отыскивает мохнатых «потеряшек». На ее счету уже более одиннадцати целей.
Примечательно, что сам спаниель к своей работе относится с меньшим восхищением нежели невольные зрители этого шоу. Ведь для Моли, это всего лишь еще одна забавная игра.
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